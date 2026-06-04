Haberler

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'da yaşamını yitiren Türk televizyonculuğunun ve gazeteciliğinin efsane isimlerinden Reha Muhtar, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerinin ve basın camiasının yoğun katılım gösterdiği törende duygusal anlar yaşanırken, usta gazetecinin geçmişte vasiyet ettiği dikkat çekici detaylar cenazeye damga vurdu.

  • Ünlü gazeteci Reha Muhtar, kalp yetmezliği sonucu Bodrum'da hayatını kaybetti.
  • Cenaze töreninde tabutun üzerine Beşiktaş forması bırakıldı.
  • Reha Muhtar'ın vasiyeti nedeniyle eski eşi Deniz Uğur cenazeye katılmadı.

Geçirdiği kalp yetmezliği sonucu Bodrum'da hayata gözlerini yuman ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün İstanbul'a getirildi.

Kendine özgü sunum tarzıyla Türk televizyon haberciliğinde bir döneme damga vuran Muhtar için bugün Levent'te cenaze töreni düzenlendi.

BABALARININ TABUTU BAŞINDAN AYRILMADILAR

Reha Muhtar için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip bir tören gerçekleştirildi. Cenaze töreninde usta gazetecinin oğlu Poyraz Deniz ve manevi kızı Ayşe Nazlı, tabutun başından bir an olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti.

TABUTUN ÜZERİNE BEŞİKTAŞ FORMASI

Cami avlusunda duygu dolu anların yaşandığı törende, Poyraz Deniz'in babasının vasiyeti üzerine koyu taraftarı olduğu Beşiktaş’a ait formayı tabutun üzerine bırakması katılımcılara hüzünlü anlar yaşattı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Reha Muhtar'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü.

Basın camiasından, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle uğurlanan Reha Muhtar'ın vefatı, uzun yıllar emek verdiği medya dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

CENAZEDE "DENİZ UĞUR" VASİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmiş dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı paylaşımlar ve vasiyeti yeniden magazin gündemine oturdu. Muhtar, daha önce sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı telafisi güç sorunlara atıfta bulunarak, benzer bir durumun kendi vefatında yaşanmamasını umduğunu “Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” sözleriyle dile getirmişti.

Usta televizyoncunun asıl dikkat çeken ve en çok konuşulan paylaşımı ise eski eşi Deniz Uğur hakkındaki vasiyeti oldu. Muhtar'ın geçmişte, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Nitekim düzenlenen cenaze töreninde Deniz Uğur’un yer almaması gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldi
Beşiktaş, Trossard için Arsenal ile masaya oturuyor

Görüşmeler başlıyor! Şampiyon Arsenal'den Süper Lig devine transfer
Muhittin Böcek'in 'Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro verdim' ifadesi HTS ve baz kayıtlarında

Muhittin Böcek'in rüşvet iddiası teknik takibe takıldı

CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava

CHP'li başkan hakkında dava! Hem hapis hem de siyasi yasak isteniyor
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>