Asus artık telefon üretmeyecek mi, telefon üretimi durduruldu mu? Asus telefonu olanlar ne yapacak?

Asus cephesinden teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren bir hamle geldi. Peki, Asus gerçekten artık akıllı telefon üretmeyecek mi? Mevcut telefonların geleceği ne olacak ve kullanıcılar hangi hizmetlerden faydalanabilecek? Şirketin stratejik değişimi ve telefon üretim planlarına dair merak edilen detaylar haberin devamında…

ASUS ARTIK TELEFON ÜRETMEYECEK Mİ?

Asus, 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon modeli tanıtmayacağını açıkladı. Bu karar, şirketin akıllı telefon pazarından geçici olarak çekilme anlamına geliyor. Ancak mevcut telefonların üretimi durdurulsa da, cihazlar için bakım ve yazılım desteği devam edecek.

ASUS TELEFON ÜRETİMİNİ NEDEN DURDURDU?

Şirket, stratejik bir dönüşüm kapsamında kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik sistemler ve yapay zekâ temelli teknolojilere yönlendirmeyi planlıyor. Bu nedenle akıllı telefon pazarına öncelik vermemeye karar verdi.

ASUS TELEFONU OLANLAR NE YAPACAK?

Mevcut Asus telefon kullanıcıları için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetleri kesintisiz olarak devam edecek. Kullanıcılar, cihazlarını kullanmaya ve destek hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi'ndeki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, şirketin 2026 yılı boyunca yeni bir telefon modeli sunmayacağını doğruladı. Shih, bu kararın şirketin uzun vadeli stratejik dönüşümünün bir parçası olduğunu ve önceliklerini kurumsal çözümler ile yapay zekâ odaklı teknolojilere kaydıracaklarını belirtti.