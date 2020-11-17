Âşık Mahzuni Şerif kimdir? Aşık Mahzuni tüm şiirleri nelerdir? Aşık Mahzuni hayatı, eserleri ve hakkında bilgiler
Aşık Mahzuni Şerif doğum gününde saygıyla ve rahmetle anılıyor. Vatandaşlar Aşık Mansuni'nin şiirlerini ve tüm eserlerini merak ediyor. Peki Âşık Mahzuni Şerif kimdir, nerelidir? Âşık Mahzuni Şerif tüm şiirleri ve edebi eserleri nelerdir? Hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle.
Aşık Mahzuni Şerif 81. doğum yıldönümünde sevgiyle ve saygıyla anılıyor. Türk halk müziği sanatçılarımızdan olan Âşık Mahzuni Şerif'in hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Ayrıca şiirleri de çok merak ediliyor. Peki Âşık Mahzuni Şerif tüm eserleri, tüm şiirleri nelerdir?
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF KİMDİR?
Şerif Cırık veya tanınan adıyla Âşık Mahzuni Şerif (17 Kasım 1939, Afşin, Kahramanmaraş - 17 Mayıs 2002, Köln, Almanya), Türk halk ozanı.
Âşık Mahzuni Şerif doğum tarihi : 17 Kasım 1939 (Bazı kaynaklarda doğumu 1943)
Âşık Mahzuni Şerif vefat tarihi : 17 Mayıs 2002
Âşık Mahzuni Şerif gerçek ismi nedir : Şerif Cırık
Âşık Mahzuni Şerif nereli : Kahramanmaraş doğumludur.
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
Asıl ismi Şerif Cırık olan Mahzuni Şerif, 17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geldi. Soyu Horasan'dan Tunceli'ye göçen Ağuçan aşiretine dayanmaktadır. Babasının adı Zeynel, annesinin adı Döndü'dür. "Şerif" adı, kendisi doğmadan önce ölen amcasının adına ithafen verilmiştir. Yazdığı bir dörtlükte doğum tarihi ve soyu hakkında şunları dile getirmiştir:
"Tevellüdüm merak ise miladî otuz dokuz
Kasımın on yedisinde Zeynel babadan geldim.
Döndü anaya rahmolmuş, ehlibeyt meftunuyuz
Ben faninin acısına, seyrü sefadan geldim"
Alembey köyündeki Lütfi Mehmet Efendi Medresesinde Kur'an eğitimi alırken köylerine ilkokulun yapılmasıyla medrese eğitimini bırakarak ilkokula başladı. 1955 yılında, sonradan Ankara'ya nakledilen Mersin Astsubay Okuluna kaydoldu ve 1959'da okulu bitirerek ordonat tekniker sınıfına ayrılarak Ankara Ordonat Tekniker Okulunda eğitim almaya başladı. Burada okurken yapılan bir arama sonucu çantasında Alevi-Bektaşi ozanlarının şiirleri ve Marksizm ile ilgili kitaplar çıkmasıyla okuldan kaçtı ve bir daha geri dönmedi. 1961'da Kuleli Askerî Lisesi'ne gitti fakat maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı.
2001 yılının başlarında rahatsızlanarak, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım altına alındı. Mayıs ayında taburcu edildi. Ancak evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan Mahzuni Şerif 17 Mayıs 2002 tarihinde Köln, Almanya'da öldü. Vefat ettiğinde, Devlet Güvenlik Mahkemesindeki davası henüz sonuçlanmamıştı. Mezarı Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınındaki Çilehane adı verilen yerdedir.
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF ÖZEL YAŞAMI
Mahzuni Şerif, ilk evliliğini dayısının kızı Emine ile imam nikâhı olarak gerçekleştirmiştir ve bu evlilikten Züleyha adından bir kızı olmuştur. Ozan, eşinden mektup yoluyla boşanmıştır. İkinci evliliğini İtalyan asıllı Sovina (Suna) ile yapmıştır ve bu evlilikten Ferhat, Şirin ve Emrah adlarında üç çocuğu olmuştur. Suna'nın evi terk etmesinden sonra ozan üçüncü evliliğini Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni olan Fatma Hanım ile yapmıştır ve bu evlilikten Derya, Ali, Şeyda ve Yetiş adlarında dört çocuğu olmuştur.
