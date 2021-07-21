Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı
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Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e kadar birçok ünlü isim, Tektaş'ın ardından taziye paylaşımları yaptı.

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ HERKESE YASA BOĞDU

41 yaşındaki iki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm haberini alan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

İşte ünlü isimlerin Selçuk Tektaş paylaşımları...

CEYLAN

"Selçuk benim güzel kalpli kardeşim içimizi yaktın. Ölüm sana hiç yakışmadı mekanın cennet olsun. Nur içinde uyu."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

MEHMET ALİ ERBİL

"Allah ailesine, eşine sabır versin. Nur içinde yatsın."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

SEDA SAYAN

"Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim Allah'ım sabır, metanet versin. Başınız sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan'ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı üzerine nurlar yağsın."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

CELİL NALÇAKAN

"Ne denir ki; "Ne dense boş" tan başka? Sana huzur, sevenlerine sabır dilerim. Mekanın cennet olsun kardeşim."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

GÖKHAN TEPE

"Ah Selçuk'um canım kardeşim. İçimiz yandı. Mekanın cennet olsun canım kardeşim. Güzel ailenin, hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz , Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

HAKAN TAŞIYAN

"Sevgili Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömürler, yakınlarına sabır nasip eylesin. Mekanı cennet olsun."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

BİRCAN BALİ

"Hiç tanımadığım bir insana günlerce dua ettik annemle. O kadar üzgünüm ki mekanın cennet olsun Selçuk. Allah geride bıraktıklarına sabır versin. "

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

SEREN SERENGİL

"Allah iyi olanları erken yanına alıyor. Melek gibi bir adamdı. Çok ama çok üzgünüm. Aşı olduklarını okumuştum peki nasıl olur insan kendini düşünmekten alamıyor. Allah annesine, babasına, kardeşine ama en çok da karısı ve çocuklarına sabır versin. Melekler içinde uyu Selçuk."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

VOLKAN BAHÇEKAPILI

"Kardeşimizi kaybettik."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

EMİNE ÜN

"Çok üzüldüm çok. Hep gülen yüzün ile aklımda kalacaksın Selçuk. Mekanın cennet olsun. Allah'ımdan sabır diliyorum. Başınız sağ olsun."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

DERYA ULUĞ

"Alişan'ın kardeşi Selçuk günlerdir verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Tüm aileye, sevdiklerine çokça sabır diliyorum. Çok üzgünüm."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

YELİZ ŞAR

"Ah be Selçuk olmadı bu içim yandı. Sen zaten melektin tanıdığım en düzgün insanlardan biriydin. Sözün bittiği yer. Bu lanet hastalık seni de aldı. Allah mekanını cennet eylesin ve tüm ailene sabır versin."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

HATİCE

"Çok üzgünüm çok. Alişan'ım başınız sağ olsun güzel kardeşim. Nurlarda yatsın, rabbim size sabır versin."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

CENK EREN

"Kardeş kaybetmenin ne demek olduğunu ablasını kaybetmiş biri olarak çok iyi bilirim. Allah Selçuk Tektaş'a rahmet eylesin eşine, çocuklarına annesine ve Alişan'a sabırlar versin. Çok üzüldüm mekanı cennet olsun."

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı - Haberler Magazin
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