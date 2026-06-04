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Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi

Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler neticesinde Özgür Özel hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık yetkisizlik nedeniyle Özel ve CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'ın dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın cep telefonlarında yapılan incelemeler neticesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "rüşvet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E "RÜŞVET" SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde;

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir."

Turan Yiğittekin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelçuk usta usta:

Silivri'de kontenjan açın geliyor esas oğlan

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Haber YorumlarıGüçlü tr tr:

hadi bakalım....

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Haber YorumlarıMehmet Karacan:

Özkan yalım satışın bedelini özgür özele ödettirecek.

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