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Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan'da yıllık yaklaşık 12 milyon euro kazanan milli oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atabilmek adına maaşının 5 milyon euro'luk kısmından feragat edeceği iddia edildi. Hakan Safi, Merih ile çekilmiş fotoğrafını taraftarlara sundu.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Al Ahli forması giyen Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı.
  • Safi'nin başkan seçilmesi halinde Merih Demiral ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtiliyor.
  • Al Ahli, Merih Demiral için 18-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek adına savunma hattı için yılın transfer hamlelerinden birine imza atıyor. 

HAKAN SAFİ MERİH'İ AÇIKLADI

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli forması giyen Merih Demiral ile çekilmiş fotoğrafını taraftarlarına sunan Hakan Safi, milli oyuncu ile anlaştığını açıkladı. Safi, "Bu transferlerin devamı gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim!'' diyerek taraftarlara müjdeyi verdi. 

3 YILLIK ANLAŞMA

Safi’nin başkanlık koltuğuna oturması halinde 28 yaşındaki milli futbolcu ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor. 

SUUDİ KULÜBÜNÜN BONSERVİS BEKLENTİSİ

2023 yılında Atalanta’dan 17 milyon Euro gibi büyük bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki başarılı stoper için kulübünün beklentisi netleşti. Al Ahli’nin bu transferden 18 ile 20 milyon Euro arasında bir bonservis geliri hedeflediğinin altı çizildi. 

FENERBAHÇE İÇİN DEV FEDAKARLIK

Sarı-lacivert formayı giymek isteyen Merih Demiral’ın, bu transferin önünü açmak adına büyük bir mali fedakarlığa imza attığı iddia edildi. Suudi Arabistan'da yıllık yaklaşık 12 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'ye imza atabilmek adına maaşının 5 milyon Euro'luk kısmından feragat etmeye hazır olduğu öne sürüldü. 

SEZON PERFORMANSI

Suudi ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral, geride bıraktığımız sezonda Al Ahli formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik istatistik sergiledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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