Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde emekli polis memuru babası tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde yaşanan olayda, baba F. Kayhan ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine genç adam tabancayla vurularak yaşamını yitirmişti.

CENAZESİ KOZAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kayhan'ın naaşı, memleketi Kozan ilçesine götürülerek Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP İl Başkan Yardımcısı Veysel Kokaçya ile Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu da katıldı.

ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞTU

Orman işçisi olarak görev yapan Ahmet Kaan Kayhan'ın, 8 Ağustos 2025'te Kozan'da çıkan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ve ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışması sonucu bulunduğu öğrenildi.

BABA GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan emekli polis memuru F. Kayhan gözaltına alınırken, Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.