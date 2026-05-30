Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Havaların ısınması ve uzun bayram tatilinin birleşmesiyle birlikte Türkiye genelinde erken bir turizm hareketliliği başladı. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanı sıra doğayla baş başa kalmak isteyen yerli ve yabancı binlerce turist rotasını Karadeniz’e çevirdi. Yeşil ormanları, serin havası ve eşsiz coğrafyasıyla doğa turizminin merkezi olan Doğu Karadeniz yaylaları, sezonun ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

ARAP DÜNYASININ GÖZDESİ YİNE "UZUNGÖL" OLDU

Son yıllarda bölgeye olan ilgisi katlanarak artan Arap dünyası, bu sezon da Doğu Karadeniz’e adeta akın ediyor. Bölgedeki doğa turizminin sembolü haline gelen Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı efsanevi Uzungöl yaylası, yine en çok ziyaret edilen nokta oldu. Çam ormanlarının ortasında yer alan göl manzarasını görmek, serin havanın ve temiz doğanın tadını çıkarmak isteyen Orta Doğu kökenli turistler, Uzungöl ve çevresindeki otellere akın etti.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLER

Bölgedeki yabancı turist yoğunluğu, yerel esnafın ve turizmcilerin yüzünü güldürürken, alandan paylaşılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzungöl’deki yoğun Arap turist popülasyonunu gösteren videolar ve fotoğraflar, kullanıcılar arasında bölgenin turizm yapısı ve demografik hareketliliğine dair farklı tartışmaları ve yorumları da beraberinde getirdi.