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF ESERLERİ
Türk halk müziği sanatçıları tarafından söz ve besteleri sıklıkla kullanılmıştır. Araştırmacı Yazar Battal Pehlivan'ın Âşık Mahzuni Şerif'in yaşamı ve sanatı üzerine yaptığı incelemenin adı Dom Dom Kurşunu idi. Doğum yeri Berçenek'e ithafen yazdığı Oy Bizim Eller ve Acı Doktor bestelerinin yanı sıra Dom Dom Kurşunu, Yedin Beni, Yuh Yuh, Fadimem, Gül Yüzlüm, Ciğerparem, Mevlam Gül Diyerek, Merdo, Dostum Dostum, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Çeşmi Siyahım, Yalan Dünya, Ağlasam mı?, Abur Cubur Adam, Katil Amerika, Bu Mezarda Bir Garip Var ve Ekmek Kölesi gibi birçok bilinen eseriyle tanınan Âşık Mahzuni'nin türkülerini Gülden Karaböcek'ten Zeki Müren'e, Zara ve İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Kaya'ya, Mahsun Kırmızıgül'den Murat Göğebakan'a ve Selda Bağcan'a kadar birçok Türk halk müziği ve bazı pop müzik sanatçıları da okudu. Halk şiirine gönül veren ve konuşma dilini şiirleştiren Aşık Mahzuni'nin 453 plağı, 58 kasedi ve yayımlanmış 8 adet kitabı bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından çekilmiş 2 adet belgeseli bulunmaktadır. 1989-1991 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Sivas Dramı adlı türküsünü, 1993 yılında yaşanan Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlere ithaf etmiştir.
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AŞIK MAHZUNİ ŞERİF BAZI POPÜLER BESTELERİ, TÜRKÜLERİ VE ESERLERİ
Aşık Mahzüni'nin birçok bestesi ve Türkü'sü mevcuttur. En popülerleri aşağıdaki gibidir diyebiliriz. Bu besteleri birçok ünlü isim kullanmıştır. Örneğin Dom Dom Kurşunu Türküsünü Aşık Mahzuni de söylemiştir, İbrahim Tatlıses'de söylemiştir.
- Oy Bizim Eller,
- Acı Doktor,
- Dom Dom Kurşunu,
- Yedin Beni,
- Yuh Yuh,
- Fadimem,
- Gül Yüzlüm,
- Ciğerparem,
- Mevlam Gül Diyerek,
- Merdo,
- Dostum Dostum,
- Han Sarhoş Hancı Sarhoş,
- Çeşmi Siyahım,
- Yalan Dünya,
- Ağlasam mı?,
- Abur Cubur Adam,
- Katil Amerika,
- Bu Mezarda Bir Garip Var,
- Ekmek Kölesi
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF TÜM ŞİİRLERİ
Aşık Mahzuni Şerif'in onlarca şiiri mevcuttur. Bunlardan bazılarını yazımızda paylaşalım.
"DOM DOM KURŞUNU" ŞİİRİ
Kaşların arasından
Domdom kurşunu değdi
Bir avcı vurdu beni
Bin avcı beni yedi
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Mevlam Kerim'sin dedi
Hançer yarası değil
Domdom kurşunu değdi
Gel gel gümle gel
Gel gel gümle gel
Gel böğrüme domdom kurşunu
Bugünüm harap oldu
Dünden iyi midir ki
Doktor hasta ben hasta
Benden iyi midir ki
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Mevlam Kerim'sin dedi
Hançer yarası değil
Domdom kurşunu değdi
Gel gel gümle gel
Gel gel gümle gel
Gel böğrüme domdom kurşunu
Mahzuni yar benim
Halimi anlasaydı
Bütün dertliler gibi
İnleyip dinleseydi
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Mevlam Kerim'sin dedi
Hançer yarası değil
Domdom kurşunu değdi
Gel gel gümle gel
Gel gel gümle gel
Gel böğrüme domdom kurşunu
"GÖZLERİNİ SEVDİM" ŞİİRİ
Selam verdim selamımı almadı
Düşman mı oldun gözlerini sevdiğim
Sen beni severdin ezel ezeli
Pişman m'oldun gözlerini sevdiğim?
Beni Mecnun ettin deliler gibi
Ferhat şirin'deki çalılar gibi
Biat eder idin Ali'ler gibi
Osman m'oldun gözlerini sevdiğim?
