Koronavirüs son dakika haberlerini ve corona virüs son durum hakkında gelişmeleri bu sayfadan takip edin. Koronavirüs (Covid-19) son gelişmeler ve koronavirüs vaka sayısı.
|Ülke
|Toplam
Vaka
|Yeni
Vaka
|Toplam
Ölüm
|Yeni
Ölüm
|Toplam
İyileşen
|Tedavi
Sürecinde
|Durumu
Kritik
|1
|Dünya
|33.572.836
|+29.045
|1.006.831
|+698
|24.893.477
|7.672.528
|65.341
|2
|Asya
|10.404.843
|+10.252
|191.165
|+213
|8.708.536
|1.505.142
|20.688
|3
|Kuzey Amerika
|8.790.493
|+3.972
|308.292
|+188
|5.632.332
|2.849.869
|17.287
|4
|Güney Amerika
|7.959.736
|+322
|249.841
|+42
|6.798.046
|911.849
|17.284
|5
|ABD
|7.361.633
|+22
|209.808
|4.609.636
|2.542.189
|14.065
|6
|Hindistan
|6.145.291
|+2.272
|96.351
|5.101.397
|947.543
|8.944
|7
|Avrupa
|4.912.565
|+14.486
|221.084
|+248
|2.507.245
|2.184.236
|8.492
|8
|Brezilya
|4.748.327
|142.161
|4.084.182
|521.984
|8.318
|9
|Afrika
|1.473.418
|35.512
|1.218.331
|219.575
|1.568
|10
|Rusya
|1.167.805
|+8.232
|20.545
|+160
|952.399
|194.861
|2.300
|11
|Kolombiya
|818.203
|25.641
|722.536
|70.026
|2.220
|12
|Peru
|808.714
|32.324
|670.989
|105.401
|1.354
|13
|İspanya
|748.266
|31.411
|N/A
|N/A
|1.529
|14
|Meksika
|733.717
|+3.400
|76.603
|+173
|527.278
|129.836
|2.334
|15
|Arjantin
|723.132
|16.113
|576.715
|130.304
|3.678
|16
|Güney Afrika
|671.669
|16.586
|604.478
|50.605
|539
|17
|Fransa
|542.639
|31.808
|95.426
|415.405
|1.118
|18
|Şili
|459.671
|12.698
|433.016
|13.957
|884
|19
|İran
|449.960
|25.779
|376.531
|47.650
|4.068
|20
|Birleşik Krallık
|439.013
|42.001
|N/A
|N/A
|262
|21
|Bangladeş
|360.555
|5.193
|272.073
|83.289
|22
|Irak
|353.566
|9.052
|284.784
|59.730
|532
|23
|Suudi Arabistan
|333.648
|4.712
|317.846
|11.090
|1.034
|24
|Türkiye
|315.845
|8.062
|277.052
|30.731
|1.596
|25
|Pakistan
|311.516
|+675
|6.474
|+8
|296.340
|8.702
|419
|26
|İtalya
|311.364
|35.851
|225.190
|50.323
|264
|27
|Filipinler
|309.303
|+2.025
|5.448
|+68
|252.930
|50.925
|1.758
|28
|Almanya
|288.618
|9.545
|252.400
|26.673
|353
|29
|Endonezya
|282.724
|+4.002
|10.601
|+128
|210.437
|61.686
|30
|İsrail
|233.265
|1.507
|165.191
|66.567
|772
|31
|Ukrayna
|204.932
|+3.627
|4.065
|+69
|88.453
|112.414
|177
|32
|Kanada
|155.301
|9.278
|132.607
|13.416
|110
|33
|Ekvador
|134.965
|11.280
|112.296
|11.389
|366
|34
|Bolivya
|134.223
|+322
|7.900
|+42
|94.324
|31.999
|71
|35
|Katar
|125.311
|214
|122.209
|2.888
|55
|36
|Romanya
|123.944
|4.748
|99.344
|19.852
|557
|37
|Fas
|119.107
|2.113
|97.468
|19.526
|415
|38
|Belçika
|115.353
|+1.174
|9.987
|+7
|19.301
|86.065
|140
|39
|Hollanda
