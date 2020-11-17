Âşık Mahzuni Şerif kimdir? Aşık Mahzuni tüm şiirleri nelerdir? Aşık Mahzuni hayatı, eserleri ve hakkında bilgiler

Aşık Mahzuni Şerif doğum gününde saygıyla ve rahmetle anılıyor. Vatandaşlar Aşık Mansuni'nin şiirlerini ve tüm eserlerini merak ediyor. Peki Âşık Mahzuni Şerif kimdir, nerelidir? Âşık Mahzuni Şerif tüm şiirleri ve edebi eserleri nelerdir? Hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle.

Aşık Mahzuni Şerif 81. doğum yıldönümünde sevgiyle ve saygıyla anılıyor. Türk halk müziği sanatçılarımızdan olan Âşık Mahzuni Şerif'in hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Ayrıca şiirleri de çok merak ediliyor. Peki Âşık Mahzuni Şerif tüm eserleri, tüm şiirleri nelerdir?

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF KİMDİR?

Şerif Cırık veya tanınan adıyla Âşık Mahzuni Şerif (17 Kasım 1939, Afşin, Kahramanmaraş - 17 Mayıs 2002, Köln, Almanya), Türk halk ozanı.

Âşık Mahzuni Şerif doğum tarihi : 17 Kasım 1939 (Bazı kaynaklarda doğumu 1943)

Âşık Mahzuni Şerif vefat tarihi : 17 Mayıs 2002

Âşık Mahzuni Şerif gerçek ismi nedir : Şerif Cırık

Âşık Mahzuni Şerif nereli : Kahramanmaraş doğumludur.

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Asıl ismi Şerif Cırık olan Mahzuni Şerif, 17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geldi. Soyu Horasan'dan Tunceli'ye göçen Ağuçan aşiretine dayanmaktadır. Babasının adı Zeynel, annesinin adı Döndü'dür. "Şerif" adı, kendisi doğmadan önce ölen amcasının adına ithafen verilmiştir. Yazdığı bir dörtlükte doğum tarihi ve soyu hakkında şunları dile getirmiştir:

"Tevellüdüm merak ise miladî otuz dokuz

Kasımın on yedisinde Zeynel babadan geldim.

Döndü anaya rahmolmuş, ehlibeyt meftunuyuz

Ben faninin acısına, seyrü sefadan geldim"

Alembey köyündeki Lütfi Mehmet Efendi Medresesinde Kur'an eğitimi alırken köylerine ilkokulun yapılmasıyla medrese eğitimini bırakarak ilkokula başladı. 1955 yılında, sonradan Ankara'ya nakledilen Mersin Astsubay Okuluna kaydoldu ve 1959'da okulu bitirerek ordonat tekniker sınıfına ayrılarak Ankara Ordonat Tekniker Okulunda eğitim almaya başladı. Burada okurken yapılan bir arama sonucu çantasında Alevi-Bektaşi ozanlarının şiirleri ve Marksizm ile ilgili kitaplar çıkmasıyla okuldan kaçtı ve bir daha geri dönmedi. 1961'da Kuleli Askerî Lisesi'ne gitti fakat maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı.

2001 yılının başlarında rahatsızlanarak, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım altına alındı. Mayıs ayında taburcu edildi. Ancak evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan Mahzuni Şerif 17 Mayıs 2002 tarihinde Köln, Almanya'da öldü. Vefat ettiğinde, Devlet Güvenlik Mahkemesindeki davası henüz sonuçlanmamıştı. Mezarı Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınındaki Çilehane adı verilen yerdedir.

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF ÖZEL YAŞAMI

Mahzuni Şerif, ilk evliliğini dayısının kızı Emine ile imam nikâhı olarak gerçekleştirmiştir ve bu evlilikten Züleyha adından bir kızı olmuştur. Ozan, eşinden mektup yoluyla boşanmıştır. İkinci evliliğini İtalyan asıllı Sovina (Suna) ile yapmıştır ve bu evlilikten Ferhat, Şirin ve Emrah adlarında üç çocuğu olmuştur. Suna'nın evi terk etmesinden sonra ozan üçüncü evliliğini Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni olan Fatma Hanım ile yapmıştır ve bu evlilikten Derya, Ali, Şeyda ve Yetiş adlarında dört çocuğu olmuştur.

