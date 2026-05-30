Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

‘Mutlak butlan’ kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği bayramlaşmanın ardından alanda toplanan kalabalık ile birlikte Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Özel, yürüyüşü sırasında kendisi ile eş zamanlı olarak CHP Genel Merkezi’nde partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız" sözlerine de yanıt verdi.

Özel, şunları söyledi: "AK Parti yargısına güvenerek ve AK Parti ile pazarlık yaparak bir sonuç alınabileceğini düşünenler bütün arkadaşlarımıza çok büyük haksızlık yapıyorlar. Kimin masum, kimin masum olmadığını bilmek için iki şey lazım. Önce bir tarafsız yargı lazım. Bir de masumiyet karinesine inanmak lazım. Senin arkadaşın, seni destekleyen birisine 'Hırsız' denince sahip çıkmak, desteklemeyen birisine 'Hırsız' denince o iftirayı paylaşmak bir Genel Başkan'a yakışmaz. İlk önce şöyle, Genel Başkan Atatürk'ün koltuğundadır, bu partinin, baba ocağının Genel Başkanlık koltuğundadır ve bir baba gibi evladına 'Hırsız' dendiğinde, 'Yapmaz benim evladım' der. 'Benim evlatlarımın bunu yapacağına inanmıyorum' der. Masumiyet karinesine inanmadan, TGRT'nin 'Hırsız' dediğine 'Hırsız' diyerek, A Haber'in 'Yolsuz' dediğine 'Yolsuz' diyerek bu partide yol alınmaz."

"BİZ MEŞRUİYETİMİZİ MİLLETTEN ALIYORUZ"

Özel, "Tarihi boyunca partiyi kimin adliye koridorlarına düşürdüğünü bütün milletimiz gördü. AK Parti yargısından kimin medet umduğunu bütün milletimiz gördü. Daha fazla bir şey söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.

Kendisinin dokunulmazlığının kaldırılmasının da söz konusu olabileceği iddiasına ilişkin soruyu Özel, "İktidara yakın medyanın peşine takılanın ne hale düştüğü, partiyi ne hale düşürdüğü ortada. Biz meşruiyetimizi milletten alıyoruz. Milletin sağladığı dokunulmazlıktan daha büyük bir dokunulmazlık yoktur" diye yanıtladı.

