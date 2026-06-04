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Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

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İstanbul'da yaşanan maddi hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin babası ve kardeşi ağır yaralanırken, kavga anı kameraya yansıdı.

İstanbul’da meydana gelen maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

GENÇ ÖLDÜ, BABASI VE KARDEŞİ AĞIR YARALANDI

Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 25 yaşındaki bir genç aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan gencin babası ve kardeşi ise aldıkları darbelerle ağır yaralandı.

KAVGA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba ve oğul hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

VAHŞİ LER ARASINDA YASAMAYA DA DOĞRUSU HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ

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