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF ESERLERİ

Türk halk müziği sanatçıları tarafından söz ve besteleri sıklıkla kullanılmıştır. Araştırmacı Yazar Battal Pehlivan'ın Âşık Mahzuni Şerif'in yaşamı ve sanatı üzerine yaptığı incelemenin adı Dom Dom Kurşunu idi. Doğum yeri Berçenek'e ithafen yazdığı Oy Bizim Eller ve Acı Doktor bestelerinin yanı sıra Dom Dom Kurşunu, Yedin Beni, Yuh Yuh, Fadimem, Gül Yüzlüm, Ciğerparem, Mevlam Gül Diyerek, Merdo, Dostum Dostum, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Çeşmi Siyahım, Yalan Dünya, Ağlasam mı?, Abur Cubur Adam, Katil Amerika, Bu Mezarda Bir Garip Var ve Ekmek Kölesi gibi birçok bilinen eseriyle tanınan Âşık Mahzuni'nin türkülerini Gülden Karaböcek'ten Zeki Müren'e, Zara ve İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Kaya'ya, Mahsun Kırmızıgül'den Murat Göğebakan'a ve Selda Bağcan'a kadar birçok Türk halk müziği ve bazı pop müzik sanatçıları da okudu. Halk şiirine gönül veren ve konuşma dilini şiirleştiren Aşık Mahzuni'nin 453 plağı, 58 kasedi ve yayımlanmış 8 adet kitabı bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından çekilmiş 2 adet belgeseli bulunmaktadır. 1989-1991 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Sivas Dramı adlı türküsünü, 1993 yılında yaşanan Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlere ithaf etmiştir.

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AŞIK MAHZUNİ ŞERİF BAZI POPÜLER BESTELERİ, TÜRKÜLERİ VE ESERLERİ

Aşık Mahzüni'nin birçok bestesi ve Türkü'sü mevcuttur. En popülerleri aşağıdaki gibidir diyebiliriz. Bu besteleri birçok ünlü isim kullanmıştır. Örneğin Dom Dom Kurşunu Türküsünü Aşık Mahzuni de söylemiştir, İbrahim Tatlıses'de söylemiştir.

Oy Bizim Eller,

Acı Doktor,

Dom Dom Kurşunu,

Yedin Beni,

Yuh Yuh,

Fadimem,

Gül Yüzlüm,

Ciğerparem,

Mevlam Gül Diyerek,

Merdo,

Dostum Dostum,

Han Sarhoş Hancı Sarhoş,

Çeşmi Siyahım,

Yalan Dünya,

Ağlasam mı?,

Abur Cubur Adam,

Katil Amerika,

Bu Mezarda Bir Garip Var,

Ekmek Kölesi

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF TÜM ŞİİRLERİ

Aşık Mahzuni Şerif'in onlarca şiiri mevcuttur. Bunlardan bazılarını yazımızda paylaşalım.

"DOM DOM KURŞUNU" ŞİİRİ

Kaşların arasından

Domdom kurşunu değdi

Bir avcı vurdu beni

Bin avcı beni yedi

Ah dedim ağladım

Yaremi bağladım

Eğdi yar boynun eğdi

Mevlam Kerim'sin dedi

Hançer yarası değil

Domdom kurşunu değdi

Gel gel gümle gel

Gel gel gümle gel

Gel böğrüme domdom kurşunu

Bugünüm harap oldu

Dünden iyi midir ki

Doktor hasta ben hasta

Benden iyi midir ki

Ah dedim ağladım

Yaremi bağladım

Eğdi yar boynun eğdi

Mevlam Kerim'sin dedi

Hançer yarası değil

Domdom kurşunu değdi

Gel gel gümle gel

Gel gel gümle gel

Gel böğrüme domdom kurşunu

Mahzuni yar benim

Halimi anlasaydı

Bütün dertliler gibi

İnleyip dinleseydi

Ah dedim ağladım

Yaremi bağladım

Eğdi yar boynun eğdi

Mevlam Kerim'sin dedi

Hançer yarası değil

Domdom kurşunu değdi

Gel gel gümle gel

Gel gel gümle gel

Gel böğrüme domdom kurşunu

"GÖZLERİNİ SEVDİM" ŞİİRİ

Selam verdim selamımı almadı

Düşman mı oldun gözlerini sevdiğim

Sen beni severdin ezel ezeli

Pişman m'oldun gözlerini sevdiğim?

Beni Mecnun ettin deliler gibi

Ferhat şirin'deki çalılar gibi

Biat eder idin Ali'ler gibi

Osman m'oldun gözlerini sevdiğim?

