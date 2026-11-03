Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık" dedi.
Kameralar karşısına geçen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin gündemindeki fon vurgununa dair yeni açıklamalarda bulundu. Süreci büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Bakan Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında ilk kez "piyasa dolandırıcılığı" tespit edildiğini duyurdu.
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