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Nevşehir'de kadına tokat attığı iddia edilen şüpheli, işitme kaybı raporuyla tutuklandı

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Nevşehir'de kadına tokat attığı iddia edilen şüpheli, işitme kaybı raporuyla tutuklandı Haber Videosunu İzle
Nevşehir'de kadına tokat attığı iddia edilen şüpheli, işitme kaybı raporuyla tutuklandı
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Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde bir iş yeri önünde bekleyen kadına tokat attığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Kadının sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildiği, yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Nevşehir'de bir iş yeri önünde bekleyen kadına yaklaşarak tokat attığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan şahsın sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Olayın ardından şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı olan şüpheli Tolga Ç.'yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını söyledi.

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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