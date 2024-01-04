Asus, geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu telefonu Asus ROG Phone 8 Pro'yu 16 Ocak'ta tanıtacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde resmi teaser'ı da paylaşılan cihazın bugün tüm açılardan telefonu gösteren render görüntüleri sızdırıldı. Gelin merakla beklenen oyuncu telefonunun detaylarına bakalım.

Asus ROG Phone 8 Pro'nun render görüntüleri sızdırıldı

Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği ROG Phone 8 Pro'nun farklı açılardan render görüntüleri sızdırıldı. Geçtiğimiz günlerde ise hem ROG Phone 8 Pro hem de ROG Phone 8'in görselleri paylaşılmıştı. Görseller incelendiğinde cihazların benzer bir tasarıma sahip olduğu sadece arka taraftaki ışıklandırmanın farklı olduğu görülüyor.

ROG Phone 8 Pro'nun arka tarafına baktığımızda kamera kurulumun bir kare bölmede olduğu görülüyor. Ön tarafta ise selfie kamerası ekrana açılan delik içinde yer alıyor. Bununla birlikte selfie kamerasının 32 Megapiksel olması bekleniyor. Arka kameraların özellikleri ise halen gizemini koruyor.

165 Hz ekran ve 24 GB RAM! ASUS ROG Phone 8 Pro için geri sayım

Tasarımda en dikkat çeken şey ise telefonun hem alt kısmında hem de yan tarafında birer adet USB Type-C bağlantı noktasının bulunması. Bununla birlikte güç düğmesi ve ses kontrolleri telefonun sağ tarafına konumlandırılmış. Merak edenler için cihazda 3.5 mm kulaklık girişinin bulunduğunu da belirtelim.

Daha önce ortaya çıkan söylenti ve sızıntılara göre oyun canavarı, 165 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED dokunmatik ekrana, HDR10 desteğine ve LTPO teknolojisine sahip olacak. Cihaz 24 GB RAM ve Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle kullanıcıların performans beklentisini karşılayacak.

IP68 sertifikasına sahip olan telefon suya ve toza dayanıklı yapıda olacak. Cihazın 65W hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Asus'un yeni oyun telefonu hakkında bilinen bilgiler şimdilik bunlar. Oyun telefonu olarak sizin favoriniz hangisi?