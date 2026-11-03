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Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

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Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı Haber Videosunu İzle
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, Azov Kolordusu ile bağlantılı askeri bir tesiste askerlerin kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiaları gerginliğe yol açtı. Binada 14 yaşındaki bir çocuğun bulunması dikkat çekerken, olay yerine gelen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov incelemelerde bulundu. Yetkililer, onlarca kişinin rehin tutulduğu iddialarını yalanlarken, askerlerin tutulma koşulları ve şiddet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Petropavlivska Borşçahivka yerleşiminde bulunan bir binada askerlerin zorla tutulduğu iddiaları üzerine 2 Kasım'da gerginlik yaşandı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından tesisin önünde toplanan kalabalık, içeride bulunan askerlerin serbest bırakılmasını istedi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı 1. Azov Kolordusu, söz konusu binanın kendilerine bağlı 3121 numaralı askeri birliğin geçici konuşlanma noktası olduğunu doğruladı. Tesiste seferberlik kapsamında silah altına alınan askerlerin ve birliklerinden izinsiz ayrıldıktan sonra yeniden görevlendirilmeyi bekleyen personelin bulunduğu belirtildi.

BİNADA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BULUNDU

Gerginliğin sürdüğü saatlerde binadan çıkarılan 14 yaşındaki bir çocuk, olayın en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Görgü tanıkları çocuğun kötü durumda olduğunu öne sürerken, bazı kişiler çocuğun zorla binaya götürüldüğünü ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Ancak bu iddialar henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Yetkililerle görüşen çocuk, binaya arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyledi. Çocuğun askeri tesisin içinde nasıl bulunduğuna ilişkin bütün ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

BUDANOV OLAY YERİNE GELDİ

Yaşanan gerginliğin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov da bölgeye geldi. Binada incelemelerde bulunan ve kalabalıkla görüşen Budanov, olayların aydınlatılması için harekete geçildiğini söyledi.

Budanov, olay yerine geliş nedenini sert sözlerle anlatarak, "Burada ne olup bittiğini anlamak için geldim." dedi.

Binadan çıkarılan 14 yaşındaki çocukla da görüşen Budanov, yaşını ve ailesinin nerede olduğunu sordu. Çocuğun yakınlarıyla iletişim kurulmasını sağlayan Budanov, ailesinin gelip kendisini alması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı oldu.

DÖRT ASKERİN YARALANDIĞI AÇIKLANDI

Azov Kolordusu, birliklerinden izinsiz ayrılan dört askerin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Askerlere yönelik yasa dışı şiddet iddialarının araştırılacağını belirten kolordu, olası ihlallerin tespit edilmesi halinde sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Oleksandr Pivnenko de olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Askerlerin tutulma koşullarının ve haklarında ortaya atılan kötü muamele iddialarının inceleneceği belirtildi.

ONLARCA KİŞİNİN REHİN TUTULDUĞU İDDİASI YALANLANDI

Olay sırasında sosyal medyada binanın bodrumunda yaklaşık 40 kişinin rehin tutulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı. Ancak Kiev bölge polisi, yasa dışı alıkoyma ve ölüm iddialarını yalanladı.

Budanov da binada rehinelerin bulunmadığını belirterek kalabalığa dağılma çağrısında bulundu. Ukraynalı yetkililer, olayın bütün yönlerinin ilgili soruşturma kurumları tarafından inceleneceğini bildirdi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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