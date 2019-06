DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT UZMAN ONBAŞI'YI AKSARAY'DA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 8 aylık uzman onbaşı olan şehit Candan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesine gönderildi. İlk olarak baba evine getirilerek helallik alındı. Babası Ramazan ve annesi Ümüş Candan ile 2 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı.

Şehit Candan'ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Yeni Cami önüne getirildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ramazan Kaşlı, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehit Candan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında gözyaşefnedildi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

2)KIZ KARDEŞLERE TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi polis kurtarırken, kalabalığın linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" diyerek takip etmeye başladı. Korkan 2 kız kardeş durumu, baba Kemal S.'ye bildirdi. Hızla kızlarının yanına gelen Kemal S., B.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, olayı duyan çevredekiler de B.P.'ye saldırdı. Kalabalık grup, B.P.'yi linç etmek isterken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı. Eli yüzü kan içinde kalan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisine linç girişimi ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin B.P.'ye vurduğu ve bağırdığı anlar yer aldı.

3)KUMAŞ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 25 personel yangına müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, depoda hasar oluştu. Öte yandan deponun önünde bulunan bir kamyonet de küle dönerken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

4)İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYE 'ATLA' DİYE BAĞIRINCA TEPKİ GÖRDÜ

Kahramanmaraş'ta, ailevi sorunları olduğu iddiasıyla 9 katlı binanın çatısına çıkan Soner A. (38), intihara kalkıştı. Olayı gören ve izleyen bir kişinin 'atla oğlum atla' diye bağırması ise tepki çekti.

Olay, öğleden sonra Hükümet Bulvarı'ndaki 9 katlı apartmanda meydana geldi. Soner A., ailevi sorunları olduğu iddiasıyla çatıya çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Soner A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açarken, polisler de yukarı çıktı. Polisler, Soner A.'yı intihardan vazgeçirmeye çalıştı ancak olumsuz yanıt aldı. Soner A., zaman zaman bir ayağına aşağı sarkıttı. Binanın çatısında Soner A.'yı gören çevredekiler, apartmanın önünde toplanıp olayı izlemeye başladı. İntihar girişimini izleyen kalabalığın içinden bazıları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, bazıları da, 'atlasana' diye bağırdı. Bir kişinin 'Atla oğlum atla' demesi diğerlerinden tepki gördü.

Polisin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışması sonunda intihardan vazgeçen Soner A., aşağıya indiğinde kendisini görüntüleyen gazetecilere açıklama yapmak istedi.

Gazetecilere 'Allah sizden razı olsun' diyen Soner A., basın açıklaması yapmak istediğini belirtti Polis ekiplerince ambulansa götürülen Soner A., sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

5)ÇORUM'DA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

Çorum'da, Emrah Ç. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, İlhami C., İbrahim C. ve Gökhan T. ile Erdal A. yaralandı. Şüpheli Emrah Ç. polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 67'inci Sokak'ta meydana geldi. Otomobil alım satımı işi yapan Emrah Ç. ile Erdal A, alacakları olduğu İlhami C. ile buluştu. 3 kişi arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlhami C., darp edildi. Bu sırada olay yerine gelen İlhami C.'nin arkadaşları İbrahim C. ve Gökhan T.' de kavgaya karıştı. Emrah Ç., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, vücuduna kurşun isabet eden Erdal A., İlhami C., İbrahim C.. ve Gökhan T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan olayın şüphelisi Emrah Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

6)YIKIMDA İŞ MAKİNESİNİN HASAR VERDİĞİ YAN BİNA BOŞALTILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından istimlak edilen binanın yıkımı sırasında iş makinesinin kiriş ve kolonlarına hasar verdiği yandaki 5 katlı bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'da otopark yapmak için Cemaliye Mahallesi Şehit Özmen Sokak üzerinde bulunan bazı binaları istimlak etti. Kamulaştırılarak boşaltılan bir binanın yıkımının yapıldığı sırada, iş makinesi yandaki 5 katlı binanın kiriş ve kolonuna hasar verdi. Bunun üzerine belediye ekipleri binanın çökme tehlikesine karşı binada yaşayanları tahliye etti. Bina sakinlerinden Cansın Kantarcı, "'Bu alan Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilmiş. Binanın biri yıkılırken, bizim yaşadığımız binanın da bir kısmı yıkılarak zarar gördü. Bizi, çökme tehlikesine karşı apar topar tahliye ettiler. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletten ve belediyeden yardım bekliyoruz. Burada bizim binamız da istimlak edilme kararı var. Ancak şu anda bizim hukuki sürecimiz sürüyor. Ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

