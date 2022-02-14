Aleyna Tilki ile Yağız Hacısüleymanoğlu Aşk mı Yaşıyor? - Haberler
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Aleyna Tilki ile Yağız Hacısüleymanoğlu Aşk mı Yaşıyor?

Snob Magazin - Magazin
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Aleyna Tilki ile Yağız Hacısüleymanoğlu Aşk mı Yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin adı Uzi ile anılıyordu. Aleyna Tilki, Kıbrıs konserinden sonra Hacısüleymanoğlu ailesinin torunu Yağız Hacısüleymanoğlu ile tatil yapması kafaları karıştırdı

Aleyna Tilki, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de konser vermişti. Konserinde aşk iddialarına şarkıcı, "Hayatımda insan biri yok. Ama ben hep aşığım. Gerçekten aşk kadınıyım. Doğayla aşk yaşıyorum. Beni yaratanla aşk yaşıyorum. Şarkılarınla aşk yaşıyorum. Yeni bir IP yapıyorum. Bir yabancı bir Türkçe albüm, bir IP Türkçe yapıyorum. Onlarla aşk yaşıyorum iş arkadaşların aşk yaşıyorum. Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündü aşk tarzında bir ilişkim şu anda yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum" demişti.

Tilki, konser sonrasında Hacısüleymanoğlu ailesinin torunu Yağız Hacısüleymanoğlu ile attığı story ile tatilde olduklarını duyurdu. Son albüm çalışmalarının ardından, konserlerine başlayan Aleyna Tilki, yaptığı Kıbrıs çıkarmasında Hacısüleymanoğlu ile birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Sosyal medya da attığı her paylaşımla olay olan Aleyna Tilki, Yağız Hacısüleymanoğlu ile verdiği samimi pozda, akıllara yeni sevgilisi mi? sorusunu getirdi (Kıbrıs Gazetesi)

Aleyna Tilki ile Yağız Hacısüleymanoğlu Aşk mı Yaşıyor?

Snob Magazin - Magazin

Aleyna Tilki, Konser, Kıbrıs, Otel, Magazin, Haberler

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