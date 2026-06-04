Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp yetmezliği sonucu Bodrum'da hayata gözlerini yuman ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün İstanbul'a getirildi.

Kendine özgü sunum tarzıyla Türk televizyon haberciliğinde bir döneme damga vuran Muhtar için bugün Levent'te cenaze töreni düzenlendi.

BABALARININ TABUTU BAŞINDAN AYRILMADILAR

Reha Muhtar için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip bir tören gerçekleştirildi. Cenaze töreninde usta gazetecinin oğlu Poyraz Deniz ve manevi kızı Ayşe Nazlı, tabutun başından bir an olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti.

TABUTUN ÜZERİNE BEŞİKTAŞ FORMASI

Cami avlusunda duygu dolu anların yaşandığı törende, Poyraz Deniz'in babasının vasiyeti üzerine koyu taraftarı olduğu Beşiktaş’a ait formayı tabutun üzerine bırakması katılımcılara hüzünlü anlar yaşattı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Reha Muhtar'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü.

Basın camiasından, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle uğurlanan Reha Muhtar'ın vefatı, uzun yıllar emek verdiği medya dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

CENAZEDE "DENİZ UĞUR" VASİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmiş dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı paylaşımlar ve vasiyeti yeniden magazin gündemine oturdu. Muhtar, daha önce sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı telafisi güç sorunlara atıfta bulunarak, benzer bir durumun kendi vefatında yaşanmamasını umduğunu “Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” sözleriyle dile getirmişti.

Usta televizyoncunun asıl dikkat çeken ve en çok konuşulan paylaşımı ise eski eşi Deniz Uğur hakkındaki vasiyeti oldu. Muhtar'ın geçmişte, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Nitekim düzenlenen cenaze töreninde Deniz Uğur’un yer almaması gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com