Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar

PSG'nin Arsenal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finali sırasında Paris'teki Şanzelize Caddesi'nde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Taraftar buluşmasına geç kalan çok sayıda PSG taraftarı, dev ekranların bulunduğu alanlara giremeyince karşılaşmayı cep telefonlarından izledi. Final heyecanı Paris sokaklarına taşarken, görüntüler geceye damga vuran anlardan biri oldu.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile PSG karşı karşıya geldi.
  • Şanzelize'deki taraftar buluşmasına geç kalan PSG taraftarları maçı cep telefonlarından izledi.
  • PSG tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma ihtimali nedeniyle Paris'te yoğunluk oluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile PSG karşı karşıya gelirken, Paris'te dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Şanzelize'deki taraftar buluşmasına geç kalan çok sayıda PSG taraftarı, dev maçı sokakta cep telefonlarından izlemek zorunda kaldı.

ŞANZELİZE'DE YOĞUNLUK OLUŞTU

PSG'nin tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma ihtimali, Paris'te büyük heyecan yarattı. Karşılaşmayı birlikte izlemek isteyen binlerce taraftar, şehrin simge noktalarından Şanzelize'de kurulan taraftar alanlarına akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle ilginç görüntüler ortaya çıktı.

MAÇI TELEFONDAN İZLEDİLER

Taraftar buluşmasına geç kalan çok sayıda PSG taraftarı, dev ekranların bulunduğu alanlara ulaşamayınca çözümü cep telefonlarında buldu. Sokaklarda toplanan taraftarların, Şampiyonlar Ligi finalini telefonlarından takip ettiği görüldü. Bazı taraftarların maç yayınını açarak çevresindekilerle birlikte izlediği anlar dikkat çekti.

FİNAL HEYECANI SOKAKLARA TAŞTI

PSG'nin tarihi finali nedeniyle Paris'in birçok noktasında yoğunluk yaşanırken, taraftarların heyecanı kameralara yansıdı. Şanzelize'deki görüntüler, final gecesinin en ilginç kareleri arasında yer aldı.

PSG TARAFTARI UMUDUNU KORUYOR

Arsenal karşısında mücadele eden PSG'nin peşinden koştuğu ilk Şampiyonlar Ligi kupası için Paris'te büyük bir beklenti oluştu. Dev ekranlara ulaşamayan taraftarlar bile final heyecanını kaçırmamak için sokaklarda telefonlarından maçı takip etmeyi tercih etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

