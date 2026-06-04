Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmeyi anlattı

Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, beIN Sports ekranlarında açıklamalarda bulundu. Güçlü bir yönetim havuzu oluşturduklarını ve tecrübesini bu ekiple birleştireceğini belirten Yıldırım, teknik direktörlük konusundan transfer iddialarına, stat projesinden 2018 yılındaki kayba kadar birçok konuda camiaya önemli mesajlar verdi.

''2018'DE TRİBÜNLER BÖLÜNDÜ, COCU'YU UYDURDULAR''

Başkanlığı kaybettiği 2018 yılındaki süreci değerlendiren Yıldırım, "O dönem şampiyonluğu kaçırdık çünkü tribünler ikiye bölündü, sürekli istifa sloganları atıldı. Sonrasında başa gelenler Phillip Cocu diye birini getirdi, halıya sarma hikayeleri uydurdular ancak bu işi yönetemediler" diyerek eleştirilerde bulundu.

YILDIZ OYUNCU VE TRANSFER POLİTİKASI

Takım mühendisliğinde isimlerden ziyade kolektif başarıya inandığını vurgulayan Aziz Yıldırım, efsane oyuncu Alex de Souza'yı örnek gösterdi: "Mesele yıldız isim almak değil, doğru takımı kurabilmektir. Alex buraya geldiğinde dünya çapında bir yıldız mıydı? Hayır. Burada gösterdiği performansla herkesin sevgilisi oldu ve bir yıldıza dönüştü."

''LUIS SUAREZ'İ ALMAM''

Gündemdeki transfer dedikodularına da değinen başkan adayı, Luis Suarez isminin listenin çok gerisinde kaldığını ve iddia edilen 80 milyon Euro'luk maliyetlerin gerçek dışı olduğunu söyledi. Kaleci Ederson ile de bizzat konuşup bir sorunu olup olmadığını öğreneceğini belirten Yıldırım, "Görüştüğümüz oyuncular var. Eğer seçimi karşı taraf kazanırsa gidip o isimleri alabilirler. Biz de onların anlaştığı, camianın içine sinecek isimleri kadroya katabiliriz. Önemli olan söz verip alamama durumuna düşmemek." dedi.

STAT PROJESİ

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, dev projeyi şu sözlerle müjdeledi: "Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeyle stadın kapasitesini 64 bine ulaştırabiliriz. Nihat Özdemir bu konuda çok iddialı; gerekli yasal izinlerin alınması halinde çalışmayı 11 ayda tamamlayacağını söylüyor. Çatıyı 8 metre yukarı kaldırarak arada oluşacak boşluklara yeni koltuklar ekleyeceğiz. Seçimin hemen ardından bu projeye başlamayı planlıyoruz."

''AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM''

Teknik direktör konusuna değinen Aziz Yıldırım, "Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak. Ekibi ile çalışıyor. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan önce görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız." dedi.