Intel'in Core i9-14900KS İşlemcisi Sıvı Helyumla 9.1GHz Hıza Ulaştı

Intel'in Core i9-14900KS işlemcisi bugün satışa çıkıyor ve 6.2GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Ancak, Asus ve PC aşırı hızlandırma ekibi ElmorLabs, sıvı helyum kullanarak bu işlemciyle kısa süreliğine 9.1GHz hız sınırını aştı.

Intel'in son masaüstü işlemcisi sıvı helyumla 9.1GHz hıza ulaştı

Aralık 2022'de, ElmorLabs'ın kurucusu Jon Sandström, Intel'in Core i9-13900K işlemcisini kullanarak 9,008MHz hıza ulaşmıştı. Şimdi, yeni Intel Core i9-14900KS çipinde biraz daha yüksek bir hız olan 9,117.75MHz'ye ulaştı.

Bu başarıya ulaşmak için Sandström, işlemciyi 649 dolarlık Asus ROG Maximum Z790 Apex Encore anakartına yerleştirdi. Aşırı hızlandırmacılar genellikle bir PC çipini normal sınırların ötesinde çalıştırırken oluşan büyük ısıyı soğutmak için sıvı azot kullanılıyor.

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Ancak Sandström ve ekibi daha soğuk sıcaklıklara ulaşabilen sıvı helyumu tercih etti. ElmorLabs, işlemcinin sıvı helyumu doldurulan bir soğutma kabına yerleştirildiği ve ardından bir fanın oluşan dumanı üflediği etkinliğin videosunu yayınladı.

Sıvı helyum, PC'yi -193 derece Celsius'ta (-315.4 Fahrenheit) Windows'u başlatmaya zorladı. Sıcaklıklar daha da düştü ve Intel çipi performans çekirdeklerinden birinde 9.1GHz hıza ulaştığında -231 derece Celsius'a indi.

Bu gelişme, bilgisayar donanımının sınırlarını zorlayarak teknolojinin geleceği adına heyecan verici bir adım. Sıvı helyumun soğutma kapasitesi ve aşırı hızlandırmada elde edilen bu tür rekorlar, bilgisayar işlemcilerinin gelecekteki potansiyellerini gösteriyor.

Bu tür yenilikler, hem bilgisayar entuziyastları hem de endüstri profesyonelleri için önemli etkiler yaratma potansiyeline sahip. Siz bu rekor hakkında ne düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.