ASUS ROG Phone 8 Serisi Tanıtıldı

ASUS, oyun odaklı ROG Phone 8 serisini tanıtmak için geri sayıma geçti. Daha önce çıkış tarihi belli olan ve kilit özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonlarla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. ASUS ROG Phone 8 serisi CES 2024'te tanıtıldı. İşte ASUS ROG Phone 8 özellikleri ve fiyatı!

ASUS ROG Phone 8 özellikleri ve performans testi sonuçları

ASUS, ROG Phone 8 serisiyle ilgili resmi paylaşımlara başladı. Şirket son yaptığı paylaşımla serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin AnTuTu ve Geekbench skorlarını duyurdu. Bununla birlikte serinin teknik özelliklerini ve fiyatlarını duyurdu.

ASUS ROG Phone 8 Pro AnTuTu'dan 2.359.969 puan alırken, Geekbench'in çoklu çekirdek testlerinden ise 7 bin 422 puan almayı başardı.

Oyun canavarı Asus ROG Phone 8 Pro ortaya çıktı!

ASUS ROG Phone 8 serisi selefiyle karşılaştırıldığında daha keskin ve köşeli bir çerçevelere sahip. Bununla birlikte arka panelinde gri ve siyah olmak üzere daha açık ve daha koyu şeklinde birbirinden ayrılan çift tonlu bir renk tasarımı yer alıyor.

Akıllı telefonlar sağ alt köşesinden kesintili kare bir kamera modülüne sahip. Burada henüz çözünürlükleri belli olmayan bir büyük ve iki küçük yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Hatta oyun odaklı olduğuna işaret eden ROG'un RGB logosu gibi detaylar da cihazlarda kullanılıyor.

ROG Phone 8 serisinde 165 Hz yenileme hızına ve 2500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inç AMOLED FHD+ bir ekran kullanılıyor. Dahası, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altında yer alıyor. Hatta iki modelin de Gorilla Glass Victus 2 korumasına ve IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

Seride Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 karşımıza çıkıyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Standart ROG Phone 8, 12/16 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolamayla gelirken, Pro modeli 16/ 24 GB LPDDR5x RAM'in yanı sıra 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 dahili depolamayla raflardaki yerini alıyor. İki cihazın da Android 14 çalıştıracağını belirtelim.

ÖzellikROG Phone 8ROG Phone 8 Pro İşlemciSnapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3RAM12 GB / 16 GB LPDDR5x16 GB / 24 GB LPDDR5xDepolama256 GB UFS 4.0512 GB / 1 TB UFS 4.0Ekran6,78 inç Samsung AMOLED LTPO6,78 inç Samsung AMOLED LTPOÇözünürlük1080 x 2400 piksel Full HD+1080 x 2400 piksel Full HD+Yenileme Hızı165Hz165HzMaksimum Parlaklık2.500 nit2.500 nitKamera (Ön)32 MP32 MPAna Kamera50 MP OIS + 13 MP ultra geniş + 32 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma ve OIS)50 MP OIS + 13 MP ultra geniş + 32 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma ve OIS)Batarya Kapasitesi5.500mAh5.500mAhŞarj65W hızlı şarj, Hızlı Şarj 5.0, PD şarj, 15W Qi kablosuz şarj65W hızlı şarj, Hızlı Şarj 5.0, PD şarj, 15W Qi kablosuz şarjDayanıklılıkIP68 (toz ve suya dayanıklılık)IP68 (toz ve suya dayanıklılık)Ağırlık225 gram225 gramBoyutlar163,8 x 76,8 x 8,9 mm163,8 x 76,8 x 8,9 mmRenk SeçenekleriRebel Gray, Phantom BlackPhantom Blackİşletim SistemiROG UI tabanlı Android 14ROG UI tabanlı Android 14Diğer ÖzelliklerAir Trigger düğmeleri, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift frekanslı GPS, NFC, USB-CAir Trigger düğmeleri, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift frekanslı GPS, NFC, USB-CÖzel Aydınlatma (Pro Modeli)Aura RGB aydınlatma logosu (arka), AniMe Vision mini LED (341 LED)Aura RGB aydınlatma logosu (arka), AniMe Vision mini LED (341 LED)Soğutma Sistemiİletimli soğutma sistemine sahipİletimli soğutma sistemine sahip

ASUS ROG Phone 8 fiyatı