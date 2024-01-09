ROG Strix Scar 18 kutu açılımı!(TR'de ilk) ROG, CES 2024'te neler tanıttı?

ASUS, CES 2024'te düzenlediği ROG etkinliğinde, yeni nesil ROG ürün gamını ve taşınabilir bilgisayarlarını tanıttı. Biz de videomuzda hem ROG, CES 2014 lansman özetini sizler için hazırladık hem de CES 2024'te tanıtılan Asus ROG Strix Scar 18 modelini, Türkiye'de ilk kutusundan videomuzda çıkarıyoruz.

ROG Strix Scar 18 kutu açılımı ve ROG CES 2024 lansman özeti

OLED ekranlı ilk ROG: Zephyrus G14 ve G16

Eclipse gri ve platinum beyazı renk seçenekleri ve yepyeni bir tasarım ile beraber ROG Zephyrus G14 ve G16 tanıtıldı.

OLED ekranlı ilk ROG modelleri olan Zephyrus G14 ve G16, sadece tasarımı ve ekranı ile değil donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Yeni tasarım özellikle Zephyrus'un kapak kısmında dikkat çekiyor. CNC Alüminyum alaşım kasaya işlenen yeni çapraz RGB LED şeridini, kullanıcılar özelleştirebiliyor. Asus, ROG serisini sadece oyuncuların almadığını, içerik üreticilerin ve iş için de ROG serisi bilgisayarların tasarımında değişikliklere gidiyor.

Yüzde 27.6 büyüyen touchpad, 16: 10 ekran oranıyla da beraber tasarım yapanlar için de çok kullanışlı bir hale gelmiş durumda.

OLED ekran paneline sahip ilk ROG serisi olan Zephyrus G14 ve G16, 3K çözünürlüğündeki ekranı sadece 0.2 ms tepki süresine sahip. 240 Hz yenileme hızı sunan ekran, yüzde 88.4 ekran kasa oranı sunuyor. OLED ekranın hem görüntü kalitesine, hem paneldeki hıza hem de genel olarak tasarımın incelmesine olanak sağlıyor.

DCI P3 renk gamutunu %100 destekleyen ekran, 1 milyona 1 kontrast değeri sunuyor.

ROG Zephyrus G16, yenilenen termal tasarımıyla beraber RTX 4080 ve RTX 4090 ile beraber 115 watt'a kadar ekran kartını besleyebiliyor. 4050 – 4070 ekran kartlarıyla beraber de 105 watt'a kadar çıkabiliyor.

Mux switch desteği de bulunuyor.

Intel'in yapay zeka desteğine sahip yeni 14. nesil Core i9 işlemcileriyle beraber gelecek olan yeni ROG Zephyrus modelleri, tüm bu özellikleri artık daha hafif ve daha ince bir şekilde bizlere sunacak.

ROG Zephyrus G16 modeli, 16 inç ekranıyla beraber toplamda 1.95 kg ağırlığa ve 1.49 cm kalınlığa sahip.

ROG Zephyrus ayrıca 6 hoparlörlü tasarımıyla beraber, kulaklıksız oyun ve film izlerken de sizleri etkilemeyi başaracak.

ROG Strix G16 ve G18

ROG Nebula destekli ekran ile beraber gelen ROG Strix G16 ve G18 modelleri, 240 Hz yenileme hızına sahip. 3ms gecikmeye sahip olan ekran, 16: 10 orana sahip. 500 nit parlaklığa çıkabilen ekran, G-Sync desteğine de sahip.

Hem 16 inç hem de 18 inçlik modelde yüzde 90 seviyesinde ekran kasa oranına sahip olan ROG Strix ailesi, en yeni donanım desteği sayesinde çok daha güçlü.

Intel'in 14. nesil Core i9 işlemcisi 14900 HX'e kadar işlemci seçeneği sunan ROG Strix, ekran kartı tarafında da 175 watt'a kadar RTX 4080 desteği ile göz dolduruyor.

Ayrıca MUX switch de yer alıyor.

5600 MHz DDR5 RAM ile beraber 32 GB kapasite, 2 TB Gen 4.0 SSD desteği sunan ROG Strix, yükseltme için 1 ek yuvaya daha sahip.

Tri fan teknolojisi ve sıvı metal macun ile soğutma sistemini de optimize eden Asus, daha yüksek performansa daha iyi bir termal performansla çıkmayı hedefliyor.

ROG Nebula HDR

10.000 mini LED ile oluşan ekran, 2000'den fazla aydınlatma bölgesi ile beraber ROG Nebula HDR ile oyun ve filmlerdeki görüntü artık çok daha gerçekçi ve etkileyici.

ROG mühendisleri, 150'den fazla video ve 2000'den fazla resimden oluşan bir çalışma ile oluşturduğu algoritma, donanımsal olarak da saniyede 250'ye kadar görüntüyü işleyebilen ek donanımla beraber HDR deneyimini çok daha farklı bir seviyeye çıkartıyor. ve artık bu deneyim 18 inç ekranlı ROG'lerde de olacak.

ROG Strix Scar 18 kutu açılımı

ROG Strix Scar G18 modelini kutudan çıkartacağız. Kutudan çıkartırken de öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğiz.

ROG Strix Scar, ROG Nebula HDR ekranı ve RTX 4090 ekran kartı gibi dikkat çeken özelliklerle farklılaşıyor.

3 ms gecikme süresi sunan, 240 hz yenileme hızına sahip olan ekran, 18 inçlik modelde de üst seviye HDR deneyimi sunuyor.

Mini LED QHD ekran, 1100 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. DCI P3 renk gamutunu da yüzde 100 destekliyor.

Hem 16 inç hem de 18 inçlik modelde yüzde 90 seviyesinde ekran kasa oranına sahip olan ROG Strix Scar, oldukça güçlü bir donanım desteğine sahip.

Intel'in 14. nesil Core i9 işlemcisi 14900 HX'e kadar işlemci seçeneği sunan ROG Strix, ekran kartı tarafında da 175 watt'a kadar RTX 4090 desteği ile göz dolduruyor.

Ayrıca MUX switch de yer alıyor.

5600 MHz DDR5 RAM ile beraber 64 GB kapasite, 2 TB + 2 TB Gen 4.0 SSD desteği sunan ROG Strix Scar, donanım tarafında tam bir canavar.

Tri fan teknolojisi ve sıvı metal macun ile soğutma sistemini de optimize eden Asus, daha yüksek performansa daha iyi bir termal performansla çıkmayı hedefliyor.