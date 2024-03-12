Asus Zenfone 11 Ultra Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu
Asus, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için Zenfone 11 Ultra modelini piyasaya sürecek. Telefonun özellikleri ve fiyatı da açıklandı. İşte detaylar...
Akıllı telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Asus, 14 Mart tarihinde Zenfone 11 Ultra modelini piyasaya sürecek. Daha önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde görünen akıllı telefonun şimdi de özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı!
Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı
Zenfone 11 Ultra'da 6,78 inç boyutlarında FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan AMOLED LTPO bir panel yer alacak. Bununla birlikte üründe delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkacak.
Cihaza güç verecek işlemci Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
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Akıllı telefonda 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM seçenekleri mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel IMX890 ana sensör, 13 Megapiksel ultra geniş lens, 32 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak. Son olarak ürünün 986 eurodan başlayan fiyatlarla satılacağını belirtelim.
ÖzellikDetaylarEkran6,78 inç FHD+ AMOLED LTPO panel, 144Hz yenileme hızıİşlemciSnapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz tepe saat hızıRAM16 GB LPDDR5xDepolama1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanıArka Kameralar50 Megapiksel IMX890 ana sensör, 13 Megapiksel ultra geniş lens, 32 Megapiksel telefoto lensÖn Kamera32 Megapiksel selfie kamerasıBatarya5.500mAh, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiDiğer ÖzelliklerStereo hoparlör, Bluetooth 5.3, WiFi 7, 3,5 mm ses girişiYazılımAndroid 14 işletim sistemi, özelleştirilmiş kullanıcı arayüzüRenk SeçenekleriEternal Black, Skyline Blue, Misty Grey, Verdure Green, Desert SiennaFiyatTemel model: 24.990 CZK (yaklaşık 1.078 ABD Doları / 986 Euro)Yüksek model: 26.490 CZK (yaklaşık 1.143 ABD Doları / 1.045 Euro)