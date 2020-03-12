KORONAVİRÜS
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KORONAVİRÜS

Koronavirüs son durum ve corona virüs - covid 19 son dakika haberleri

Koronavirüs son dakika haberlerini ve corona virüs son durum hakkında gelişmeleri bu sayfadan takip edin. Koronavirüs (Covid-19) son gelişmeler ve koronavirüs vaka sayısı.

Koronavirüs ile ilgili istatistikler Habermetre tarafından sağlanmaktadır.
ÜlkeToplam
Vaka		Yeni
Vaka		Toplam
Ölüm		Yeni
Ölüm		Toplam
İyileşen		Tedavi
Sürecinde		Durumu
Kritik
1Dünya33.572.836+29.0451.006.831+69824.893.4777.672.52865.341
2Asya10.404.843+10.252191.165+2138.708.5361.505.14220.688
3Kuzey Amerika8.790.493+3.972308.292+1885.632.3322.849.86917.287
4Güney Amerika7.959.736+322249.841+426.798.046911.84917.284
5ABD7.361.633+22209.8084.609.6362.542.18914.065
6Hindistan6.145.291+2.27296.3515.101.397947.5438.944
7Avrupa4.912.565+14.486221.084+2482.507.2452.184.2368.492
8Brezilya4.748.327142.1614.084.182521.9848.318
9Afrika1.473.41835.5121.218.331219.5751.568
10Rusya1.167.805+8.23220.545+160952.399194.8612.300
11Kolombiya818.20325.641722.53670.0262.220
12Peru808.71432.324670.989105.4011.354
13İspanya748.26631.411N/AN/A1.529
14Meksika733.717+3.40076.603+173527.278129.8362.334
15Arjantin723.13216.113576.715130.3043.678
16Güney Afrika671.66916.586604.47850.605539
17Fransa542.63931.80895.426415.4051.118
18Şili459.67112.698433.01613.957884
19İran449.96025.779376.53147.6504.068
20Birleşik Krallık439.01342.001N/AN/A262
21Bangladeş360.5555.193272.07383.289
22Irak353.5669.052284.78459.730532
23Suudi Arabistan333.6484.712317.84611.0901.034
24Türkiye315.8458.062277.05230.7311.596
25Pakistan311.516+6756.474+8296.3408.702419
26İtalya311.36435.851225.19050.323264
27Filipinler309.303+2.0255.448+68252.93050.9251.758
28Almanya288.6189.545252.40026.673353
29Endonezya282.724+4.00210.601+128210.43761.686
30İsrail233.2651.507165.19166.567772
31Ukrayna204.932+3.6274.065+6988.453112.414177
32Kanada155.3019.278132.60713.416110
33Ekvador134.96511.280112.29611.389366
34Bolivya134.223+3227.900+4294.32431.99971
35Katar125.311214122.2092.88855
36Romanya123.9444.74899.34419.852557
37Fas119.1072.11397.46819.526415
38Belçika115.353+1.1749.987+719.30186.065140
39Hollanda114.5406.380N/AN/A144
40Dominik Cumhuriyeti111.6662.09886.42223.146194
41Panama111.2772.34887.69521.234110
42Kazakistan107.833+581.699102.8053.329221
43Kuveyt103.98160595.5117.865125
44Mısır102.9555.90195.5861.46841
45Umman98.05792488.2348.899201
46BAE92.09541381.46210.220
47İsveç90.9235.880N/AN/A15
48Guatemala90.2633.23479.0677.9625
49Polonya88.6362.44768.95517.234141
50Çin85.384+124.63480.5661843
51Japonya82.1311.54874.9905.593159
52Belarus77.94682274.1672.957
53Honduras75.537+4282.301+1226.95746.27916
54Nepal74.74548154.64019.624
55Portekiz74.0291.95747.88424.18898
56Etiyopya73.9441.17730.75342.014247
57Kosta Rika73.71486129.42043.433228
58Venezuela73.52861463.3469.568208
59Bahreyn69.84824563.5496.05461
60Çekya65.88361831.79933.466181
61Nijerya58.4601.11149.8957.4547
62Singapur57.742+272757.393322
63Özbekistan56.068+292462+252.4663.140283
64İsviçre52.6462.06542.7007.88131
65Cezayir51.2131.71935.96213.53222
66Moldova51.1941.30138.21711.676710
67Ermenistan49.901+327958+143.8495.094
68Kırgızistan46.522+1671.06442.7612.69724
69Gana46.44429945.6464996
70Avusturya43.43279034.0528.59088
71Azerbeycan40.06158837.7251.748
72Paraguay39.43281823.06315.551161
73Afganistan39.254+211.458+332.7465.05093
74Filistin39.12129930.2208.602
75Kenya38.16870024.68112.78744
76Lübnan37.27235116.67620.245178
77İrlanda35.3771.80223.36410.21116
78Sırbistan33.41474831.5361.13020
79Libya33.21352718.51814.168
80Okyanusya31.060+13922+728.3361.80218
81El Salvador28.981+84839+323.6854.45745
82Danimarka27.07264919.9426.48128
83Avustralya27.055+11882+724.6761.4978
84Bosna Hersek27.00182920.0056.167
85Macaristan25.567+851757+85.17319.63751
