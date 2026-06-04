Haberler

Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda Polat ailesinin koruması olan Can Polat'ın annesi cenazede sinir krizi geçirdi. Dilan Polat'ı suçlayan anne, "Dilan'ın Allah belasını versin. Onun yüzünden oldu her şey. Dilan çocuğumu mahsus götürdü. Çocuğumun bir şeyi yoktu." dedi.

  • Can Polat, İzmir Çeşme'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
  • Can Polat, Engin Polat'ın kuzeni ve Dilan Polat ile Engin Polat'ın korumasıydı.
  • Can Polat'ın annesi, cenaze töreninde oğlunun ölümünden Dilan Polat'ı sorumlu tuttu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda Polat ailesinin koruması olan Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı aile fertleri sinir krizi geçirdi.

POLAT AİLESİNİN KORUMASINA SİLAHLI SALDIRI

Olay, dün İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için bölgede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin önünde silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA ĞURLANDI

Can Polat için Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Engin Polat, Dilan Polat ve aile fertleri katıldı.

"DİLAN'IN ALLAH BELASINI VERSİN"

Törende sinir krizi geçiren Can Polat’ın annesi, yaşananlardan Dilan Polat’ı sorumlu tuttu. Acılı anne, "Dilan'ın Allah belasını versin. Onun yüzünden oldu her şey. Dilan çocuğumu mahsus götürdü. Çocuğumun bir şeyi yoktu" diyerek tepkisini dile getirdi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama

Vali Gül, Haberler.com mikrofonundan İstanbullulara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

Yahu adam şöförlüğünü yapıyomuş bunların koruma öyle mi olur 100 kilo adam kendini zor korur üzerinde silah olur falan bir korumadır gidiyo ortalıkta

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Buca Belediyesi yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı

Sıradan bir belediye memuru ama... Yarış atı sayısı öyle böyle değil
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>