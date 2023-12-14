ASUS, oyun odaklı ROG Phone 8'i piyasaya sürmek için geri sayıma geçti. Daha önce tanıtım tarihi belli olan ve performans testlerinde ortaya çıkan akıllı telefonun şimdi de tasarımı belli oldu. İşte ASUS ROG Phone 8 tasarımı ve tanıtım tarihi!

ASUS, oyun odaklı ROG Phone 8'i piyasaya sürmek için geri sayıma geçti. Daha önce tanıtım tarihi belli olan ve performans testlerinde ortaya çıkan akıllı telefonun şimdi de tasarımı belli oldu. İşte ASUS ROG Phone 8 tasarımı ve tanıtım tarihi!

ASUS ROG Phone 8 tasarımı ve tanıtım tarihi belli oldu

ASUS ROG Phone 8, selefiyle karşılaştırıldığında daha keskin ve köşeli bir çerçevelere sahip olacak. Öte yandan arka panelinde gri ve siyah olmak üzere daha açık ve daha koyu şeklinde birbirinden ayrılan çift tonlu bir renk tasarımı yer alıyor.

Bunun yanı sıra sağ alt köşesinden kesintili kare bir kamera modülüne sahip. Burada henüz çözünürlükleri belli olmayan bir büyük ve iki küçük yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Cihazın oyun odaklı olduğuna işaret eden ROG'un RGB logosu gibi detaylar da modelde kullanılıyor.

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ROG Phone 8 serisi geçtiğimiz günlerde AI2401_D ve AI2401_A model numaralarıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre standart model tek çekirdekli testlerden 2 bin 213 ve çok çekirdekli testlereden ise 7 bin 48 puan almayı başardı. Pro'nun puanlarıysa sırasıyla 2 bin 271 ve 7 bin 360 olarak ölçüldü.

Geekbench veri tabanına baktığımızda telefonların Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacağını söyleyebiliriz. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Performans testlerinde karşımıza çıkan bir diğer detay ürünlerdeki RAM miktarı. Buna göre standart modelde 16 GB, Pro'da ise 24 GB'lik bir bellek kullanılacak. Tabii burada daha fazla RAM ve bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Son olarak iki cihazın da Android 14 çalıştıracağını belirtelim. Son olarak ASUS ROG Phone 8 serisinin 16 Ocak'ta tanıtılacağını belirtelim.