86Güney Kore23.699+38407+121.4701.822115
87Kamerun20.83841819.44098030
88Bulgaristan20.27180714.3395.12542
89Fildişi Sahili19.64112019.202319
90Yunanistan17.7073839.9897.33573
91Kuzey Makedonya17.67472914.6422.3035
92Hırvatistan16.380+135275+314.9471.15826
93Madagaskar16.34822914.9471.17217
94Tunus16.1142145.03210.86874
95Senegal14.91930912.2312.37914
96Zambiya14.66033213.821507
97Norveç13.78827411.1902.3243
98Sudan13.6068366.7646.006
99Arnavutluk13.3913807.6295.38218
100Myanmar11.6312563.0738.302
101Namibya11.1211218.7872.21315
102Malezya11.0341349.8891.0118
103DRC10.62427110.093260
104Gine10.598669.94059224
105Karadağ10.4411636.7203.55817
106Maldivler10.157348.9501.17312
107Fransız Guyanası9.895659.5362946
108Finlandiya9.7433457.8501.5484
109Tajikistan9.685758.4831.127
110Slovakya9.574+23145+14.3295.20034
111Ürdün9.226514.3594.81613
112Haiti8.7402276.7571.756
113Gabon8.728547.9347402
114Lüksemburg8.3761247.1281.1243
115Mozambik8.288594.8363.393
116Zimbabve7.8162286.1121.476
117Uganda7.777754.0333.669
118Moritanya7.4741617.0912223
119Jamaika6.170931.7414.33610
120Gürcistan5.866+31434+22.3243.508
121Cape Verde5.817595.134624
122Malavi5.7701794.2431.3484
123Slovenya5.487+991493.6821.65627
124Küba5.4831224.7875747
125Esvatini5.4521084.84450011
126Cibuti5.410615.3409
127Hong Kong5.0761054.79018111
128Nikaragua5.0731492.9132.011
129Ekvator Ginesi5.028834.7402054
130Kongo5.008893.8871.032
131Surinam4.8361024.667677
132Ruanda4.832293.1171.686
133Orta Afrika Cumhuriyeti4.806621.8402.9042
134Angola4.7971761.8132.80815
135Litvanya4.578+88922.3492.137
136Guadeloupe4.487422.1992.24624
137Trinidad ve Tobago4.386722.2752.03913
138Suriye4.1021941.0742.834
139Réunion3.882142.8191.04917
140Aruba3.872253.03781012
141Bahamalar3.838892.0051.74479
142Somali3.588992.946543
143Gambiya3.5691112.1611.297
144Tayland3.559+14593.3701301
145Mayotte3.541402.9645372
146Sri Lanka3.363133.230120
147Estonya3.315+49642.564687
148Botsvana3.172167102.4461
149Mali3.0901302.439521
150Malta3.006322.399575
151Guyana2.787781.6081.1019
152Güney Sudan2.692491.2901.353
153İzlanda2.663102.1614921
154Benin2.340401.960340
155Guinea-Bissau2.324391.5497365
156Sierra Leone2.215721.681462
157Yemen2.0315871.266178
158Burkina Faso2.028571.279692
159Uruguay2.010471.7552082
160Andorra1.966531.2656489
161Belize1.891+37241.2086592
162Yeni Zelanda1.835+2251.755551
163Togo1.749471.336366
164Kıbrıs1.713221.3693221
165Letonya1.697361.304357
166Fransız Polinezyası1.57961.3352388
167Lesotho1.56535822708
168Liberya1.342821.22139
169Martinik1.29020981.1729
170Nijer1.196691.11017
171Çad1.185851.00694
172Vietnam1.0773599943
173Sao Tome and Principe9111588511
174San Marino7274267693
175Diamond Princess71213651484
176Turks ve Caicos Adaları6825631464
177Kanal Adaları66448600162
178Sint Maarten645+122549746
179Papua Yeni Gine53275169
180Tayvan513748026
181Tanzanya509211833057
182Burundi502147229
183Comoros478745813
184Faeroe Adaları460423371
185Aziz Martin383827310211
186Cebelitarık38234141
187Eritre37534134
188Mauritius3671034314
189Curaçao36411482151
190Man Adası340243151
191Moğolistan31330581
192Butan280+721070
193Kamboçya277+12752
194Monako2122174361
195Cayman Adaları21112082
196Barbados19071785
197Bermuda18191675
198Brunei14631421
199Seyşeller1431403
200Lihtenştayn11711106
201Antigua ve Barbuda1013926
202Karayip Hollandası8812166
203Britanya Virjin Adaları7116282
204Vincent Grenadinler64640
205St. Barth482523
206Macao46460
207Fiji3222821
208Dominika30246
209Saint Lucia27270
210Doğu Timor27270
211Yeni Kaledonya27261
212Grenada24240
213Laos23221
214Saint Kitts ve Nevis19172
215Saint Pierre Miquelon16610
216Grönland14140
217Malvinas Adaları13130
218Montserrat131120
219Vatikan Şehri12120
220Batı Sahra10181
221MS Zaandam927
222Anguilla330
223Dünya33.572.836+29.0451.006.831+69824.893.4777.672.52865.341
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Köyde yaşayan bir kişi, 8 kişiye koronavirüs bulaştırdı, köyün muhtarı çareyi böyle buldu