Ayandır çöllere Mecnun'un hali

Eğilmiş kırılmış gözlerin dalı

Adem'i kovduran Havva misali

Şeytan m'oldun gözlerini sevdiğim?

Uçma gökyüzünde Cebrail gibi

Can alıcı olma Azrail gibi

Mahzuni Şerif'e İsmail gibi

Kurban m'oldun gözlerini sevdiğim?

"HAN SARHOŞ HANCI SARHOŞ" ŞİİRİ

Karlı dağlar kara bulut içinde

Yaylası hüzünlü yöresi bir hoş

Sevdalı yolcular umut içinde

Hayalın düğünü töresi bir hoş

Han sarhoş hancı sarhoş

Yolda yabancı sarhoş

El çek tabip kalbimden

İçimdeki sancı sarhoş

Mahzuni yıldızım aylar içinde

Bağlamışım zülfü yaylar içinde

Yüzemez yunuslar çaylar içinde

Deniz vurgununun yaresi bir hoş

Han sarhoş hancı sarhoş

Yolda yabancı sarhoş

El çek tabip kalbimden

İçimdeki sancı sarhoş

"KARA YILAN" ŞİİRİ

Seni gidi kara yılan

Bütün dediklerin yalan

Ardımdan koşsan da filan

Ayrılığın bir olmaz

Çok kötülük gördüm senden

Beni usandırdın candan

Ardımdan koşsan da filan

Özür dilemiyorum senden

Öksüz koydun dört yavrumu

Allah'ımın emri bu mu

Bilmem ki sen ey sevgili

Neden rezil ettin beni

Mahzuni usandım candan

İkimizim ahdı kimden

Af etmem seni sevgilim

Özür dilemem ben senden.

"EYVAH GÖNÜL" ŞİİRİ

Yaktın, yıktın beni böyle

Aman gönül eyvah gönül.

Kerametin neydi söyle

Aman gönül eyvah gönül.

Felç olmuştan diz istersin

Kör olmuştan göz istersin

Kudurdun mu yoksa gönül

Şubatta karpuz istersin.

Bilmem ki neye taparsın

Hem taparsın hem saparsın

Dost edersin düşmanları

Dostu da düşman edersin.

Nettin nettin Mahzuni'yi

Taşa tuttun Mahzuni'yi

Harap ettin Mahzuni'yi

Aman gönül eyvah gönül.

"ERENLER" ŞİİRİ

Geçti Mecnun, Leyla çöllerde kaldı

Bu her neyse bitti erenler.

Dün için gelenler yollarda kaldı

Nasıl geldi ise gitti erenler.

Yunus'lar bu günü anlatıp geldi

Pir Sultan bu günü başıyla yazdı

'Yeysel' daha dünden bu günü sezdi

Bu gün yarın için battı erenler.

Hak değil insana bir hanedanlık

Korkutmasın bizi perilik cinlik

Utanmaya değer şu senlik benlik

Artık canımıza yetti erenler.

Yemyeşil edelim şu bizim bağı

İsterse boş kafa, versin göz dağı

Unutma çağımız uranyum çağı

O Nuh'un gemisi battı erenler.

Çalma düdüğünü hiç oğlu hiçin

İnsan sevmeyeni sevelim niçin

Mahzuni Şerifim yarınlar için

Yarına bak bugün bitti erenler.

"KIBRIS'TA BİR ŞEHİT" ŞİİRİ

Hele bakın şu yiğidin göğsüne

Zalımdan bir kurşun yemiş geliyor.

«Albayrak» tabutuna sarılmış

Bu toprak benimdir demiş geliyor.

Kundakta yavrular diri yakılmış

Çoluk çocuk hendeklere dökülmüş

Gebe kadınlara süngü sokulmuş

Kıbrıs'ı bir duman almış geliyor.

Bir papazın seri, dünyayı sardı

Akdeniz'i kana, yaktı kavurdu

Kurtaran yok mu, şu yavru yurdu

Bir Mustafa Kemâl doğmuş gelir.

Ne güzel yakışmış bayrağın rengi

Bir vatan uğruna eylemiş cengi

Var mı ulan dünyada Mehmet'in dengi

Mahzuni soyunu övmüş geliyor.

