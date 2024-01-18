ASUS, CES 2024'te Yeni TUF Gaming Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

ASUS, CES 2024 etkinliğinde yeni TUF Gaming F16, A16 ve A15 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Her üç dizüstü bilgisayar da Intel, AMD ve NVIDIA'nın yeni nesil yüksek performanslı yongalarını kullanıyor. İşte detaylar…

ASUS yeni TUF Gaming F16, A16 ve A15 dizüstü bilgisayarlarını CES 2024'te tanıttı

TUF Gaming F16, Intel Core i7 işlemci 13650HX ve ultra hızlı DDR5-4800MHz RAM ile güçlendirilirken, TUF Gaming A16, AMD Ryzen 9 7845HX ve DDR5-5200MHz RAM ile öne çıkıyor. TUF Gaming A15 ise en yeni CPU ve belleklerle, DDR5-5600MHz RAM, AMD Ryzen 8000 serisi işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU'su ile geliyor.

Yeni ultra dayanıklı şasi tasarımıyla TUF Gaming A16 ve F16, Jaeger Gri ve Mecha Gri renklerindeki şık kasalarıyla dikkat çekiyor. Her iki modelde, lazerle şekillendirilmiş TUF logosu ve çizgi romanlardan esinlenen mecha tasarımlarıyla göze çarpan detaylar bulunuyor.

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TUF Gaming serisinin oyunculara sağladığı uzun pil ömrü ve taşınabilirlik avantajları da göz önüne alındığında, 2024 TUF Gaming dizüstü bilgisayarlar, USB-C PD şarj özelliği ile birlikte kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Ayrıca, masaüstü benzeri klavyeleri, büyük dokunmatik yüzeyleri ve yüksek performanslı bağlantı noktalarıyla da dikkat çekiyor.

Görsel deneyimler konusunda da iddialı olan TUF Gaming serisi, geniş ekranları, yüksek çözünürlükleri ve yüksek yenileme hızlarıyla oyunseverlere gerçekçi ve etkileyici bir deneyim sunuyor. G-SYNC desteği ve IPS seviyesindeki paneller, ekran yırtılmalarını en aza indirirken renk doğruluğunu sağlıyor. Dolby Atmos ve Yüksek Çözünürlüklü Ses ile birleştiğinde hikaye odaklı oyunlarda sürükleyici bir deneyim sunuyor.

ASUS TUF Gaming F16 (2024)

ÖzelliklerDetaylar İşlemciIntel Core i7 13650HX (6+8 çekirdek, 20 iş parçacığı)Grafik KartıNVIDIA GeForce RTXTM 4060 Laptop GPU (Max TGP 130 W + Dynamic Boost)İşletim SistemiWindows 11 ProEkran16¨ IPS FHD (1920 x 1080), 165Hz / 3ms, 100% sRGB 16¨ IPS 2.5K (2560 x 1440), 165Hz / 3ms, 100% sRGBBellek32 GB'a kadar DDR5 4800 MHz (SO DIMM)Depolama2 TB'a kadar M.2 2280 PCIe 4.0 SSDSesDolby Atmos, Hi-Res Audio, İki Yönlü Yapay Zeka Gürültü EngellemeWiFi / BluetoothWiFi 6 (802.11ax), Bluetooth v5.2Bağlantı NoktalarıUSB, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Audio Combo Jack, RJ45 LANPil90 WhBoyutlar35.49 x 25.19 x 2.215~2.825 cmAğırlık2.27 kg

ASUS TUF Gaming A16 (2024)

ÖzelliklerDetaylar İşlemciAMD Ryzen 9 7845HX (12 çekirdek, 24 iş parçacığı)Grafik KartıNVIDIA GeForce RTXTM 4070 Laptop GPU (Max TGP 140 W + Dynamic Boost)İşletim SistemiWindows 11 ProEkran16¨ IPS FHD (1920 x 1080), 165Hz / 3ms, 100% sRGB IPS 2.5K (2560 x 1600), 165Hz / 3ms, 100% sRGBBellek32 GB'a kadar DDR5 5200 MHz (SO DIMM)Depolama2 TB'a kadar M.2 2280 PCIe 4.0 SSDSesDolby Atmos, Hi-Res Audio, İki Yönlü Yapay Zeka Gürültü EngellemeWiFi / BluetoothWiFi 6 (802.11ax), Bluetooth v5.3Bağlantı NoktalarıUSB, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Audio Combo Jack, RJ45 LANPil90 WhBoyutlar35.49 x 25.19 x 2.215~2.825 cmAğırlık2.27 kg

ASUS TUF Gaming A15 (2024)