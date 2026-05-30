Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal arasında oynanan dev mücadele penaltılara gitti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada Fransız ekibi, penaltı atışları sonunda kupaya uzandı. Arsenal'de Gabriel'in kaçırdığı son penaltı büyük üzüntü yarattı.

DEV FİNALDE KAZANAN PENALTILARLA BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonu PSG oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan finalde Arsenal ile PSG karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede kupanın sahibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

HAVERTZ ARSENAL'İ ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Arsenal, henüz 6. dakikada öne geçti. Marquinhos'un uzaklaştırmak istediği topun rakibine çarpmasının ardından savunma arkasına sarkan Kai Havertz, PSG yarı sahasından taşıdığı topu ceza sahasına kadar sürdü. Alman yıldız, kaleci Safonov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının geri kalan bölümünde iki takım da net fırsat üretmekte zorlandı ve Arsenal soyunma odasına üstün gitti.

DEMBELE PENALTIDAN EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıda baskısını artıran PSG, 65. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Ousmane Dembele, kaleci David Raya'yı ters köşeye yatırarak skoru 1-1'e getirdi. Bu golün ardından mücadelede başka gol olmayınca final uzatma dakikalarına taşındı.

2018'DEN SONRA BİR İLK YAŞANDI

PSG ile Arsenal arasında oynanan final, Şampiyonlar Ligi tarihinde dikkat çeken bir istatistiğe de sahne oldu. 2018 yılından bu yana ilk kez iki takım da bir Şampiyonlar Ligi finalinde gol sevinci yaşadı. Bunun son örneği, Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ettiği 2018 finali olmuştu.

PENALTILARDA DRAMATİK SON

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. İki takım da ilk bölümlerde birer penaltı atışından yararlanamazken, serinin kader anı beşinci penaltılarda yaşandı.

PSG son penaltısını gole çevirirken, Arsenal adına topun başına geçen Gabriel vuruşunu auta gönderdi. Bu sonuçla birlikte Fransız temsilcisi PSG, penaltı atışları sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.