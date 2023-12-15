ASUS, yeni ZenBook 14 OLED ile premium ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar segmentinde rekabeti artırıyor. İşte Asus Zenbook 14 OLED fiyatı ve özellikleri...

ASUS, yeni ZenBook 14 OLED ile premium ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar segmentinde rekabeti artırıyor. Peki güçlü yapay zeka destekli Intel Core Ultra 9 işlemcisiyle dikkat çeken bu bilgisayar neler sunuyor? İşte Asus Zenbook 14 OLED fiyatı ve özellikleri…

Asus Zenbook 14 OLED fiyatı ve özellikleri

Asus Zenbook 14 OLED, ince ve hafif tasarımıyla öne çıkıyor. Sadece 14,9 mm incelikte ve 1,2 kg ağırlığında olan bu cihaz, mobilite konusunda sınırları zorluyor. Önceki seriye göre tasarımı değiştirilen yeni özel pil, yüzde 20 daha fazla şarj döngüsü sunuyor. Ayrıca 15 saate kadar pil ömrüyle gün boyu kullanım sağlıyor.

Zenbook 14 OLED, Intel Core Ultra 9 işlemcisi ve Intel Arc grafik birimiyle profesyoneller için üst düzey yapay zeka deneyimi sunuyor. Bu sayede uzun pil ömrünün yanı sıra yüksek performanslı işlemlerde de öne çıkıyor. Ultra hızlı SSD depolama alanı, 32 GB RAM ve WiFi 6E gibi güçlü donanımla desteklendiğini de belirtelim.

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Cihaz, 3K ASUS Lumina OLED 120 Hz dokunmatik ekrana sahip. Yeni doğrusal hoparlörler, Harman Kardon sertifikalı ses sistemi ve Dolby Atmos desteğiyle ek bir hoparlör ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca oldukça sessiz ASUS ErgoSense klavyesi ve yüz tanıma özellikleri kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor.

Başlangıç fiyatı ile de dikkat çeken Asus Zenbook 14 OLED, Intel i5 işlemcili versiyonu ile 41 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Cihazın tüm özelliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.