|114.540
|6.380
|N/A
|N/A
|144
|40
|Dominik Cumhuriyeti
|111.666
|2.098
|86.422
|23.146
|194
|41
|Panama
|111.277
|2.348
|87.695
|21.234
|110
|42
|Kazakistan
|107.833
|+58
|1.699
|102.805
|3.329
|221
|43
|Kuveyt
|103.981
|605
|95.511
|7.865
|125
|44
|Mısır
|102.955
|5.901
|95.586
|1.468
|41
|45
|Umman
|98.057
|924
|88.234
|8.899
|201
|46
|BAE
|92.095
|413
|81.462
|10.220
|47
|İsveç
|90.923
|5.880
|N/A
|N/A
|15
|48
|Guatemala
|90.263
|3.234
|79.067
|7.962
|5
|49
|Polonya
|88.636
|2.447
|68.955
|17.234
|141
|50
|Çin
|85.384
|+12
|4.634
|80.566
|184
|3
|51
|Japonya
|82.131
|1.548
|74.990
|5.593
|159
|52
|Belarus
|77.946
|822
|74.167
|2.957
|53
|Honduras
|75.537
|+428
|2.301
|+12
|26.957
|46.279
|16
|54
|Nepal
|74.745
|481
|54.640
|19.624
|55
|Portekiz
|74.029
|1.957
|47.884
|24.188
|98
|56
|Etiyopya
|73.944
|1.177
|30.753
|42.014
|247
|57
|Kosta Rika
|73.714
|861
|29.420
|43.433
|228
|58
|Venezuela
|73.528
|614
|63.346
|9.568
|208
|59
|Bahreyn
|69.848
|245
|63.549
|6.054
|61
|60
|Çekya
|65.883
|618
|31.799
|33.466
|181
|61
|Nijerya
|58.460
|1.111
|49.895
|7.454
|7
|62
|Singapur
|57.742
|+27
|27
|57.393
|322
|63
|Özbekistan
|56.068
|+292
|462
|+2
|52.466
|3.140
|283
|64
|İsviçre
|52.646
|2.065
|42.700
|7.881
|31
|65
|Cezayir
|51.213
|1.719
|35.962
|13.532
|22
|66
|Moldova
|51.194
|1.301
|38.217
|11.676
|710
|67
|Ermenistan
|49.901
|+327
|958
|+1
|43.849
|5.094
|68
|Kırgızistan
|46.522
|+167
|1.064
|42.761
|2.697
|24
|69
|Gana
|46.444
|299
|45.646
|499
|6
|70
|Avusturya
|43.432
|790
|34.052
|8.590
|88
|71
|Azerbeycan
|40.061
|588
|37.725
|1.748
|72
|Paraguay
|39.432
|818
|23.063
|15.551
|161
|73
|Afganistan
|39.254
|+21
|1.458
|+3
|32.746
|5.050
|93
|74
|Filistin
|39.121
|299
|30.220
|8.602
|75
|Kenya
|38.168
|700
|24.681
|12.787
|44
|76
|Lübnan
|37.272
|351
|16.676
|20.245
|178
|77
|İrlanda
|35.377
|1.802
|23.364
|10.211
|16
|78
|Sırbistan
|33.414
|748
|31.536
|1.130
|20
|79
|Libya
|33.213
|527
|18.518
|14.168
|80
|Okyanusya
|31.060
|+13
|922
|+7
|28.336
|1.802
|18
|81
|El Salvador
|28.981
|+84
|839
|+3
|23.685
|4.457
|45
|82
|Danimarka
|27.072
|649
|19.942
|6.481
|28
|83
|Avustralya
|27.055
|+11
|882
|+7
|24.676
|1.497
|8
|84
|Bosna Hersek
|27.001
|829
|20.005
|6.167
|85
|Macaristan
|25.567
|+851
|757
|+8
|5.173
|19.637
|51
|86
|Güney Kore
|23.699
|+38
|407
|+1
|21.470
|1.822
|115
|87
|Kamerun
|20.838
|418
|19.440
|980
|30
|88
|Bulgaristan
|20.271
|807
|14.339
|5.125
|42
|89
|Fildişi Sahili
|19.641
|120
|19.202
|319
|90
|Yunanistan
|17.707
|383
|9.989
|7.335
|73
|91
|Kuzey Makedonya
