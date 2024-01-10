ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406: Çift Ekranlı Yeni Dizüstü Bilgisayar

ASUS, teknoloji dünyasına yepyeni bir soluk getirerek, Zenbook DUO (2024) UX8406 adlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bu devrim niteliğindeki cihaz, mobil kullanıcıların ihtiyaçlarına çözüm sunan birinci sınıf özelliklere sahip. İşte ASUS Zenbook DUO'nun dikkat çeken özellikleri:

ASUS Zenbook DUO özellikleri!

ASUS Zenbook DUO, dünyanın ilk çift 14 inç 3K 120 Hz OLED dokunmatik ekranına sahip dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Bu yeni tasarım, 1,35 kg ağırlığındaki ultra taşınabilir bir cihazda çift ekran kullanımını mümkün kılıyor ve 19,8 inçlik çalışma alanı sunuyor.

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Cihaz, çift ekranıyla birlikte çeşitli kullanıcı modlarına adapte olabilme özelliği sunuyor. Dolayısıyla masaüstü, paylaşım ve çift ekran modları arasında geçiş yapabilme özgürlüğü, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Zenbook DUO, Intel Core Ultra 9 işlemci, 32 GB LPDDR5x bellek ve 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD'ye varan özelleştirme seçenekleriyle performans arayanlara direkt olarak hitap ediyor. Ek olarak, entegre yapay zeka hızlandırmalı işlemci ve Windows Copilot ile desteklendiğini de belirtelim.

Zenbook DUO, Pantone Onaylı, Dolby Vision sertifikalı ve VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip ASUS Lumina OLED panelleri kullanıyor. Bu görüntü de Harman Kardon sertifikalı ve Dolby Atmos destekli ses sistemi ile destekleniyor.