Koronavirüs nedir? Koronavirüs(coronavirüs), genellikle grip veya nezle ile karıştırılan solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına yol açan virüs türüdür. Kuşlarda ve memeli hayvanlarda hastalıklara neden olsa da mutasyona uğrayarak insanlara bulaşan türleri ölümcül risk teşkil ediyor. İnsanlarda görülen 7 çeşit corona virüs vardır. Pandemik hastalık türü olarak ilan edilen koronavirüsün ölüme neden olan ve Çin'de ortaya çıkan yeni tipi ise Covid-19 adıyla tanımlanıyor.

Habermetre'den alınan istatistiklere göre; koronavirüs son durum, grafikler ve anlık rakamlar ile bu sayfada yer alıyor. Ayrıca, dünya genelinde rastlanan koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı ve koronavirüsten kurtarılan vaka oranını sayfada yer alan tablodan takip edebilirsiniz. Anlık rakamların yer aldığı tablodan; ülkelere göre toplam coronavirüs vaka sayısı, yeni vaka sayıları, ölü sayıları ve durumu ciddi olan hastaların oranlarını da görebilirsiniz.

Koronavirüs Haberleri

Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!

Bilim insanları Koronavirüsün hangi yüzeyde ne kadar hayatta kaldığını araştırdı. ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucu Koronavirüs hakkında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşte, coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!

Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!

Türkiye'de Koronavirüs vakası tespit edildiği açıklamasından sonra vatandaşlar Koronavirüs hakkında araştırmalar yapmaya başladı. En çok aranan konulardan biri ise Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? İşte Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!

Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?

Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar korona virüs hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri ise Koronavirüs bulaşma yolları oldu. Peki, Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir? Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor?