7)TURAGAY: SURİYE'YE 2018 YILINDA 1 MİLYAR 344 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTIK

KİLİS'te Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarında incelemelerde bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık. Bu ihracat hacmini daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Öğlen saatlerinde sınır hattına gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve bakanlık yetkilileri, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Halil Şaşmaz'dan gümrük kapılarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Turagay, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Turagay, amaçlarının Suriye'ye yapılan ihracatı artırmak olduğunu ifade ederek, "Karşı tarafta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) var. ÖSO'nun olduğu alanlarda hem bizim hem de orada yaşayan Suriye vatandaşlarımızın refahını artırmamız gerekiyor. Ticaretin önünü mümkün olduğu kadar açmamız gerekiyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık, bir genelge çıkarttık. 15 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere artık ihracattaki engellerin hemen hemen hepsini kaldırdık diyebilirim. Ticaret artık serbest hale geldi diyebilirim. Tabii ki birkaç tane istisnai mallar var. Bunlara güvenlik nedeniyle izin verilmiyor. İthalatta da çok büyük adımlar attık. Amacımız çok net ve ortadadır; iki tarafın da refahını artırmak. Suriye halkının, Suriye vatandaşlarının refahını artırmak bölgenin zenginleşmesini sağlamak. Birbirleri ile koordineli bir şekilde içiçe geçmiş bir şekilde barış ortamı içerisinde yapmaktır. Amacımız Karkamış, Çobanbey ile Öncüpınar'dan yıllık 100 bin TIR'a ulaşmaktır. Bunlara da ulaşacağızö dedi.

SURİYE'YE 2018 YILINDA 1 MİLYAR 344 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

Turagay, Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade ederek, "70 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu rakamlar 2010 yıllarında 1 milyar 800 bin dolarlara çıkmıştı. Amacımız bu ihracat hacmini daha da geliştirmektir. Buna paralel olarak ithalatı da artırmaktır. Karşı tarafın da refahını artırmak gerekiyor. Bizim de refahımızın artması gerekiyor. Karşı tarafta ihtiyaçlar çok fazla, bu ihtiyaçları zamanında karşılamak önemlidir. Oradaki barış ortamını, kendi içimizdeki barış ortamını birinci önceliğimiz içerisinde tutuyoruzö diye konuştu.

8)SİLAHLI KAVGADA, YOLDAN GEÇEN KİŞİ VURULDU

Malatya'da, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada, A.Ş.'nin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu yoldan geçen Emre K., yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde bulunan bir kafede karşılaşan ve husumet olduğu iddia edilen A.Ş. ile İ.A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanındaki av tüfeğiyle İ.A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Emre K.'ya isabet etti. Bacağından yaralanan Emre K., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Emre K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan A.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

9)TRENİN RAYLARDA YÜRÜRKEN ÇAPTIĞI KİŞİ AĞIR YARALANDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde demiryolu üzerinde yürüyen Serkan Çelik(30), yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Çerkezköy 'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçide 600 metre mesafede meydana geldi. İstanbul-Kapıkule seferini yapan yolcu treninin makinisti Kızılpınar bölgesine yaklaştığında rayların üzerinde bir kişinin yürüdüğünü gördü. Makinist siren çalarak kaçması için kişiyi uyarmaya çalışırken, bir yandan da treni durdurmaya çalıştı. Ancak çabalar yetersiz kalınca, tren hızla rayların üzerinden çekilmeyen erkan Çelik'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazanının olduğu bölgeye ambulansla giremeyince rayların üzerinde sedye ile koşarak yaralıya ulaştı. Durumu ağır olan Çelik sedye ile trene bindirilirken, tren geri geri gelerek yaralıyı hemzemin geçitte bekleyen ambulansa taşıdı. Çelik, Çerkzeköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Makinist ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Trende bekleyen yolcular yaşananları panik ve korku dolu gözlerle izlerken, tren bir saatlik rötarın ardından tren yoluna devam etti.

