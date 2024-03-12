Asus Zenfone 11 Ultra Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Akıllı telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Asus, 14 Mart tarihinde Zenfone 11 Ultra modelini piyasaya sürecek. Daha önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde görünen akıllı telefonun şimdi de özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı!

Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı

Zenfone 11 Ultra'da 6,78 inç boyutlarında FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan AMOLED LTPO bir panel yer alacak. Bununla birlikte üründe delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkacak.

Cihaza güç verecek işlemci Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Akıllı telefonda 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM seçenekleri mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel IMX890 ana sensör, 13 Megapiksel ultra geniş lens, 32 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak. Son olarak ürünün 986 eurodan başlayan fiyatlarla satılacağını belirtelim.