Bomba iddia: Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımından sonra işinden kovuldu

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti. Yıllar önce yayınlanan Göz6 yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

"HERKESİ AFFETTİM, BİR SENİ AFFEDEMEDİM"

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi. Kurretülayn Matur'un bu paylaşımını Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.

SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU İDDİASI

Sosyal medyada yayılan iddiaya göre şimdilerde TV8 yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü. Öztürk'ün dün gece yayınlanan programa çıkmaması da iddiaları güçlendirdi. Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü. Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Öztürk'ten henüz bir açıklama gelmedi. Semih Öztürk'ün programa çıkmaması da Twitter'da gündem oldu.