Haberler

Bulgaristan'da yüksek tenörlü altın ve bakır yatağı keşfedildi

Bulgaristan'da yüksek tenörlü altın ve bakır yatağı keşfedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada merkezli madencilik şirketi DPM Metals, Bulgaristan'daki Çelopeç (Chelopech) maden sahasının yakınlarında çok önemli bir altın-bakır keşfi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan sondaj çalışmalarında elde edilen yüksek tenörlü (saf metal oranı yüksek) sonuçlar, bölgenin potansiyel olarak Avrupa'nın en zengin maden sistemlerinden biri olabileceğini ortaya koydu.

Avrupa'nın maden haritasını değiştirecek önemli bir haber komşu Bulgaristan'dan geldi.

'EN BÜYÜK' MADENLERDEN BİRİNİN YANI BAŞINDA

Kanada kökenli madencilik devi DPM Metals, ülke sınırları içinde yer alan Brevene South Porphyry (BSP) sahasında zengin altın ve bakır rezervleri keşfedildiğini açıkladı. Yeni keşfedilen rezerv alanı, başkent Sofya'nın yaklaşık 75 kilometre doğusunda konumlanıyor.

Rezervin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise halihazırda Avrupa'nın en yüksek tenörlü aktif altın-bakır madenleri arasında gösterilen ve DPM Metals’ın en önemli varlığı olan Çelopeç Madeni’ne sadece 1 kilometre mesafede yer alması.

SONDAJ VERİLERİ GÖZ DOLDURDU

BSP sahasında yürütülen ve halen devam etmekte olan sondaj çalışmalarından gelen ilk veriler, madenin zenginliğini gözler önüne serdi.

Buna göre, sondaj kuyusunda 713 metre boyunca ton başına 1,31 gram altın ve yüzde 1,16 bakır tespit edildi.

Bu sondajın içinde yer alan 398 metrelik daha yoğun kesitte ise değerler ton başına 1,48 gram altın ve yüzde 1,45 bakır seviyesine kadar yükseldi.

"EKONOMİK OLARAK İŞLETİLMESİ ÇOK KOLAY"

Sektörün lider yayınlarından Mining'den aktarılan bilgilere göre uzmanlar, bu yeni keşfin BSP sahasını "potansiyel olarak çok yüksek tenörlü bir porfiri sistemi" haline getirdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, yeni bulunan rezervlerin yirmi yılı aşkın süredir aktif üretimde olan Çelopeç madencilik altyapısına bu denli yakın olması büyük bir lojistik avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, bu durumun yeni madenin gelecekteki kurulum ve işletme maliyetlerini ciddi oranda düşüreceğini ve ekonomik olarak işletilmesini büyük ölçüde kolaylaştıracağını ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet

Sabah demediğini bırakmadı, akşam bu görüntü kaydedildi
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi

İki ülkenin jetleri burun buruna geldi! Avrupa'da tansiyon yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

Güçlerine güç katacak! Samsun'a Galatasaray'dan dev transfer
Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

Galatasaray'a kaybetti!
Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin

5 yıldır devam eden savaşın bitmesi için Putin'e resmen yalvardı!
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda

Babasına vedası herkesi duygulandırdı

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>