Ayandır çöllere Mecnun'un hali
Eğilmiş kırılmış gözlerin dalı
Adem'i kovduran Havva misali
Şeytan m'oldun gözlerini sevdiğim?
Uçma gökyüzünde Cebrail gibi
Can alıcı olma Azrail gibi
Mahzuni Şerif'e İsmail gibi
Kurban m'oldun gözlerini sevdiğim?
"HAN SARHOŞ HANCI SARHOŞ" ŞİİRİ
Karlı dağlar kara bulut içinde
Yaylası hüzünlü yöresi bir hoş
Sevdalı yolcular umut içinde
Hayalın düğünü töresi bir hoş
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
Mahzuni yıldızım aylar içinde
Bağlamışım zülfü yaylar içinde
Yüzemez yunuslar çaylar içinde
Deniz vurgununun yaresi bir hoş
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
"KARA YILAN" ŞİİRİ
Seni gidi kara yılan
Bütün dediklerin yalan
Ardımdan koşsan da filan
Ayrılığın bir olmaz
Çok kötülük gördüm senden
Beni usandırdın candan
Ardımdan koşsan da filan
Özür dilemiyorum senden
Öksüz koydun dört yavrumu
Allah'ımın emri bu mu
Bilmem ki sen ey sevgili
Neden rezil ettin beni
Mahzuni usandım candan
İkimizim ahdı kimden
Af etmem seni sevgilim
Özür dilemem ben senden.
"EYVAH GÖNÜL" ŞİİRİ
Yaktın, yıktın beni böyle
Aman gönül eyvah gönül.
Kerametin neydi söyle
Aman gönül eyvah gönül.
Felç olmuştan diz istersin
Kör olmuştan göz istersin
Kudurdun mu yoksa gönül
Şubatta karpuz istersin.
Bilmem ki neye taparsın
Hem taparsın hem saparsın
Dost edersin düşmanları
Dostu da düşman edersin.
Nettin nettin Mahzuni'yi
Taşa tuttun Mahzuni'yi
Harap ettin Mahzuni'yi
Aman gönül eyvah gönül.
"ERENLER" ŞİİRİ
Geçti Mecnun, Leyla çöllerde kaldı
Bu her neyse bitti erenler.
Dün için gelenler yollarda kaldı
Nasıl geldi ise gitti erenler.
Yunus'lar bu günü anlatıp geldi
Pir Sultan bu günü başıyla yazdı
'Yeysel' daha dünden bu günü sezdi
Bu gün yarın için battı erenler.
Hak değil insana bir hanedanlık
Korkutmasın bizi perilik cinlik
Utanmaya değer şu senlik benlik
Artık canımıza yetti erenler.
Yemyeşil edelim şu bizim bağı
İsterse boş kafa, versin göz dağı
Unutma çağımız uranyum çağı
O Nuh'un gemisi battı erenler.
Çalma düdüğünü hiç oğlu hiçin
İnsan sevmeyeni sevelim niçin
Mahzuni Şerifim yarınlar için
Yarına bak bugün bitti erenler.
"KIBRIS'TA BİR ŞEHİT" ŞİİRİ
Hele bakın şu yiğidin göğsüne
Zalımdan bir kurşun yemiş geliyor.
«Albayrak» tabutuna sarılmış
Bu toprak benimdir demiş geliyor.
Kundakta yavrular diri yakılmış
Çoluk çocuk hendeklere dökülmüş
Gebe kadınlara süngü sokulmuş
Kıbrıs'ı bir duman almış geliyor.
Bir papazın seri, dünyayı sardı
Akdeniz'i kana, yaktı kavurdu
Kurtaran yok mu, şu yavru yurdu
Bir Mustafa Kemâl doğmuş gelir.
Ne güzel yakışmış bayrağın rengi
Bir vatan uğruna eylemiş cengi
Var mı ulan dünyada Mehmet'in dengi
Mahzuni soyunu övmüş geliyor.
