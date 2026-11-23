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Abd Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın dikkat çekici bir yapay zeka görüntüsünü hesabında yayımladı. Yapay zekadan oluşturulan görselin zamanlaması, teknoloji devinin yönetiminde yaşanan beklenmedik değişimle aynı güne denk geldi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

ABD Başkanı Donald Trump adına doğrulanmış görünen hesaptan yayımlanan yapay zeka görüntüde, Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın bir elinde kırmızı çamaşır tuttuğu görülüyor. Huang'ın yanında başka kişilerin de bulunduğu karede arka planda Nvidia logosu yer alıyor. Fotoğrafın yayımlandığı gün Nvidia yönetiminden de önemli bir açıklama geldi. Şirket, kısa süre önce görevinden ayrılan Huang'ın yeniden CEO olarak atandığını duyurdu.

12 GÜN SONRA YENİDEN CEO OLDU

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Jensen Huang'ın yeniden CEO, başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve getirildiğini açıkladı. Şirketin 23 Kasım tarihli açıklamasına göre yönetim kurulu, Huang ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından oy birliğiyle dönüş kararı aldı. Yönetim, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden alınan değerlendirmeler doğrultusunda Huang'ın yeniden göreve başlamasının ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna vardı. Kararla birlikte geçici CEO olarak görev yapan Colette Kress, finans direktörlüğü görevine devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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