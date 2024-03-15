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ASUS Zenfone 11 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

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ASUS, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için Zenfone 11 Ultra modelini tanıttı. 6,78 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 50 MP üçlü kamera ve 5.500 mAh pil gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 999 Euro'dan başlıyor.

Akıllı telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren ASUS, uzun bir süredir gündemden amiral gemisi modeli Zenfone 11 Ultra'yı tanıttı. Peki akıllı telefon teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcı tarafına neler sunuyor? İşte ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı!

ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri

ASUS Zenfone 11 Ultra modelinde 6,78 inç boyutlarında FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan AMOLED LTPO bir panel mevcut. Bunun dışında üründe delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 2.500 nit tepe parlaklık sunuyor ve HDR10 ile Dolby Vision'ı destekliyor.

Cihaza güç veren işlemci Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm, işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

144 Hz ekranlı Asus Zenfone 11 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

Akıllı telefonda 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM seçenekleri mevcut diyebiliriz. Bunun yanı sıra OIS ve Gimbal destekli 50 Megapiksel birincil, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

67W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500 mAh pilden beslenen akıllı telefonda WiFi-7, Bluetooth 5.3, 3,5 mm kulaklık girişi vb. bağlantı özellikleri de kullanılıyor.

ÖzellikDetayEkran6.78-inç LTPO AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızıÖn Kamera32 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel OIS ve Gimbal destekli ana sensör, 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 32 Megapiksel telefoto ünitesiİşlemciSnapdragon 8 Gen 3 SoCRAM16 GB'a kadarDepolama1 TB'a kadarPil5.500 mAh, 67W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiBağlantıWiFi-7, Bluetooth 5.3, 3.5mm kulaklık jakıRenk SeçenekleriGök Mavisi, Ebedi Siyah, Puslu Gri, Çöl KumuFiyat12 GB + 256 GB: 999 EUR, 16 GB + 512 GB: 1.099 EUR

ASUS Zenfone 11 Ultra fiyatı

ASUS Zenfone 11 Ultra, 12 GB + 256 GB modeli için 999 Euro fiyat etiketine sahip. Daha yüksek 16 GB + 512 GB konfigürasyonunun maliyeti ise 1.099 Euro olarak açıklandı. Son olarak akıllı telefon; mavi, siyah, gri ve çöl kumu renkleriyle geliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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