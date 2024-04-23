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Meta, Sanal Gerçeklik İşletim Sistemi ve Donanım Ortaklıkları Hakkında Duyurular Yaptı

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Meta, VR cihazlar için geliştirilen işletim sisteminin Meta Horizon OS olarak adlandırılacağını duyurdu. Şirket, bu yazılımı Microsoft Xbox, Lenovo ve Asus gibi markalara sunacağını açıkladı. Ayrıca, Asus, Lenovo ve Microsoft'un Horizon OS uyumlu VR gözlükler tanıtacağı belirtildi.

Meta, sanal gerçeklik işletim sistemi ve donanım ortaklıklarıyla ilgili önemli duyurular yaptı. Şirket, VR cihazlar için geliştirilen işletim sisteminin Meta Horizon OS olarak adlandırılacağını açıkladı. Bu yazılımı Microsoft Xbox, Lenovo ve Asus gibi markalara sunacağını dile getirdi.

Xbox'tan ilham alan yeni Meta Quest geliyor

Meta; Asus, Lenovo ve Microsoft'un önümüzdeki dönemde Horizon OS uyumlu VR gözlükler tanıtacağını söyledi. Asus; Republic of Gamers (ROG) markası altında performansa dayalı ve oyun odaklı bir VR gözlüğü üretecek.

Daha önce Rift S için Meta ile ortaklık kuran Lenovo ise üretkenlik, öğrenme ve eğlence odaklı gözlüklere odaklanacak. Microsoft ise Meta ile iş birliğine giderek "Xbox'tan ilham alan" özel bir Quest gözlüğü geliştirecek.

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Bu hamle ile Meta, VR ekosistemini kendi Quest gözlüklerinin ötesine taşımış olacak. Bu da şirketin, Apple Vision Pro gibi VR/AR gözlükler ile baş etmesini sağlayacak. Google, Samsung ve Sony'nin de gelecekte Horizon OS kullanma ihtimali bulunuyor.

Meta ayrıca karma gerçeklik (XR) deneyimini geliştirmek için yatırımlarını artırdığını ifade etti. Gelişmekte olan VR uygulamaları için App Lab bölümü öne çıkaracağını söyledi. Quest 3 gibi yeni nesil gözlüklerde AR işlevselliğini geliştirmek istiyor.

Meta CTO'su Andrew Bosworth; Quest'in ötesinde farklı kullanımlar için özelleştirilmiş VR/AR varyantları sunacaklarını söyledi. Örneğin Meta, fitness odaklı bir gözlük ile bu pazara da yönelebilecek.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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