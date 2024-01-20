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2023'ün dördüncü çeyreğinde en çok bilgisayar satışı yapan markalar

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Son dönemlerde bilgisayar satışlarında azalma yaşanıyor. 2023'ün dördüncü çeyreğinde en çok bilgisayar satışı yapan markalar Lenovo, HP, Dell, Apple ve Asus oldu.

Son dönemlerde bilgisayar satışlarında belirgin bir azalma yaşanıyor. Zira son birkaç çeyrektir sektördeki istatistikler sürekli olarak negatif bir ilerleme kaydediyor. Peki 2023'ün dördüncü çeyreği itibariyle en çok bilgisayar satışı yapan markalar hangileri? İşte liste…

Bilgisayar pazarında son durum – 2023 dördüncü çeyrek

Counterpoint tarafından paylaşılan verilere göre 2023'ün dördüncü çeyreğinde bilgisayar satışları, bir önceki döneme kıyasla yüzde 0.2 oranında azaldı. Satışlar, bu dönemle birlikte sekiz çeyrek üst üste azaldı.

Aktarılan bilgilere göre Lenovo, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 16.1 milyon bilgisayar teslim ederek en çok satış yapan marka oldu. Şirket, satışlarını bir önceki döneme göre yüzde 4 oranında artırdı. HP ise 13.9 milyon satışla ikinci sırada yer aldı.

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Akabinde listenin devamında 9.9 milyon satış ile Dell, 6.3 milyon ile Apple ve 4.3 milyonla Asus yer aldı. Bunlar dışında diğer markalar ise toplamda 14.6 milyon satış gerçekleştirdi. Verilere göre satışlarda bir önceki döneme kıyasla düşüş yaşayan markalar Dell ve Asus oldu.

2023'ün dördüncü çeyreğinde en çok satış yapan bilgisayar üreticileri şu şekilde sıralandı;

SıraMarkaSatış Sayısı (2022 – Q4)Satış Sayısı (2023 – Q4)Değişim1Lenovo15.5 milyon16.1 milyon+4%2HP13.2 milyon13.9 milyon+5%3Dell10.9 milyon9.9 milyon-9%4Apple6.2 milyon6.3 milyon+2%5Asus4.7 milyon4.3 milyon-9%Diğer14.7 milyon14.6 milyon-1%

Son yıllarda yapay zeka alanında yapılan çalışmalar bir hayli arttı. Bu bağlamda önümüzdeki dönemlerde yapay zeka destekli bilgisayarların öne çıkması bekleniyor. Markalar da buna göre bir adım atacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Bilgisayar Lenovo Asus Dell Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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