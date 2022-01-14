Aleyna, intihar notunu ruj kalemiyle yazmış

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ün (18) 'Ölümünden Gökhan Argın sorumludur' şeklindeki notu ruj kalemi ile yazdığı ortaya çıktı. Ağgül'ün evindeki not defterinde, şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda ise, "Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası birisin. Oğlunun kız arkadaşına iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır. Gökhan bir tecavüzcü' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

İddianamede, Aleyna Ağgül'ün, Gökhan Argın'ın sorumlu olduğuna dair bıraktığı not ile şüphelinin telefonunu gizlemesi ve olay günü Yıldırım isimli şahsın evinde saklanması hususlarıyla maktulün yaşı ve içine düştüğü ruhsal ve fiziksel baskı durumu tüm soruşturma evrakı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin, maktul üzerinde tahakküm kurarak intihara mecbur bıraktığı ve üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği belirtildi. İddianamede ayrıca güvenlik tedbiri olarak TCK'nın 53'üncü maddesi gereğince şüphelinin belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, şüphelinin tekerrüre esas sabıka kaydının bulunması nedeniyle hakkında TCK'nın 58'inci maddesi uygulanmak suretiyle ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanması talep edildi.