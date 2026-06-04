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Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yılı etkinliğinde bir araya geldi. Özel'in kendisi için, "Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir" diyen Bahçeli ile samimiyeti dikkat çekti. Özgür Özel'in yanına gittiği Bahçeli'nin elini sıkıca sardığı görüldü. İki lider kısa süre sohbet etti.

Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen tören, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel de etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte yan yana gelen iki liderin tokalaşarak bir süre sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı. İkilinin neşeli ve samimi halleri, davetlilerin ilgisini çekti.

BAHÇELİ İLE ÖZEL ARASINDA SAMİMİ ANLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, Koç Holding’in 100. yıl dönümü etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte yan yana gelen iki liderin tokalaşarak bir süre sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı. İkilinin neşeli ve samimi halleri, davetlilerin ilgisini çekti.

BAHÇELİ, ÖZEL'E SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Bu buluşma, iki lider arasında son dönemde yaşanan sert siyasi tartışmaların ardından gelmesi sebebiyle dikkat çekti. Bahçeli’nin gündüz Özel’e yönelik ağır eleştirilerinin ardından, davette sergilenen bu sıcak ve yapıcı diyalog siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkgün Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek'e konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Özgür Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeden attığı adımların partideki krizi daha da büyüttüğünü savundu

"ATATÜRK'ÜN MİRASINI SAHİPLENME ÇABASI"

Bahçeli, Özgür Özel'in Anıtkabir'de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okutmasını da eleştirdi. Bu adımın, Özel'in kendisini demokrasinin, hukuk devletinin ve Atatürk mirasının tek temsilcisi gibi göstermeye yönelik bir çabanın parçası olduğunu savunan Bahçeli, bunun toplumda ayrışmayı derinleştirebileceğini söyledi.

"NE ANITKABİR'İN BEKÇİSİ OLABİLİR NE DE GENÇLİĞİN LİDERİ"

Özgür Özel'in kullandığı siyasi dili sert sözlerle eleştiren Bahçeli, CHP'de ortaya atılan yolsuzluk, rüşvet ve etik tartışmalarına karşı güçlü bir tavır alınmadığını öne sürdü. Bahçeli, "Partisine yönelik iddiaların üzerine gitmek yerine üstünü örtmeyi tercih eden birisi Atatürk'ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz" ifadelerini kullandı.

"ERGEN DEVRİMCİLİĞİ YAPIYOR"

Özgür Özel'in siyasi tavrını "ergen devrimciliği" olarak nitelendiren Bahçeli, bu yaklaşımın devlet geleneğiyle ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını savundu.

Kaynak: Haberler.com
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