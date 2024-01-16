ASUS ExpertCenter PN65 Özellikleri ve Tanıtımı

Bilgisayar pazarının önemli isimlerinden ASUS, CES 2024 fuarı kapsamında yeni teknolojik ürünlerini tanıttı. Son yıllarda trend haline gelen mini PC pazarından eksik kalmayan marka, geçtiğimiz haftalarda modem boyutunda ASUS NUC 13 Rugged modelini tanıtmıştı. Kısa süre önce ise ASUS ExpertCenter PN65 modelini duyurdu. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte ASUS ExpertCenter PN65 özellikleri…

ASUS ExpertCenter PN65 özellikleri

120 x 130 x 58 mm boyutlarındaki ASUS ExpertCenter PN65 modeli için iki adet işlemci seçeneği bulunuyor. Bunlar sırasıyla Intel Core Ultra 5 125H ve Intel Core Ultra 7 155H şeklinde. GPU tarafında ise Intel Arc Entegre Grafik bizleri karşılıyor.

4 adet 4K çözünürlükte monitörü besleyebilen bu mini PC modelinde çift kanallı DDR5 48 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafındaysa Çift PCIe Gen 4 SSD desteği mevcut. WiFi 6 bağlantı sunan cihazda bölgeden bölgeye değişebileceği üzere WiFi 6E ve WiFi 7 bağlantı da bulunuyor.

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Bağlantı noktaları tarafındaysa 2 adet USB-C, 3 adet USB-A, 2 adet USB-A 2.0, 2 adet HDMI, 1 adet Ethernet, 1 adet 3.5 mm ses seçenekleri mevcut. Bunlara ek olarak bir adet uyarlanabilir bağlantı noktası olduğunu da belirtelim. Bu kısım için HDMI, DisplayPort 1.4, VGA, 2.5 GbE Ethernet veya RS-232 COM seçilebilir.

Öte yandan ASUS ExpertCenter PN65 kullanıcıları, MYASUS uygulaması üzerinden gürültü engelleme, fan kontrolü ve internet bant genişliği yönetimine de sahip olabilir.

ASUS ExpertCenter PN65 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer İşlemci: Intel Core Ultra 5 125H veya Intel Core Ultra 7 155HGrafik: Intel Arc Entegre GrafikEkran: Dört adet 4K ekran desteğiBellek (RAM): Çift Kanallı DDR5, 48 GBDepolama: Çift PCIe Gen 4 SSDBoyutlar: 120 x 130 x 58 mmBağlantı Noktaları: 2x USB-C, 3x USB-A 3.2, 2x USB-A 2.0, 2x HDMI, 1x 2.5 GbE Ethernet, 1x 3.5mm Ses, 1x uyarlanabilir bağlantı noktası (HDMI, DisplayPort 1.4, VGA, 2.5 GbE Ethernet veya RS-232 COM)Kablosuz Bağlantı: WiFi 6 (Bazı bölgelerde WiFi 6E ve WiFi 7)Soğutma Sistemi: VarDiğer Özellikler: RGB önyükleme göstergesi, toz önleyici ve kendi kendini temizleme sistemi, MyASUS ile AI gürültü engelleme, fan profili kontrolü, internet bant genişliği yönetimi

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