10)PARKTA TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Adıyaman'da, parkta otururken yanına yaklaşan şüpheli tarafından bıçaklanan Halil İbrahim Erez, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Erez parkta oturduğu esnada yanına yaklaşan ve ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli yanında getirdiği bıçak ile Erez'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Erez'i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Erez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

11)FETHİYE'DE BALIKÇILARIN AĞLARINA 2 KÖPEK BALIĞI TAKILDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından her biri 400 kilogram ağırlığında 'camgöz' cinsi 2 köpek balığı yakalandı. İki köpek balığı, araştırmalarda kullanılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne götürüldü.

Fethiye'den bugün gece saatlerinde denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpek balığı yakalandı. Balıkçılar, 2 saat boyunca, yakalanan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi. Her biri 400 kilogram ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpek balığı vinç yardımıyla denizden karaya çıkartıldı. Çevredekiler o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi. İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.

12)EŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASINI İSTİYOR

Muğla'nın Ula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Canlı'ya (33) çarpıp, ölümüne neden olan ve tutuklandıktan 4 ay sonra serbest bırakılan Nihat K.'nin (54) yargılanmasına devam edildi. Canlı'nın İzmit'te oturan ve boşanmalarına rağmen birlikte olduğu eski eşi Aysel Gelebek, "Üç çocuğum yetim kaldı. Eski eşim ve üç çocuğum için adalet istiyorum" diyerek sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.

Ula'nın Sarayyanı mevkiinde, 8 Aralık 2018 tarihinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, ölen kişinin Erol Canlı olduğunu belirledi. Canlı'ya çarpıp ölümüne neden olan ve kaçan Nihat K., Menteşe ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklandı. Nihat K., hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Muğla 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen 8 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında Nihat K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılanmasına devam edilen Nihat K., bugün üçüncü kez hakim karşına çıktı. Duruşmaya, ölen Erol Canlı'nın boşandığı eşi Aysel Gelebek ve sanık Nihat K.,'nin avukatları da katıldı. Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 30 Eylül'e ertelendi.

'3 ÇOCUĞUM YETİM KALDI'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Aysel Gelebek, şöyle konuştu:

"Bir insanın ölümüne neden olan bir kişinin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesini hazmedemiyorum. 3 çocuğum yetim kaldı. Eski eşim ve 3 çocuğum için adalet istiyorum. Çok zor bir süreç yaşıyorum. Kızım her gün 'Anne, babam gelecek mi' diye soruyor. Bu sorunun karşısında yavruma cevap veremiyorum. 28 yaşındayım ve kimseden maddi yardım istemiyorum. Şu an iş arıyorum ve birçok yere başvuruda bulundum. Evlatlarımı kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, çocuklarıma sahip çıkmak için geldi. Nefes aldığım sürece evlatlarımı kimse benden ayıramaz. Psikolojik olarak çok ağır süreç geçirdim. Ancak hala dimdik ayaktayım. Suçlunun ceza alması bir nebze olsun içimi rahatlatacak. Yavrularımın boynunun bükük kalmamasını istiyorum. Tek başıma mücadele ediyorum. Karşı tarafın avukatı 'Müvekkilinin cezaevi koşullarını kaldıramaz' diye savunma yapıyor. Çocuklarımın babası da toprağı kaldıramıyor" dedi.

Sanığın tutuklanmasını isteyen Gelebek, davadan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

13)SOLOTÜRK'TEN YALOVA'DA NEFES KESEN PROVA

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Yalova'da prova uçuşu yaptı. F-16 uçağı ile yapılan prova uçuşunu Yalovalılar cep telefonuyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Yalova'da 30 Haziran Pazar günü gösteri uçuşu yapacak. Bu gösteri için kent semalarında prova uçuşları yapan SoloTürk, kentte heyecan yarattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Uçuşu, SoloTürk ekibinin üç üyesi de yerden koordine etti. Vatandaşlar, ekibin üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

PROVA UÇUŞU ŞEHİT ONBAŞINA ADANDI

Öte yandan Solo Türk akrobasi ekibinin dün de Yalova'da keşif uçuşu yaptığı bildirildi. Keşif uçuşunun, terhisine 5 gün kala Diyarbakır'da kaza kurşunuyla şehit olan ve Yalova'da son yolculuğa uğurlanan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'a adandığı belirtildi. Keşif uçuşunun şehidin son yolculuğa uğurlandığı esnada yapıldığı öğrenildi.

