ASUS ROG Zephyrus G16: Güçlü Performansı ve Yenilikçi Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

ROG Zephyrus ürün serisi, güçlü performansı, taşınabilirliği ve yenilikçi tasarımı bir araya getiren ASUS'un oyun dizüstü bilgisayarları serisi olarak dikkat çekiyor. OLED ekranlı ilk ROG notebook ASUS ROG Zephyrus G16 inceleme sizlerle.

ASUS ROG Zephyrus G16 inceleme

ASUS ROG Zephyrus G16 satın almak için buraya tıklayın

İlk model olan ROG Zephyrus GX501, 2017'de Computex'te duyuruldu ve 17,9 mm incelikte bir kasaya NVIDIA GeForce GTX 1080 GPU yerleştirebilen devrim niteliğinde bir soğutma sistemine sahipti. O dönemde böylesine ince ve kompakt oyun dizüstü bilgisayarları mevcut değildi, Zephyrus GX501 bu segmenti tamamen değiştirdi. Bir oyun dizüstü bilgisayarının ortalama ağırlığı da neredeyse 2 kg azaldı.

2024 yılında ise ASUS, oyuncuların ve görsel iş yapanların değer verdiği yüksek renk doğruluğu sunan OLED ekranlı, HDR modu ile etkileyici bir içerik izleme deneyimi, ofis saatleri boyunca rahat çalışma ve çocuklar ve yetişkinler için istisnai göz bakımı sunan ROG Zephyrus G16 modelini piyasaya sundu.

ROG Zephyrus G16'nın en önemli ekran özellikleri arasında 16: 10 en-boy oranı, 2.5K (2560 x 1600) çözünürlük, 500-nit pik parlaklık, 240 Hz yenileme hızı, 0.2 ms tepki süresi, NVIDIA G-Sync ve PANTONE doğrulaması gibi üst düzey özelliklere sahip.

Profesyonel kalitede gerçeğe uygun renkler OLED dizüstü bilgisayarlar, sinema kalitesinde %100 DCI-P3 renk gamına sahip, olağanüstü detaylı ve gerçekçi görseller sunuyor. Ekran üzerinde yeniden üretilen renkler daha zengin ve daha canlı, video yayın hizmetinde içerik izlemek veya renk yoğun projeler yapmak için ideal bir ekrana sahip.

%70 mavi ışık azalması mavi ışığın görsel rahatsızlık ve uyku kalitesini bozma potansiyeli bilinen bir gerçek. ROG OLED dizüstü bilgisayarlarının spektrumu kalibre ederek, %70 daha az mavi ışık yayıyor. Düşük parlaklıkta harika netlik 3B renk hacmini hesaplarken, geleneksel 2B renk gamına aydınlatma ekleyen ROG OLED ekranı, herhangi bir parlaklık seviyesinde daha iyi renk performansı sunan yaklaşık %60 daha yüksek bir renk hacmine sahip.

Zephyrus G16 (GU605), son Intel Core Ultra 9 185H CPU ve NVIDIA RTX 4090 GPU ile birlikte geliyor. Bu güçlü donanım, en üst yapılandırmada (Core Ultra 9 + RTX 4090) sistem TDP'sine 235W'a ulaşıyor, bu da USB Type-C bağlantı noktalarının sağlayamayacağı kadar yüksek olan 200W ve üzeri stabil güç sağlayan yeni bir özel şarj portuna ihtiyaç duyuyor. ROG mühendisleri, USB Type-C'ye benzer görünen ancak 200W ve üstü için stabil güç sağlayabilen yeni bir özel şarj portu tasarladı.

Özellikle günlük işleri ve oyun zamanını ayıranlar için Zephyrus G16 (GU605) MUX Anahtarı ile birikte geliyor. MUX veya Çoklayıcı Anahtar, kullanıcılara işlemcinin entegre grafiklerini manuel olarak etkinleştirme veya devre dışı bırakma olanağı sağlıyor. Böylece kareler doğrudan harici GPU'dan ekrana yönlendirilebiliyor. Zephyrus G16 (GU605) ayrıca, MSHybrid modu ile entegre grafikler arasında geçiş yapmak için cihazı yeniden başlatma gereksinimini ortadan kaldıran NVIDIA Advanced Optimus'u destekliyor.