|17.674
|729
|14.642
|2.303
|5
|92
|Hırvatistan
|16.380
|+135
|275
|+3
|14.947
|1.158
|26
|93
|Madagaskar
|16.348
|229
|14.947
|1.172
|17
|94
|Tunus
|16.114
|214
|5.032
|10.868
|74
|95
|Senegal
|14.919
|309
|12.231
|2.379
|14
|96
|Zambiya
|14.660
|332
|13.821
|507
|97
|Norveç
|13.788
|274
|11.190
|2.324
|3
|98
|Sudan
|13.606
|836
|6.764
|6.006
|99
|Arnavutluk
|13.391
|380
|7.629
|5.382
|18
|100
|Myanmar
|11.631
|256
|3.073
|8.302
|101
|Namibya
|11.121
|121
|8.787
|2.213
|15
|102
|Malezya
|11.034
|134
|9.889
|1.011
|8
|103
|DRC
|10.624
|271
|10.093
|260
|104
|Gine
|10.598
|66
|9.940
|592
|24
|105
|Karadağ
|10.441
|163
|6.720
|3.558
|17
|106
|Maldivler
|10.157
|34
|8.950
|1.173
|12
|107
|Fransız Guyanası
|9.895
|65
|9.536
|294
|6
|108
|Finlandiya
|9.743
|345
|7.850
|1.548
|4
|109
|Tajikistan
|9.685
|75
|8.483
|1.127
|110
|Slovakya
|9.574
|+231
|45
|+1
|4.329
|5.200
|34
|111
|Ürdün
|9.226
|51
|4.359
|4.816
|13
|112
|Haiti
|8.740
|227
|6.757
|1.756
|113
|Gabon
|8.728
|54
|7.934
|740
|2
|114
|Lüksemburg
|8.376
|124
|7.128
|1.124
|3
|115
|Mozambik
|8.288
|59
|4.836
|3.393
|116
|Zimbabve
|7.816
|228
|6.112
|1.476
|117
|Uganda
|7.777
|75
|4.033
|3.669
|118
|Moritanya
|7.474
|161
|7.091
|222
|3
|119
|Jamaika
|6.170
|93
|1.741
|4.336
|10
|120
|Gürcistan
|5.866
|+314
|34
|+2
|2.324
|3.508
|121
|Cape Verde
|5.817
|59
|5.134
|624
|122
|Malavi
|5.770
|179
|4.243
|1.348
|4
|123
|Slovenya
|5.487
|+99
|149
|3.682
|1.656
|27
|124
|Küba
|5.483
|122
|4.787
|574
|7
|125
|Esvatini
|5.452
|108
|4.844
|500
|11
|126
|Cibuti
|5.410
|61
|5.340
|9
|127
|Hong Kong
|5.076
|105
|4.790
|181
|11
|128
|Nikaragua
|5.073
|149
|2.913
|2.011
|129
|Ekvator Ginesi
|5.028
|83
|4.740
|205
|4
|130
|Kongo
|5.008
|89
|3.887
|1.032
|131
|Surinam
|4.836
|102
|4.667
|67
|7
|132
|Ruanda
|4.832
|29
|3.117
|1.686
|133
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|4.806
|62
|1.840
|2.904
|2
|134
|Angola
|4.797
|176
|1.813
|2.808
|15
|135
|Litvanya
|4.578
|+88
|92
|2.349
|2.137
|136
|Guadeloupe
|4.487
|42
|2.199
|2.246
|24
|137
|Trinidad ve Tobago
|4.386
|72
|2.275
|2.039
|13
|138
|Suriye
|4.102
|194
|1.074
|2.834
|139
|Réunion
|3.882
|14
|2.819
|1.049
|17
|140
|Aruba
|3.872
|25
|3.037
|810
|12
|141
|Bahamalar
|3.838
|89
|2.005
|1.744
|79
|142
|Somali
|3.588
|99
|2.946
|543
|143
|Gambiya
|3.569
|111
|2.161
|1.297
|144
|Tayland
|3.559
|+14
|59
|3.370
|130
|1
|145
|Mayotte
|3.541
|40
|2.964
|537
|2
|146
|Sri Lanka
|3.363
|13
|3.230
|120
|147
|Estonya
|3.315
|+49
|64
|2.564
|687
|148
|Botsvana
|3.172
|16
|710
|2.446
|1
|149
|Mali
