Koronavirüs nedir? Koronavirüs(coronavirüs), genellikle grip veya nezle ile karıştırılan solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına yol açan virüs türüdür. Kuşlarda ve memeli hayvanlarda hastalıklara neden olsa da mutasyona uğrayarak insanlara bulaşan türleri ölümcül risk teşkil ediyor. İnsanlarda görülen 7 çeşit corona virüs vardır. Pandemik hastalık türü olarak ilan edilen koronavirüsün ölüme neden olan ve Çin'de ortaya çıkan yeni tipi ise Covid-19 adıyla tanımlanıyor.

Habermetre'den alınan istatistiklere göre; koronavirüs son durum, grafikler ve anlık rakamlar ile bu sayfada yer alıyor. Ayrıca, dünya genelinde rastlanan koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı ve koronavirüsten kurtarılan vaka oranını sayfada yer alan tablodan takip edebilirsiniz. Anlık rakamların yer aldığı tablodan; ülkelere göre toplam coronavirüs vaka sayısı, yeni vaka sayıları, ölü sayıları ve durumu ciddi olan hastaların oranlarını da görebilirsiniz.