"GİZLİ GİZLİ" ŞİİRİ

Ben canandan ayrı kaldım kalalı

Akar gözüm yaşı sel gizli

Senin ile ikrar verdik ezeli

Kimseler duymasın gel gizli gizli

Hey yolcu destursuz bağa girilmez

Kadir bilmeyene kıymet verilmez

Her sazın döşüne pençe vurulmaz

İncedir kırılır tel gizli gizli

İnan ey cananım belim büküldü

Farkına varmadan ömrüm söküldü

Deprem yokta neden evim yıkıldı

Bu işte bir yaman el gizli gizli

Biçare Mahzuni yanar inlerim

Feryat eder feryadımı dinlerim

Dosttan ayrı düştüm geçmez günlerim

Dakikam içinde yıl gizli gizli.

"AMERİKA KATİL" ŞİİRİ

Bütün insanlık adına

Amerika katil katil

Kanun yapar kendi teper

Amerika katil katil

Vietnam'ın suçu nedir?

Hür yaşamak ayıp mıdır?

Atom patlat ister kudur?

Amerika katil katil

Türk Milleti Türk Milleti

Nerden gelmiş elin iti?

Bu gidişin sonu kötü

Amerika katil katil

Birgün gramlar bir olur

Kilodan hakkını alır

Zalim olan bela bulur

Amerika katil katil

Mahzuni Şerif uyuma

Gün geldi çattı akşama

Bizden selam Vietnam'a

Amerika katil katil

"BUNUN NERESİ YALAN" ŞİİRİ

Efendiler bunun neresi yalan

Sizde havyar bizde bulgur aşı var

Bunca emeğimiz talandır talan

Yıllar yılı gözümüzün yaşı var

Yakamız var mıydı olaydı kirli

Borcumuz tükenmez ikili birli

Bugün git yarın gel bitmez bir türlü

Anladım ki müdür beyin işi var

Bu koltuğa biraz daha yaslanın

Yiyin için doyun epey paslanın

Yeryüzünü size veren aslanın

Ne bir mezarı var ne de taşı var

Mahzuni bu dertler bağrımı yakar

Bu pınarın suyu hep size akar

Size doğru bize çok eğri bakar

Olmaz olsun adaletin şaşı var

"ARARLAR BENİ" ŞİİRİ

Güvenme dünyada malım var diye

Acep insan mıyım sorarlar beni

Halımdan anlamaz cahiller niye

Her biri bir yandan yorarlar beni

Hoşlar meclisine girdim hoşlandım

Aşkın ateşine düştüm haşlandım

Dallarımda meyve döktüm taşlandım

Ya niçin gövdemden kırarlar beni

Döndü gitti Hak yolunu övenler

Pişman olup dizlerini dövenler

Bir lokmaya nice bana sövenler

Ah Mahzuni diye ararlar beni

"KARNIM TOK BENİM" ŞİİRİ

Ta ezelden ırgat oğlu ırgatım

Beylik gibi asaletim yok benim

Bulgur yerim su içerim kime ne

İt yalına şükür karnım tok benim

Höllükte büyüdüm, beşikte yattım

Emeksiz şerefi sevene sattım

Zehir zıkkımı memede tattım

Dostlarımdan düşmanlarım çok benim

İliğimden çıkmaz tezek dumanı

Gün oldu aş yaptım çayır çimeni

Çektiğimde kırk yamalı tumanı

Sevgilimdir tüfek benim ok benim

Bir fidan ki kesilince bitmez mi?

Dallarında nice kuşlar ötmez mi?

Bir yiğide bir kör ocak yetmez mi?

Neme gerek kömür benim kok benim

Mahzuni'yi mengeneye germişler

Baş ucuna sorgucuyu dermişler

Ölsün diye bana ceryan vermişler

Zencirimi yakar gider şok benim.

"BOŞU BOŞUNA" ŞİİRİ

Mevlam bana ömür vermiş

Boşu boşuna, boşu boşuna

Bedenime bir can girmiş

Boşu boşuna, boşu boşuna

Gelmişim ben boşu boşuna

İsa Meryeme'mi kaldı?

Musa asa'dan ne buldu?

Süleyman bir sultan oldu

Boşu boşuna, boşu boşuna

Saltanatı boşu boşuna

Su akar deryaya varır

Derya damlayı çıkarır

Gökyüzünde yağmur olur

Damlaları boşu boşuna

Yağmur yağar boşu boşuna

Gâhi gittim gahi geldim

Aradım kendimi buldum

Bir Mahzuni Şerif oldum

Boşu boşuna, boşu boşuna

Yaşamışım boşu boşuna

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