Asus Haberleri - Asus Haber - Haberler

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Asus Haberleri

Asus haber, Asus son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Detaylı bilgisayar toplama rehberi!

Detaylı bilgisayar toplama rehberi!

Asus - 25.06.2022
1000 yıl dayanacak arşiv! Asus ZenDrive V1M inceleme!

1000 yıl dayanacak arşiv! Asus ZenDrive V1M inceleme!

Asus - 21.06.2022
Snapdragon 8 Plus Gen 1 performans testine girdi: Sonuçlar üzdü!

Snapdragon 8 Plus Gen 1 performans testine girdi: Sonuçlar üzdü!

Asus - 14.06.2022
Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi!

Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi!

Asus - 08.06.2022
ASUS, yeni mini PC modellerini duyurdu!

ASUS, yeni mini PC modellerini duyurdu!

Asus - 01.06.2022
Nvidia, Dünyanın En Hızlı Oyun Monitörünü Tanıttı: Asus Rog Swift 500 Hz

Nvidia, Dünyanın En Hızlı Oyun Monitörünü Tanıttı: Asus Rog Swift 500 Hz

Asus - 25.05.2022
Asus ROG Swift 500 Hz oyuncu monitörü tanıtıldı

Asus ROG Swift 500 Hz oyuncu monitörü tanıtıldı

Asus - 24.05.2022
Nvidia yeni işlemcisini tanıttı!

Nvidia yeni işlemcisini tanıttı!

Asus - 24.05.2022
En çok tavsiye edilen akıllı telefon üreticisi kim?

En çok tavsiye edilen akıllı telefon üreticisi kim?

Asus - 23.05.2022
Qualcomm, iki Amiral Gemisi Yonga Setini Tanıttı

Qualcomm, iki Amiral Gemisi Yonga Setini Tanıttı

Asus - 23.05.2022
WD Black SN850 inceleme!

WD Black SN850 inceleme!

Asus - 22.05.2022
Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak ilk oyuncu telefonu belli oldu!

Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak ilk oyuncu telefonu belli oldu!

Asus - 22.05.2022
Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme!

Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme!

Asus - 22.05.2022
Nvidia'dan GTX 1600 serisine yeni ekran kartı!

Nvidia'dan GTX 1600 serisine yeni ekran kartı!

Asus - 18.05.2022
ASUS Zenfone 7 serisine Android 12 dopingi!

ASUS Zenfone 7 serisine Android 12 dopingi!

Asus - 17.05.2022
RTX 4090 için heyecanlandıran çıkış tarihi iddiası!

RTX 4090 için heyecanlandıran çıkış tarihi iddiası!

Asus - 17.05.2022
Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

Asus - 16.05.2022
Bilgisayar alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselir mi dedirten açıklama geldi

Bilgisayar alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselir mi dedirten açıklama geldi

Asus - 15.05.2022
Pckolik'in oyun mağazası çok yakında kapılarını açıyor

Pckolik'in oyun mağazası çok yakında kapılarını açıyor

Asus - 14.05.2022
Performansıyla öne çıkan laptop önerileri!

Performansıyla öne çıkan laptop önerileri!

Asus - 13.05.2022
Android 13 güncellemesi alacak telefonlar

Android 13 güncellemesi alacak telefonlar

Asus - 12.05.2022
Android 13 beta nasıl kurulur?

Android 13 beta nasıl kurulur?

Asus - 12.05.2022
Intel Core HX işlemciler duyuruldu: 16 çekirdek, 5 GHz

Intel Core HX işlemciler duyuruldu: 16 çekirdek, 5 GHz

Asus - 11.05.2022
ASUS'un ilk dahili SSD'si: ROG Strix SQ7 özellikleri açıklandı

ASUS'un ilk dahili SSD'si: ROG Strix SQ7 özellikleri açıklandı

Asus - 09.05.2022
Oyuncular müjde: Ekran kartı stokları arttı, fiyatlar düştü

Oyuncular müjde: Ekran kartı stokları arttı, fiyatlar düştü

Asus - 06.05.2022
Hepsiburada'dan 'Herkese Bir Bilgisayar' kampanyası

Hepsiburada'dan 'Herkese Bir Bilgisayar' kampanyası

Asus - 08.04.2022
Tayvanlı elektronik devi Asus, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu

Tayvanlı elektronik devi Asus, Rusya'ya ürün tedarikini durdurdu

Asus - 30.03.2022
Rusya'nın saldırıları sonrası, teknoloji devi Asus'tan radikal karar! Faaliyetlerini durdurabilirler