YÖK açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?
YÖK açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

Üniversiteler, Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı ve eğitimlerini uzaktan eğitim şeklidne sürdürüyorlar. Öğrenciler, ''üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?'' sorularına yanıt arıyor? YÖK Başaknı Yekta Saraç, konuyla alakalı olarak açıklama da bulundu.

28 Eylül Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
28 Eylül Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 28 Eylül Pazartesi gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?

27 Eylül Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
27 Eylül Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 27 Eylül Pazar gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Dünya koronavirüs tablosu (26 Eylül Cumartesi) | Dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Dünya koronavirüs tablosu (26 Eylül Cumartesi) | Dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de Koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 26 Eylül 2020 Cumartesi günü dünyadaki Koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

26 Eylül Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
26 Eylül Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 26 Eylül Cumartesi gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?

25 Eylül Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
25 Eylül Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 25 Eylül Cuma gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?

İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum
İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum

Şanlıurfa'da yerel bir kanalın kurucusu olan İbrahim Toru, bir süredir Koronavirüs tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 24 Eylül günü hayatını kaybetti. İbrahim Toru kaç yaşındaydı?

24 Eylül Perşembe koronavirüs tablosu açıkland! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
24 Eylül Perşembe koronavirüs tablosu açıkland! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 24 Eylül Perşembe gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Peygamber süpürgesi nedir, ne işe yarar? Peygamber süpürgesi nasıl kullanılır, faydaları neler?
Peygamber süpürgesi nedir, ne işe yarar? Peygamber süpürgesi nasıl kullanılır, faydaları neler?

Peygamber süpürgesi bitkisi olarak adlandırılan Artemisia Annua bitkisinin Koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söyleniyor. Bitkinin anavatanı Çin olarak biliniyor ve antiviral özelliği ile kullanım alanı oldukça geniştir. Peki, peygamber süpürgesi faydaları neler?

Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim sistemi ne demek? Koronavirüs ikinci piki 2020 hibrit eğitimi nasıl etkiler? Üniversiteler açılacak mı? YÖK kararı
Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim sistemi ne demek? Koronavirüs ikinci piki 2020 hibrit eğitimi nasıl etkiler? Üniversiteler açılacak mı? YÖK kararı

Koronavirüs pandemisi sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretiminin ikinci sezonunda online eğitime geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla eğitimin nasıl olacağı ve okulların açılması halinde uygulanacak eğitim merak konusu oldu.Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim sistemi ne demek? Koronavirüs ikinci dalgası, üniversiteler açılacak mı?

23 Eylül Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
23 Eylül Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 23 Eylül Çarşamba gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı nedir? Sağlık Bakanlığının görevleri nelerdir? Sağlık Bakanlığı iletişim numarası nedir?
Sağlık Bakanlığı nedir? Sağlık Bakanlığının görevleri nelerdir? Sağlık Bakanlığı iletişim numarası nedir?

Sağlık Bakanlığı nedir? Sağlık Bakanlığı görevleri nelerdir? Sağlık Bakanlığı e-posta nedir? Sağlık Bakanlığının Koronavirüs ile mücadelesi nasıldır? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs açıklaması nedir?

Kamu kurumlarında HES kodu uygulaması nedir? Kamu kurumlarında HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?
Kamu kurumlarında HES kodu uygulaması nedir? Kamu kurumlarında HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

HES kodu hangi kurumlarda istenecek? İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak HES kodu uygulaması getirileceğini bildirdi.Kamu kurumlarında HES kodu sorgulama...

Emmy 2020 kazananları: Emmy Ödüleri sahiplerini buldu! Emmy Ödülü kazananlar listesi
Emmy 2020 kazananları: Emmy Ödüleri sahiplerini buldu! Emmy Ödülü kazananlar listesi

72'nci Emmy Ödülleri dağıtıldı. New York'taki Staples Center'da gerçekleşen ödül töreni, Koronavirüs nedeniyle neredeyse boş geçti. Uzaktan bağlantılar da yapılan 2020 Emmy Ödülleri kazananlar listesi merak ediliyor. İşte, Emmy Awards 2020...

22 Eylül Salı koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
22 Eylül Salı koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 22 Eylül Salı gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?

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