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İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi

İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
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Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun 13 Haziran'da Ankara'da planlanan konserine kamuoyundaki hassasiyetler nedeniyle izin verilmediğini duyurdu. Namjoo, Kur'an-ı Kerim ayetlerini bestelediği için İran'da 2009 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra ABD'ye yerleşmişti.

Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara'da gerçekleştirmesi planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini duyurdu.

İRANLI ŞARKICININ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Çankaya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Mohsen Namjoo

Mohsen Namjoo, 1976 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğdu ve genç yaşlardan itibaren geleneksel Fars müziği ile edebiyatı üzerine yoğun bir eğitim aldı. Tahran Üniversitesi'nde müzik okurken geleneksel kalıpların dışına çıkan avangart tarzı nedeniyle okuldan uzaklaştırılan sanatçı, Fars şiirini rock, caz ve blues ile harmanlayarak yer altı müziğinin öncüsü haline geldi.

KUR'AN AYETLERİNİ BESTELEDİĞİ İÇİN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Şarkılarındaki toplumsal eleştiriler ve hicivli dil nedeniyle sürekli rejim baskısına maruz kalan Namjoo, 2009 yılında Kur'an-ı Kerim ayetlerini saygısızca ve alaycı bir üslupla şarkılaştırdığı iddiasıyla gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı; bu baskılar ve ceza üzerine ülkesini terk etmek zorunda kalarak ABD'ye yerleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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