Rusya'nın saldırıları sonrası, teknoloji devi Asus'tan radikal karar! Faaliyetlerini durdurabilirler

Asus - 14.03.2022
Asus, Rus pazarından çıkmayı planlıyor

Asus, Rus pazarından çıkmayı planlıyor

Asus - 14.03.2022
Penta Teknoloji'nin 2021 yılında cirosu yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı

Penta Teknoloji'nin 2021 yılında cirosu yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı

Asus - 09.03.2022
Amazon Gaming Week, 8 Mart'a kadar sürecek

Amazon Gaming Week, 8 Mart'a kadar sürecek

Asus - 02.03.2022
ThePrimerio Valorant ayarları

ThePrimerio Valorant ayarları

Asus - 22.01.2022
'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatifler

'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatifler

Asus - 19.01.2022
En İyi Wi-Fi Performansı için Kablosuz Yönlendiricinizi Nasıl Optimize Etmelisiniz?

En İyi Wi-Fi Performansı için Kablosuz Yönlendiricinizi Nasıl Optimize Etmelisiniz?

Asus - 03.12.2021
ASUS, DOĞA DOSTU KURUMSAL ÜRÜNLERİNİ 'KAMU'YA TANITTI

ASUS, DOĞA DOSTU KURUMSAL ÜRÜNLERİNİ "KAMU"YA TANITTI

Asus - 09.11.2021
Amazon Gaming Week, ilk kez Türkiye'de

Amazon Gaming Week, ilk kez Türkiye'de

Asus - 25.08.2021
ASUS ROG Zephyrus M16'ya göz atıyoruz!

ASUS ROG Zephyrus M16'ya göz atıyoruz!

Asus - 13.08.2021
Oyunda ve içerik oluşturmada üstün performans Zephyrus M16 GU603

Oyunda ve içerik oluşturmada üstün performans Zephyrus M16 GU603

Asus - 13.08.2021
GeForce Oyuncuları Naraka: Bladepoint ve daha fazlası için Oyuna Hazır!

GeForce Oyuncuları Naraka: Bladepoint ve daha fazlası için Oyuna Hazır!

Asus - 11.08.2021
Prime Day'de, Prime üyelerini 2 milyonu aşkın indirim bekliyor

Prime Day'de, Prime üyelerini 2 milyonu aşkın indirim bekliyor

Asus - 21.06.2021
Wtcn Kendine Müzisyen canlı yayını Twitch'te başlıyor! Amazon Prime Day çok yakında aktif olacak!

Wtcn Kendine Müzisyen canlı yayını Twitch'te başlıyor! Amazon Prime Day çok yakında aktif olacak!

Asus - 17.06.2021
Prime Day için geri sayım başladı

Prime Day için geri sayım başladı

Asus - 17.06.2021
En iyi telefon hangisi? En yüksek özellikli cep telefonu modeli nedir? 2021 En iyi Android ve iOS (Apple) akıllı cep telefonu hangisi?

En iyi telefon hangisi? En yüksek özellikli cep telefonu modeli nedir? 2021 En iyi Android ve iOS (Apple) akıllı cep telefonu hangisi?

Asus - 01.06.2021
Sonuçlar İnanılmaz | Asus AI Gürültü Engelleyici Mic Adaptör

Sonuçlar İnanılmaz | Asus AI Gürültü Engelleyici Mic Adaptör

Asus - 31.05.2021
Mehmet Yağız 'cNed' İpek Valorant ayarları nelerdir? Avrupa şampiyonu cNed hangi ekipmanları kullanıyor?

Mehmet Yağız "cNed" İpek Valorant ayarları nelerdir? Avrupa şampiyonu cNed hangi ekipmanları kullanıyor?

Asus - 27.05.2021
ASUS WolfTeam Nostalji Turnuvası Finalleri başlıyor!

ASUS WolfTeam Nostalji Turnuvası Finalleri başlıyor!

Asus - 24.05.2021
Woxic CS:GO ayarları neler? Woxic hangi ekipmanları kullanıyor?

Woxic CS:GO ayarları neler? Woxic hangi ekipmanları kullanıyor?

Asus - 24.05.2021
Her Parçadan 2 Tane Koymuşlar! Asus ROG Keris Wireless Mouse

Her Parçadan 2 Tane Koymuşlar! Asus ROG Keris Wireless Mouse

Asus - 18.05.2021
Amazon.com.tr'de 'Gaming Store' açıldı

Amazon.com.tr'de "Gaming Store" açıldı

Asus - 30.04.2021
Turkish Pro 27 Nisan Güncellemesi yayımlandı!

Turkish Pro 27 Nisan Güncellemesi yayımlandı!

Asus - 27.04.2021
Berk Tepe (Rip) kimdir? CS:GO'da başarıları neler? Rip Twitch, YouTube Kanalı!

Berk Tepe (Rip) kimdir? CS:GO'da başarıları neler? Rip Twitch, YouTube Kanalı!

Asus - 19.04.2021
League of Legends: Wild Rift 2.2A yama notları paylaşıldı

League of Legends: Wild Rift 2.2A yama notları paylaşıldı

Asus - 13.04.2021
Mart 2021'in En Güçlü 10 Akıllı Telefonu Yayınlandı

Mart 2021'in En Güçlü 10 Akıllı Telefonu Yayınlandı

Asus - 04.04.2021
Lenovo Legion 2 Pro Adlı Oyun Akıllı Telefonu Yakında Geliyor

Lenovo Legion 2 Pro Adlı Oyun Akıllı Telefonu Yakında Geliyor

Asus - 02.04.2021
ASUS'tan yeni dizüstü bilgisayar; fiyat ve performans ön planda

ASUS'tan yeni dizüstü bilgisayar; fiyat ve performans ön planda

Asus - 29.03.2021
VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor!

VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor!

Asus - 25.03.2021
ipsizcambaz.com'dan bahara özel indirim kampanyası

ipsizcambaz.com'dan bahara özel indirim kampanyası

Asus - 23.03.2021
Dizüstü bilgisayarlarda OLED dönemi

Dizüstü bilgisayarlarda OLED dönemi

Asus - 18.03.2021
'Önemli olan cinsiyetten bağımsız, kişinin yetenek ve tecrübeleri'

"Önemli olan cinsiyetten bağımsız, kişinin yetenek ve tecrübeleri"

Asus - 08.03.2021
ASUS ROG, yenilenen oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa çıkardı

ASUS ROG, yenilenen oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa çıkardı

Asus - 01.03.2021
İsmailcan Dörtkardeş (XANTARES) kimdir? Dünyaca ünlü Türk CS:GO oyuncusu XANTARES Twitch, YouTube kanalı!

İsmailcan Dörtkardeş (XANTARES) kimdir? Dünyaca ünlü Türk CS:GO oyuncusu XANTARES Twitch, YouTube kanalı!

Asus - 24.02.2021
Sağlam FPS Mouse Arayanlara | Asus ROG Gladius II Core

Sağlam FPS Mouse Arayanlara | Asus ROG Gladius II Core

Asus - 16.02.2021
Aim Lab ve cNed ortaklığında ödüllü bir yarışma düzenleniyor

Aim Lab ve cNed ortaklığında ödüllü bir yarışma düzenleniyor

Asus - 16.02.2021
Asus, ROG'un Scar serisinin nisanda yeniden stoklarda olacağını duyurdu

Asus, ROG'un Scar serisinin nisanda yeniden stoklarda olacağını duyurdu

Asus - 13.02.2021
ASUS, TUF serisi yeni oyun bilgisayarını duyurdu

ASUS, TUF serisi yeni oyun bilgisayarını duyurdu

Asus - 29.01.2021
Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu

Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu

Asus - 18.12.2020
Asus'tan yeni dizüstü bilgisayar; Zenbook Flip 13

Asus'tan yeni dizüstü bilgisayar; Zenbook Flip 13

Asus - 05.12.2020
Teknoloji markası ASUS,  dizüstü bilgisayarda yeni ekran teknolojisini tanıttı

Teknoloji markası ASUS,  dizüstü bilgisayarda yeni ekran teknolojisini tanıttı

Asus - 17.11.2020
Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar

Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar

Asus - 09.11.2020
Teknoloji markası Türkiye yatırımlarına devam ediyor

Teknoloji markası Türkiye yatırımlarına devam ediyor

Asus - 27.10.2020
Okula dönüş için yüksek performanslı oyun bilgisayarı fırsatları

Okula dönüş için yüksek performanslı oyun bilgisayarı fırsatları

Asus - 01.10.2020
'Profesyonel yaşamda hızlı ve geniş depolama ihtiyaçlarına cevap veren P serisi tanıtıldı'

"Profesyonel yaşamda hızlı ve geniş depolama ihtiyaçlarına cevap veren P serisi tanıtıldı"

Asus - 25.09.2020
Teknoloji markasından 'okula dönüş' kampanyası

Teknoloji markasından 'okula dönüş' kampanyası

Asus - 10.09.2020
Kuveyt'teki ilk kadın hakimler yemin ederek göreve başladı

Kuveyt'teki ilk kadın hakimler yemin ederek göreve başladı

Asus - 03.09.2020
Kuveyt'te ilk kez 8 kadın hukukçu hakim olarak atandı

Kuveyt'te ilk kez 8 kadın hukukçu hakim olarak atandı

Asus - 03.09.2020
ASUS, 11. Nesil Intel Core İşlemcilere sahip ilk dizüstü bilgisayar serisini tanıttı'

ASUS, 11. Nesil Intel Core İşlemcilere sahip ilk dizüstü bilgisayar serisini tanıttı"

Asus - 03.09.2020
Pandemi, dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 64 arttırdı

Pandemi, dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 64 arttırdı

Asus - 27.08.2020
Amazon.com.tr'den 'Okula Hazırlık Fırsatları'

Amazon.com.tr'den "Okula Hazırlık Fırsatları"

Asus - 17.08.2020
Şirketlere özel dizüstü bilgisayar serisi

Şirketlere özel dizüstü bilgisayar serisi

Asus - 14.08.2020
Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı

Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı

Asus - 06.08.2020
Fortnite The Joy Ride güncellemesi ile sürülebilir arabaların olduğu bir dünya olacak

Fortnite The Joy Ride güncellemesi ile sürülebilir arabaların olduğu bir dünya olacak

Asus - 04.08.2020
Teknoloji markası 'Şirketler için zahmetsiz teknoloji çözümlerini' tanıttı

Teknoloji markası "Şirketler için zahmetsiz teknoloji çözümlerini" tanıttı

Asus - 29.07.2020
Son dakika haber: Yeni normaldeki ilk mağaza yatırımını Ankara'ya yaptı

Son dakika haber: Yeni normaldeki ilk mağaza yatırımını Ankara'ya yaptı

Asus - 29.07.2020
Teknosa'nın yeni normaldeki ilk mağaza yatırımı Ankara'ya

Teknosa'nın yeni normaldeki ilk mağaza yatırımı Ankara'ya

Asus - 28.07.2020
Oyun tutkunlarına 300Hz ekran tazeleme hızına sahip yeni model bilgisayar

Oyun tutkunlarına 300Hz ekran tazeleme hızına sahip yeni model bilgisayar

Asus - 24.07.2020
ASUS ROG Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörü ile 'gamer'lar için yeni bir deneyim şekli sunuyor

ASUS ROG Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörü ile "gamer"lar için yeni bir deneyim şekli sunuyor

Asus - 23.07.2020
Teknoloji markasının gelişmiş LED teknolojili yeni oyun bilgisayarı Türkiye'de

Teknoloji markasının gelişmiş LED teknolojili yeni oyun bilgisayarı Türkiye'de

Asus - 23.07.2020
Son dakika haber! Kuveyt'te eski milletvekili 'Kaddafi'nin çadırı' davası kapsamında gözaltına alındı

Son dakika haber! Kuveyt'te eski milletvekili "Kaddafi'nin çadırı" davası kapsamında gözaltına alındı

Asus - 15.07.2020
Asus ZenFone 7 ve 7 Pro Dönebilen Kamerayla Geliyor

Asus ZenFone 7 ve 7 Pro Dönebilen Kamerayla Geliyor

Asus - 13.07.2020
Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun bilgisayar modelini Türkiye'de satışa çıkardı

Oyuncu markası, taşınabilir yeni oyun bilgisayar modelini Türkiye'de satışa çıkardı

Asus - 13.07.2020
Asus ROG Phone 3 Özellikleri Kesinleşiyor!

Asus ROG Phone 3 Özellikleri Kesinleşiyor!

Asus - 11.07.2020
AMD Ryzen ile Ücretsiz Assassin's Creed Valhalla Sahibi Olun

AMD Ryzen ile Ücretsiz Assassin's Creed Valhalla Sahibi Olun

Asus - 09.07.2020
Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Asus - 08.07.2020
Kuveyt tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yapıldı

Kuveyt tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yapıldı

Asus - 07.07.2020
Asus ROG Phone 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Asus ROG Phone 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Asus - 02.07.2020
Yapay Zeka ve Büyük Veri Üretim Sürecinde Destek Olacak

Yapay Zeka ve Büyük Veri Üretim Sürecinde Destek Olacak

Asus - 30.06.2020
Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Geliyor

Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Geliyor

Asus - 26.06.2020
DxOMark: iPhone SE 2020 Kamera Testinde Hayal Kırıklığı Yarattı

DxOMark: iPhone SE 2020 Kamera Testinde Hayal Kırıklığı Yarattı

Asus - 26.06.2020
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