"GİZLİ GİZLİ" ŞİİRİ
Ben canandan ayrı kaldım kalalı
Akar gözüm yaşı sel gizli
Senin ile ikrar verdik ezeli
Kimseler duymasın gel gizli gizli
Hey yolcu destursuz bağa girilmez
Kadir bilmeyene kıymet verilmez
Her sazın döşüne pençe vurulmaz
İncedir kırılır tel gizli gizli
İnan ey cananım belim büküldü
Farkına varmadan ömrüm söküldü
Deprem yokta neden evim yıkıldı
Bu işte bir yaman el gizli gizli
Biçare Mahzuni yanar inlerim
Feryat eder feryadımı dinlerim
Dosttan ayrı düştüm geçmez günlerim
Dakikam içinde yıl gizli gizli.
"AMERİKA KATİL" ŞİİRİ
Bütün insanlık adına
Amerika katil katil
Kanun yapar kendi teper
Amerika katil katil
Vietnam'ın suçu nedir?
Hür yaşamak ayıp mıdır?
Atom patlat ister kudur?
Amerika katil katil
Türk Milleti Türk Milleti
Nerden gelmiş elin iti?
Bu gidişin sonu kötü
Amerika katil katil
Birgün gramlar bir olur
Kilodan hakkını alır
Zalim olan bela bulur
Amerika katil katil
Mahzuni Şerif uyuma
Gün geldi çattı akşama
Bizden selam Vietnam'a
Amerika katil katil
"BUNUN NERESİ YALAN" ŞİİRİ
Efendiler bunun neresi yalan
Sizde havyar bizde bulgur aşı var
Bunca emeğimiz talandır talan
Yıllar yılı gözümüzün yaşı var
Yakamız var mıydı olaydı kirli
Borcumuz tükenmez ikili birli
Bugün git yarın gel bitmez bir türlü
Anladım ki müdür beyin işi var
Bu koltuğa biraz daha yaslanın
Yiyin için doyun epey paslanın
Yeryüzünü size veren aslanın
Ne bir mezarı var ne de taşı var
Mahzuni bu dertler bağrımı yakar
Bu pınarın suyu hep size akar
Size doğru bize çok eğri bakar
Olmaz olsun adaletin şaşı var
"ARARLAR BENİ" ŞİİRİ
Güvenme dünyada malım var diye
Acep insan mıyım sorarlar beni
Halımdan anlamaz cahiller niye
Her biri bir yandan yorarlar beni
Hoşlar meclisine girdim hoşlandım
Aşkın ateşine düştüm haşlandım
Dallarımda meyve döktüm taşlandım
Ya niçin gövdemden kırarlar beni
Döndü gitti Hak yolunu övenler
Pişman olup dizlerini dövenler
Bir lokmaya nice bana sövenler
Ah Mahzuni diye ararlar beni
"KARNIM TOK BENİM" ŞİİRİ
Ta ezelden ırgat oğlu ırgatım
Beylik gibi asaletim yok benim
Bulgur yerim su içerim kime ne
İt yalına şükür karnım tok benim
Höllükte büyüdüm, beşikte yattım
Emeksiz şerefi sevene sattım
Zehir zıkkımı memede tattım
Dostlarımdan düşmanlarım çok benim
İliğimden çıkmaz tezek dumanı
Gün oldu aş yaptım çayır çimeni
Çektiğimde kırk yamalı tumanı
Sevgilimdir tüfek benim ok benim
Bir fidan ki kesilince bitmez mi?
Dallarında nice kuşlar ötmez mi?
Bir yiğide bir kör ocak yetmez mi?
Neme gerek kömür benim kok benim
Mahzuni'yi mengeneye germişler
Baş ucuna sorgucuyu dermişler
Ölsün diye bana ceryan vermişler
Zencirimi yakar gider şok benim.
"BOŞU BOŞUNA" ŞİİRİ
Mevlam bana ömür vermiş
Boşu boşuna, boşu boşuna
Bedenime bir can girmiş
Boşu boşuna, boşu boşuna
Gelmişim ben boşu boşuna
İsa Meryeme'mi kaldı?
Musa asa'dan ne buldu?
Süleyman bir sultan oldu
Boşu boşuna, boşu boşuna
Saltanatı boşu boşuna
Su akar deryaya varır
Derya damlayı çıkarır
Gökyüzünde yağmur olur
Damlaları boşu boşuna
Yağmur yağar boşu boşuna
Gâhi gittim gahi geldim
Aradım kendimi buldum
Bir Mahzuni Şerif oldum
Boşu boşuna, boşu boşuna
Yaşamışım boşu boşuna