|3.090
|130
|2.439
|521
|150
|Malta
|3.006
|32
|2.399
|575
|151
|Guyana
|2.787
|78
|1.608
|1.101
|9
|152
|Güney Sudan
|2.692
|49
|1.290
|1.353
|153
|İzlanda
|2.663
|10
|2.161
|492
|1
|154
|Benin
|2.340
|40
|1.960
|340
|155
|Guinea-Bissau
|2.324
|39
|1.549
|736
|5
|156
|Sierra Leone
|2.215
|72
|1.681
|462
|157
|Yemen
|2.031
|587
|1.266
|178
|158
|Burkina Faso
|2.028
|57
|1.279
|692
|159
|Uruguay
|2.010
|47
|1.755
|208
|2
|160
|Andorra
|1.966
|53
|1.265
|648
|9
|161
|Belize
|1.891
|+37
|24
|1.208
|659
|2
|162
|Yeni Zelanda
|1.835
|+2
|25
|1.755
|55
|1
|163
|Togo
|1.749
|47
|1.336
|366
|164
|Kıbrıs
|1.713
|22
|1.369
|322
|1
|165
|Letonya
|1.697
|36
|1.304
|357
|166
|Fransız Polinezyası
|1.579
|6
|1.335
|238
|8
|167
|Lesotho
|1.565
|35
|822
|708
|168
|Liberya
|1.342
|82
|1.221
|39
|169
|Martinik
|1.290
|20
|98
|1.172
|9
|170
|Nijer
|1.196
|69
|1.110
|17
|171
|Çad
|1.185
|85
|1.006
|94
|172
|Vietnam
|1.077
|35
|999
|43
|173
|Sao Tome and Principe
|911
|15
|885
|11
|174
|San Marino
|727
|42
|676
|9
|3
|175
|Diamond Princess
|712
|13
|651
|48
|4
|176
|Turks ve Caicos Adaları
|682
|5
|631
|46
|4
|177
|Kanal Adaları
|664
|48
|600
|16
|2
|178
|Sint Maarten
|645
|+1
|22
|549
|74
|6
|179
|Papua Yeni Gine
|532
|7
|516
|9
|180
|Tayvan
|513
|7
|480
|26
|181
|Tanzanya
|509
|21
|183
|305
|7
|182
|Burundi
|502
|1
|472
|29
|183
|Comoros
|478
|7
|458
|13
|184
|Faeroe Adaları
|460
|423
|37
|1
|185
|Aziz Martin
|383
|8
|273
|102
|11
|186
|Cebelitarık
|382
|341
|41
|187
|Eritre
|375
|341
|34
|188
|Mauritius
|367
|10
|343
|14
|189
|Curaçao
|364
|1
|148
|215
|1
|190
|Man Adası
|340
|24
|315
|1
|191
|Moğolistan
|313
|305
|8
|1
|192
|Butan
|280
|+7
|210
|70
|193
|Kamboçya
|277
|+1
|275
|2
|194
|Monako
|212
|2
|174
|36
|1
|195
|Cayman Adaları
|211
|1
|208
|2
|196
|Barbados
|190
|7
|178
|5
|197
|Bermuda
|181
|9
|167
|5
|198
|Brunei
|146
|3
|142
|1
|199
|Seyşeller
|143
|140
|3
|200
|Lihtenştayn
|117
|1
|110
|6
|201
|Antigua ve Barbuda
|101
|3
|92
|6
|202
|Karayip Hollandası
|88
|1
|21
|66
|203
|Britanya Virjin Adaları
|71
|1
|62
|8
|2
|204
|Vincent Grenadinler
|64
|64
|0
|205
|St. Barth
|48
|25
|23
|206
|Macao
|46
|46
|0
|207
|Fiji
|32
|2
|28
|2
|1
|208
|Dominika
|30
|24
|6
|209
|Saint Lucia
|27
|27
|0
|210
|Doğu Timor
|27
|27
|0
|211
|Yeni Kaledonya
|27
|26
|1
|212
|Grenada
|24
|24
|0
|213
|Laos
|23
|22
|1
|214
|Saint Kitts ve Nevis
|19
|17
|2
|215
|Saint Pierre Miquelon
|16
|6
|10
|216
|Grönland
|14
|14
|0
|217
|Malvinas Adaları
|13
|13
|0
|218
|Montserrat
|13
|1
|12
|0
|219
|Vatikan Şehri
|12
|12
|0
|220
