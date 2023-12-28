ASUS, oyun odaklı ROG Phone 8 serisini tanıtmak için geri sayıma geçti. Daha önce tanıtım tarihi belli olan ve performans testlerinde görünen telefonlarla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte ASUS ROG Phone 8 ile ilgili yeni detaylar!

ASUS ROG Phone 8 Pro NBTC veri tabanında ortaya çıktı

ASUS ROG Phone 8 Pro, AI2401_D model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Liste, telefonun 2G, 3G, 4G ve 5G ağlarıyla uyumlu olacağını gözler önüne sererken, lansman öncesi akıllardaki son soru işaretlerini de ortadan kaldırıyor.

ASUS ROG Phone 8 serisi selefiyle karşılaştırıldığında daha keskin ve köşeli bir çerçevelere sahip olacak. Bununla birlikte arka panelinde gri ve siyah olmak üzere daha açık ve daha koyu şeklinde birbirinden ayrılan çift tonlu bir renk tasarımı yer alıyor.

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Akıllı telefonlar sağ alt köşesinden kesintili kare bir kamera modülüne sahip. Burada henüz çözünürlükleri belli olmayan bir büyük ve iki küçük yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Hatta oyun odaklı olduğuna işaret eden ROG'un RGB logosu gibi detaylar da cihazlarda kullanılıyor.

ROG Phone 8 serisinde 165 Hz yenileme hızına ve 2500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inç AMOLED FHD+ bir ekran kullanılacak. Dahası, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altında yer alacak. Hatta iki modelin de Gorilla Glass Victus 2 korumasına ve IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

Seride Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 karşımıza çıkacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Performans testlerinde karşımıza çıkan bir diğer detay ürünlerdeki RAM miktarı. Standart ROG Phone 8, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolamayla gelirken, Pro modeli 16/ 24 GB LPDDR5x RAM'in yanı sıra 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 dahili depolamayla raflardaki yerini alacak. İki cihazın da Android 14 çalıştıracağını belirtelim. Akıllı telefonların tanıtım tarihiyse 1 Ocak olarak belirlendi.