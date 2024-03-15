Üye Girişi
Haberler

Intel'in Core i9-14900KS İşlemcisi Sıvı Helyumla 9.1GHz Hıza Ulaştı

Güncelleme:

Intel'in Core i9-14900KS işlemcisi bugün satışa çıkıyor ve 6.2GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Ancak, Asus ve PC aşırı hızlandırma ekibi ElmorLabs, sıvı helyum kullanarak bu işlemciyle kısa süreliğine 9.1GHz hız sınırını aştı.

Intel'in Core i9-14900KS işlemcisi bugün satışa çıkıyor ve 6.2GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Ancak, Asus ve PC aşırı hızlandırma ekibi ElmorLabs, sıvı helyum kullanarak bu işlemciyle kısa süreliğine 9.1GHz hız sınırını aştı.

Intel'in son masaüstü işlemcisi sıvı helyumla 9.1GHz hıza ulaştı

Aralık 2022'de, ElmorLabs'ın kurucusu Jon Sandström, Intel'in Core i9-13900K işlemcisini kullanarak 9,008MHz hıza ulaşmıştı. Şimdi, yeni Intel Core i9-14900KS çipinde biraz daha yüksek bir hız olan 9,117.75MHz'ye ulaştı.

Bu başarıya ulaşmak için Sandström, işlemciyi 649 dolarlık Asus ROG Maximum Z790 Apex Encore anakartına yerleştirdi. Aşırı hızlandırmacılar genellikle bir PC çipini normal sınırların ötesinde çalıştırırken oluşan büyük ısıyı soğutmak için sıvı azot kullanılıyor.

İşlemci dünyasında kim zirvede? AMD vs Intel

Ancak Sandström ve ekibi daha soğuk sıcaklıklara ulaşabilen sıvı helyumu tercih etti. ElmorLabs, işlemcinin sıvı helyumu doldurulan bir soğutma kabına yerleştirildiği ve ardından bir fanın oluşan dumanı üflediği etkinliğin videosunu yayınladı.

Sıvı helyum, PC'yi -193 derece Celsius'ta (-315.4 Fahrenheit) Windows'u başlatmaya zorladı. Sıcaklıklar daha da düştü ve Intel çipi performans çekirdeklerinden birinde 9.1GHz hıza ulaştığında -231 derece Celsius'a indi.

Bu gelişme, bilgisayar donanımının sınırlarını zorlayarak teknolojinin geleceği adına heyecan verici bir adım. Sıvı helyumun soğutma kapasitesi ve aşırı hızlandırmada elde edilen bu tür rekorlar, bilgisayar işlemcilerinin gelecekteki potansiyellerini gösteriyor.

Bu tür yenilikler, hem bilgisayar entuziyastları hem de endüstri profesyonelleri için önemli etkiler yaratma potansiyeline sahip. Siz bu rekor hakkında ne düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Intel Asus Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli? İlhami Çiftçi kimdir? CHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı İlhami Çiftçi kaç yaşında, nereli? Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli? Cemal Koçak kimdir? CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak kaç yaşında, nereli? Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli? Ferudun Kaplan kimdir? CHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Ferudun Kaplan kaç yaşında, nereli? Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kaç yaşında, nereli? Nuh Bektaş kimdir? CHP Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Nuh Bektaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title