|Batı Sahra
|10
|1
|8
|1
|221
|MS Zaandam
|9
|2
|7
|222
|Anguilla
|3
|3
|0
|223
|Dünya
|33.572.836
|+29.045
|1.006.831
|+698
|24.893.477
|7.672.528
|65.341
Koronavirüs nedir? Koronavirüs(coronavirüs), genellikle grip veya nezle ile karıştırılan solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına yol açan virüs türüdür. Kuşlarda ve memeli hayvanlarda hastalıklara neden olsa da mutasyona uğrayarak insanlara bulaşan türleri ölümcül risk teşkil ediyor. İnsanlarda görülen 7 çeşit corona virüs vardır. Pandemik hastalık türü olarak ilan edilen koronavirüsün ölüme neden olan ve Çin'de ortaya çıkan yeni tipi ise Covid-19 adıyla tanımlanıyor.
Habermetre'den alınan istatistiklere göre; koronavirüs son durum, grafikler ve anlık rakamlar ile bu sayfada yer alıyor. Ayrıca, dünya genelinde rastlanan koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı ve koronavirüsten kurtarılan vaka oranını sayfada yer alan tablodan takip edebilirsiniz. Anlık rakamların yer aldığı tablodan; ülkelere göre toplam coronavirüs vaka sayısı, yeni vaka sayıları, ölü sayıları ve durumu ciddi olan hastaların oranlarını da görebilirsiniz.
Bilim insanları Koronavirüsün hangi yüzeyde ne kadar hayatta kaldığını araştırdı. ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucu Koronavirüs hakkında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşte, coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Türkiye'de Koronavirüs vakası tespit edildiği açıklamasından sonra vatandaşlar Koronavirüs hakkında araştırmalar yapmaya başladı. En çok aranan konulardan biri ise Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? İşte Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar korona virüs hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri ise Koronavirüs bulaşma yolları oldu. Peki, Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir? Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor?
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Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de Koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 26 Eylül 2020 Cumartesi günü dünyadaki Koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Sağlık Bakanlığı 26 Eylül Cumartesi gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?
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Sağlık Bakanlığı 24 Eylül Perşembe gününe ait Koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait Koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü?
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