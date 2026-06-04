Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig devi Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki defans oyuncusu Sidny Lopes Cabral transferinde mutlu sona ulaştı.
CABRAL RESMEN TRABZONSPOR'DA
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
SÖZLEŞME DETAYLARI
Bordo-mavililer bu transfer için Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek karın %20'si Portekiz ekibine verilecek.
SEZON PERFORMANSI
Sezon içerisinde Estrela'dan Benfica'ya giden Cabral, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.