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Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

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Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
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Fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık" dedi.

Kameralar karşısına geçen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin gündemindeki fon vurgununa dair yeni açıklamalarda bulundu. Süreci büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Bakan Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında ilk kez "piyasa dolandırıcılığı" tespit edildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor... 

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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

0 zaman geregini yapin sayin bakan

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Haber Yorumlarıcf98b6zzf8:

isim açıkla aloooooooooo

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Haber Yorumlarıcihan duran:

güvenimiz çok sarsıldı. Allah herşeyin hayırlısını nasip etsin. ama bu borsadaki gevşeklik beni ve benim gibi ky ocağını söndürdü. bu en kazın altından kalamayacağım. benim GİBi kaç kişi var.

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Haber YorumlarıMustafa Seçkin:

bu işin dibine kadar gidin yoksa bu iş sizi bitirir milletin parasını verin kurtarın

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Haber YorumlarıŞaver Uzun:

Kimse sizin ne yaptığınızla ilgilenmiyor insanların parasını ödeyin hırsız içinizde

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