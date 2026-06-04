Hesabına Kaynağı Belirsiz 1 Trilyon Lira Geçti, Hayatı Kabusa Döndü

(VAN) - Haber: İshak Kara

Balıkesir'de yaşayan ve iş gezisi için Van'a gelen Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo, banka hesabında 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kaynağı belirsiz para nedeniyle tüm hesapları MASAK tarafından dondurulan Takalo, sürecin uzaması halinde iflas edebileceğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo, geçen cumartesi günü Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine giden Takalo, hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL 99 kuruş para Takalo'nun başına dert oldu.

Durumu öğrenmek için bankaya giden Takolu, hayatının şokunu yaşadı. Hesabı, gelen kaynağı belirsiz para trafiği nedeniyle MASAK tarafından donduruldu.

Başından geçenleri ANKA Haber Ajansı'na anlatan Ahmad Jahangard Takalo, yaşadığı durumu hem çok komik hem de bir o kadar korkunç olarak özetledi. Seyahat için Van'a geldiğini söyleyen Takalo, şunları kaydetti:

"Ben uluslararası bir mucidim. Türkiye'de iki Ar-Ge şirketim var. Yaşanan süreç hem çok komik hem de bir o kadar korkunç. Bir iş seyahati için Van'a gitmiştim. Alışveriş sırasında kartımın çalışmadığını gördüm. Diğer kartımı kontrol ettiğimde onun da çalışmadığını fark ettim. Muhtemelen kartlarım telefonun yanında kaldığı için manyetik alandan etkilenip bozulduğunu düşündüm. Olay cumartesi günü yaşandı. Hafta sonunun geçmesinin ardından pazartesi sabahı ilk iş olarak kartımı değiştirmek için bankaya gittim ve bu şaşırtıcı olaydan haberdar oldum. Hesabıma gelen para tam 1 trilyon TL, yani 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruştu. Annemin hesabına da yaklaşık 10 yıl önce benzer bir para transferi yapılmıştı. O dönemde Türkiye'ye yeni gelmiştim. Annemin hesabına 18 milyon lira yatırılmıştı. Ancak olay kısa sürede çözüldü, paranın sahibi bulundu. Biz de parayı iade ettik ve küçük bir ödül bırakıldı."

"HERKES PARA İSTİYOR, HERKES BENİMLE AKRABA OLMAYA BAŞLADI"



Hesabına gelen parayla hayatının değiştiğini dile getiren Takalo, "Hayatım 180 derece değişti. Normal hayatımı ve düzenimi özledim. Hesaplarımın kapanması, işlerimin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Faaliyetlerim ciddi şekilde kısıtlandı. Telefon trafiğim arttı. Telefon numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Yeni numaramı kimseye vermememe rağmen yoğun şekilde aranmaya başladım. Açıkçası huzurum kalmadı. Herkes para istiyor. Sanki bu parayı kullanabiliyormuşum gibi davranıyorlar. Maalesef bir anda herkes benimle akraba olmaya başladı. Şu an şirketimin avukatı ve şahsi avukatım bu konuyla ilgileniyor. Özellikle şahsi avukatım Emre Sandıkçı, gece gündüz demeden süreci yakından takip ediyor. Allah'tan dileğim, sorunların en kısa sürede çözülmesidir."

"BU SÜREÇ İFLASIMA NEDEN OLABİLİR"

Hesabının MASAK tarafından dondurulmasından dolayı mağdur olduğunu söyleyen Takalo, "Hesaplarımın açılmasını istiyorum. Tüm hesaplarım kapalı. Eğer bu süreç bir-iki ay daha devam ederse iflas etmeme neden olabilir. Tek temennim olayın bir an önce aydınlatılması, gerçeklerin ortaya çıkması ve normal hayatıma dönebilmem. Son olarak teşekkür etmek istiyorum. Çevremdeki bazı insanlar para talep etse de bazı dostlarım desteklerini esirgemedi. Van halkı da yaşadığım mağduriyeti görerek elinden geldiğince yardımcı oldu. Umarım bu korkunç olay en kısa sürede çözüme kavuşur" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA