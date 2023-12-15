ASUS ZenBook 14 OLED: Fiyatı ve Özellikleri
ASUS, yeni ZenBook 14 OLED ile premium ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar segmentinde rekabeti artırıyor. İşte Asus Zenbook 14 OLED fiyatı ve özellikleri...
ASUS, yeni ZenBook 14 OLED ile premium ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar segmentinde rekabeti artırıyor. Peki güçlü yapay zeka destekli Intel Core Ultra 9 işlemcisiyle dikkat çeken bu bilgisayar neler sunuyor? İşte Asus Zenbook 14 OLED fiyatı ve özellikleri…
Asus Zenbook 14 OLED fiyatı ve özellikleri
Asus Zenbook 14 OLED, ince ve hafif tasarımıyla öne çıkıyor. Sadece 14,9 mm incelikte ve 1,2 kg ağırlığında olan bu cihaz, mobilite konusunda sınırları zorluyor. Önceki seriye göre tasarımı değiştirilen yeni özel pil, yüzde 20 daha fazla şarj döngüsü sunuyor. Ayrıca 15 saate kadar pil ömrüyle gün boyu kullanım sağlıyor.
Zenbook 14 OLED, Intel Core Ultra 9 işlemcisi ve Intel Arc grafik birimiyle profesyoneller için üst düzey yapay zeka deneyimi sunuyor. Bu sayede uzun pil ömrünün yanı sıra yüksek performanslı işlemlerde de öne çıkıyor. Ultra hızlı SSD depolama alanı, 32 GB RAM ve WiFi 6E gibi güçlü donanımla desteklendiğini de belirtelim.
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Cihaz, 3K ASUS Lumina OLED 120 Hz dokunmatik ekrana sahip. Yeni doğrusal hoparlörler, Harman Kardon sertifikalı ses sistemi ve Dolby Atmos desteğiyle ek bir hoparlör ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca oldukça sessiz ASUS ErgoSense klavyesi ve yüz tanıma özellikleri kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor.
Başlangıç fiyatı ile de dikkat çeken Asus Zenbook 14 OLED, Intel i5 işlemcili versiyonu ile 41 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Cihazın tüm özelliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 5 125HEkran14¨ 16: 10 3K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED ince çerçeveli NanoEdge ekran, %87 ekran-gövde oranı, 600 nit'e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR True Black 600 sertifikası, 120Hz yenileme hızı 14¨ 16: 10 3K (2880 x 1800) Dokunmatik ASUS Lumina OLED NanoEdge ekran, %87 ekran-gövde oranı, 550 nit'e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR True Black 500 sertifikası, 120Hz yenileme hızı 14¨ 16: 10 FHD (1920 x 1200) ASUS Lumina OLED ince çerçeveli NanoEdge ekran, %87 ekran-gövde oranı, 600 nit'e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR True Black 600 sertifikası, 60Hz yenileme hızıİşletim sistemiWindows 11 Home / ProGrafiklerIntel ArcAna bellek32 GB LPDDR5x 7467 MHz RAMDepolama1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSDBağlanabilirlikWiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3KameraFHD IR / 3DNR / ACS kameraG/Ç bağlantı noktaları2 x Thunderbolt 4 Tip-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip A 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x Ses girişiDokunmatik yüzey129 x 74 mm ASUS ErgoSenseSesDahili hoparlörler Akıllı amplifikatör teknolojisi Dahili mikrofon Harman Kardon sertifikalı Dolby Atmos sertifikalıAkü75 WhAC adaptör65 W adaptörAdaptör Çıkışı: 5V ~ 20V, 65 WAdaptör Girişi: 100~240 V AC, 50/60 Hz evrensel Boyutlar312,42 x 220,05 x 14,9 mmAğırlıkÇerçeve (dokunmatik olmayan): 1,2 kg Cam (dokunmatik): 1,28 kg
ASUS ZenBook 14 OLED (UX3405)CPUIntel Core Ultra 9 185H
Intel Core Ultra 7 155H
Intel Core Ultra 5 125HEkran14¨ 16: 10 3K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED ince çerçeveli NanoEdge ekran,
%87 ekran-gövde oranı, 600 nit'e kadar en yüksek parlaklık,
%100 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR True Black 600 sertifikası, 120Hz yenileme hızı
14¨ 16: 10 3K (2880 x 1800) Dokunmatik ASUS Lumina OLED NanoEdge ekran,
%87 ekran-gövde oranı, 550 nit'e kadar en yüksek parlaklık,
%100 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR True Black 500 sertifikası, 120Hz yenileme hızı
14¨ 16: 10 FHD (1920 x 1200) ASUS Lumina OLED ince çerçeveli NanoEdge ekran,
%87 ekran-gövde oranı, 600 nit'e kadar en yüksek parlaklık,
%100 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR True Black 600 sertifikası,
60Hz yenileme hızıİşletim sistemiWindows 11 Home / ProGrafiklerIntel ArcAna bellek32 GB LPDDR5x 7467 MHz RAMDepolama1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSDBağlanabilirlikWiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3KameraFHD IR / 3DNR / ACS kameraG/Ç bağlantı noktaları2 x Thunderbolt 4 Tip-C
1 x USB 3.2 Gen 1 Tip A
1 x HDMI 2.1 (TMDS)
1 x Ses girişiDokunmatik yüzey129 x 74 mm ASUS ErgoSenseSesDahili hoparlörler
Akıllı amplifikatör teknolojisi
Dahili mikrofon
Harman Kardon sertifikalı
Dolby Atmos sertifikalıAkü75 WhAC adaptör65 W adaptörAdaptör Çıkışı: 5V ~ 20V, 65 WAdaptör Girişi: 100~240 V AC, 50/60 Hz evrensel Boyutlar312,42 x 220,05 x 14,9 mmAğırlıkÇerçeve (dokunmatik olmayan): 1,2 kg
Cam (dokunmatik): 1,28 kg