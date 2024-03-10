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Markalara soruyoruz: ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorularınızı sorduk

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Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Özer Ihlamur ile Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldık. Ihlamur, Asus'un hazır sistem ve parça ürünleri olmak üzere iki temel kolda faaliyet gösterdiğini belirtti. Ayrıca, şirketin ürün yelpazesinin genişliği göz önüne alındığında, içeride bir ayrım yapıldığını vurguladı ve Asus'un Türkiye'deki varlığına ve Nvidia ile olan işbirliğine işaret etti. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi. Özerk Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı. Oyun bilgisayarları ve Yapay Zeka destekli işlemciler konularında da bilgi veren Ihlamur, Asus'un gelecek planlarına dair de bazı ipuçları verdi. Örneğin, Snapdragon X Elit işlemcilerinin Vivobook serisinde kullanılacağını açıkladı.

Markalara soruyoruz serimizin ilk bölümünde, sosyal medyadan sorduğunuz ve merek ettiğiniz soruları ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorduk.

Sizlerin sorularını ASUS'a sorduk!

Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Özer Ihlamur ile Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldık. Ihlamur, Asus'un hazır sistem ve parça ürünleri olmak üzere iki temel kolda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, şirketin ürün yelpazesinin genişliği göz önüne alındığında, içeride bir ayrım yapıldığını vurguladı ve Asus'un Türkiye'deki varlığına ve Nvidia ile olan işbirliğine işaret etti. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi.

Özerk Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı. Oyun bilgisayarları ve Yapay Zeka destekli işlemciler konularında da bilgi veren Ihlamur, Asus'un gelecek planlarına dair de bazı ipuçları verdi. Örneğin, Snapdragon X Elit işlemcilerinin Vivobook serisinde kullanılacağını açıkladı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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