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Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu

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90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında "Şahane Pazar" programıyla ekranlarda fırtına estiren Süheyl Uygur ile dönemin efsane dansçısı Burçin Orhon'un yıllardır gözlerden uzak büyüyen kızları Lara Zeynep Uygur ortaya çıktı. Annesinin izinden giderek dans dünyasına adım atan Lara Zeynep’in oryantal performansı, Burçin Orhon'un gençlik yıllarını hatırlatarak büyük ilgi topladı.

  • Süheyl Uygur ve Burçin Orhon'un kızı Lara Zeynep Uygur, oryantal dansçı olarak sahne almaya başladı.
  • Lara Zeynep, annesi Burçin Orhon'un 1990'lardaki sahne görüntülerine benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
  • Lara Zeynep Uygur, çocukluğunu magazinden uzak geçirdikten sonra profesyonel dans kariyerine adım attı.

Türk televizyon ve tiyatro tarihinin köklü ailelerinden Uygur ailesinin ferdi Süheyl Uygur ile 90'lı yılların en ünlü dansçılarından Burçin Orhon'un 1995 yılında başlayan evliliklerinden dünyaya gelen kızları Lara Zeynep Uygur, uzun yıllardır kameralardan uzak sürdürdüğü yaşamına sair sessizliğini sahnede bozdu.

Anne ve babasının şöhretine rağmen magazin basınından uzak, gözlerden ırak bir çocukluk geçiren Lara Zeynep, şimdilerde kendi çizdiği kariyer yolculuğuyla adından söz ettiriyor.

KAMERALARDAN UZAK BİÇİMDE SANATIN MERKEZİNDE BÜYÜDÜ

Süheyl Uygur’un kardeşi Behzat Uygur ile "Şahane Pazar" programıyla milyonları ekrana kilitlediği, Burçin Orhon’un ise sahne hakimiyetiyle magazin manşetlerinden düşmediği bir dönemde çift, radikal bir kararla kızları Lara Zeynep'i kameralardan uzak büyütmeyi tercih etti. Ancak tiyatrocu bir baba ve dansçı bir annenin evi içerisinde, sanatla iç içe büyüyen Lara Zeynep'in genlerindeki miras yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

 Süheyl Uygur ve Burçin Orhon 

ANNESİNİN MESLEĞİNİ SEÇTİ, SAHNEDE ADETA DÖKTÜRDÜ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, küçük bir kız çocuğu olarak hafızalarda yer eden Lara Zeynep'in artık profesyonel bir dansçı olduğunu ortaya koydu. Genç yeteneğin, annesi Burçin Orhon'un yıllar önce büyük bir başarıyla icra ettiği ve Türkiye'de adıyla özdeşleştiği oryantal dans alanında sahne alması ise izleyenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Lara Zeynep Uygur

ANNESİNE BENZERLİĞİ DE GÜNDEM OLDU

Lara Zeynep Uygur'un sergilediği performansların ardından sosyal medya kullanıcıları adeta bir nostalji rüzgarına kapıldı. Genç dansçının sahnedeki yüksek enerjisi, özgüveni, saç rengi ve yüz hatları, annesi Burçin Orhon’un kariyerinin zirvesinde olduğu döneme benzetildi.

Burçin Orhon

Pek çok kullanıcı, Burçin Orhon'un 90'lı yıllardaki sahne görüntüleri ile kızı Lara Zeynep'in güncel videolarını yan yana getirerek aradaki çarpıcı benzerliği gözler önüne serdi. Ailesinin popülaritesini arkasına almadan, tamamen kendi yeteneğiyle sahnede boy gösteren Lara Zeynep Uygur'un performansları, 90'lı yılları canlı yaşayan izleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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