Acı sözler 2020: En acı sözler nelerdir? Acı aşk sözleri, acı mesajlar, duygusal acı sözler, acı ile ilgili sözler

ACI SÖZLER

- Ne acı ne sitem ne de azap bu yalnızlıktan…

- Ey acı! Beni olgunlaştır.

- Yaram yarana denk geldi ey nazlı yar.

- Ben ne yaptım kader sana, mahkum etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradana, şikâyetim Yaradan'a.

- Yoruldum beni benden eden yalanlardan... AŞK ya cennetin olur ya da CİNNETİN!

- Sorma neredesin ne yapıyorsun diye. Ne önemi var, gönlünde değilsem eğer!

- Sen çok sev de, bırakıp giden yar utansın.

- Yalan dünyanın ipine takılmışız, kurtulalım derken hep dolanmışız!

- Size zamanını ayırmayan birine, Asla kendinizi harcatmayın!

- Kimsenin iyiliğine ihtiyacım yok. Bana zarar vermesinler yeterli.

- Boş ver dünde sevilmemiştim.

- Uykulu gözlerini sevdiğin adam, sana yazar oldu bak hiç uyumadan.

- Hiç kimse senin neler yaşadığını, ne derdinin olduğunu bilmez.

- Ve bir gün her şeye sen de alışacaksın. Dilin varmayacak yalnızım demeye. Unut artık bildiğin bütün şarkıları. Yalnız yaşa ve hazırlan yalnız ölmeye...

- Gözlerine baktığımda ki hissettiğim duygunun Allah belasını versin.

- Sevmek bazen insana acı verir.

- Ve bazıları yokken bile vardır. Fazlasıyla...

- Bu kadar yakınındayken sana dokunamıyor ya ellerim... İşte bu bana çok dokunuyor!

- Bazen susmak gerekir kelimelere yazık etmeden! Bazen AŞKTAN uyanmak gerekir gözlere yazık etmeden!

- Gözlerine baktığımdaki hissettiğim duygunun. Allah belasını versin.

- Neden sevgililer günü var da yalnızlar günü yok? Biz daha kalabalığız.

DUYGUSAL ACI SÖZLER

- Hiç kimse içinde ne ateşlerin yandığını nelerle mücadele ettiğini bilmez.

- Aslında senin nasıl sevgi dolu insan olduğunu bile bilmez.

- Gönül kapılarımı sonuna kadar açtım. Kaderime söz verdim seni alnıma yazdım. Aşkın bir alev olsa yakar mı bu canımı? Uzanamam ben sana bu acıtır canımı.

- Ağlama anne benim için ağlama, bende herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama bende herkes kadar yandım.

- Çay ?oldur bana ?emli ol?un şeker koyma içine ?er?im gibi acı ol?un kaşığı da çıkar için?en ben?m gibi yalnız olsun.

- Her saniye özlemek diye bir şey var, Sevenler iyi bilir!

- Şu anda uğruna ağladığınız kişi bir başkasıyla gülüyor.

- Çok tartıştığınız bir an?a lafınızı bölüp "Sen? Sevi?orum " di?en biri olmalı hayatınız?a.

- Gerçek aşk bedel ister.

- Yolun düşerse sol tarafımdaki kente, buralar bir zamanlar hep benimdi diyeceksin.

- ÜzüIme! En azından herkesIe hayaI kurmaman gerektiğini öğrendin.

- Ama herkes seni tanımadan hakkında yorum yapmayı çok iyi bilir.

EN ACI SÖZLER

- Herkesi elinin tersiyle itip tek bir kişiye el uzatıyorsun... O ise başka elleri tuttuğu için sana uzatacak eli kalmıyor...

- Bir süre sonra anladım ki; Vazgeçilmez olan sen değilsin. Vazgeçmeyi bilmeyen benim.

- Seni aklıma getirecek o kadar çok şey varken, seni yanıma getirecek hiç bir şey yok.

- Yalnızlık hep güzeldir, ama şu sensizlik yok mu?

- Başkalarının acılarını önemsemeyenlerden rahatsızım.

- Uykulu gözlerini sevdiğin adam, Sana yazar oldu bak hiç uyumadan, Hiçbir şey yolunda gitmiyor sen de gitme.

- Keşke yalnızlığım kadar yanımda olsaydın keşke yalnızlığımla paylaştığımı seninle paylaşsaydım keşke senin adın yalnızlık olsaydı ve ben hep yalnız kalsaydım.

- Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur!

- Giden gittiği yeri mutIu etsin.

- Bir parça seviliriz diye kaç parça eksildik?

- Duyduğuma göre benden nefret ediyormuşsun? Seni düşünecek vaktim olsaydı inan bende senden nefret ederdim.

- Gerçekten seven insan hiç bir şeyi mazeret etmemeli. Seviyorsa söyleyebilmeli, söyleyemiyorsa sevmiyordur bitti.

- Bu hayatı yaşanmaz yapan karşıdaki kişinin yalan vaatlerine ve sözlerine aldanmamız, kapılmamızdır.

- Ne çok isterdim bir atkı olmayı üşüdüğünde boynuna sarılmayı benimki de hayal işte.

- Kimseyi gözyaşlarınızı yorganın altında pijamanızın koluyla silecek kadar sevmeyin.

- Sevgisi büyük olanın imtihanı da ağır olur.

- Sana koskoca bir dünya bırakıyorum. Beraber Dönersiniz artık.

- Dünyanın en sesiz yaraIarı aşk yaraIarıdır. BeIki yaraIadığı yerden kan akmaz ama insanın içine damIayan yaraIardan çok akıtır.

- Gözlerinde gördüğüm sevgi için şimdi Allahtan cezamı diler oldum.

- Ben sana 'geleceğim olur musun' derken, Sen 'Ecelim olur musun' anladın muhtemelen.

- Benim şuan uğrunda ağladığım kişiler, başkaları ile mutlu mesut bir hayat sürüyor.

- İnsanlar sürekli bir şeylerden şikayet eder. Kimi sevilmemekten, kimi sevgisine karşılık bulamamaktan, kimi sevdasına sahip çıkamadığından, kimi...

- İnşallah bana yaşattıklarını bir gün sen d e yaşarsın. İşte beni sen ancak o zaman anlarsın.

- Çiçek açmak için önce bir gömülmek gerekir.

- En büyük huzur, huzurunu bozanlardan uzak durmaktır.

- Gökte Mutluluk Düşse, Bize sıkıntı düşer...

- Mutluluktan korkan birini aşka asla ikna edemezsin.

- Bir bakmışsın ölmüşüm ve sen de geç kalmışsın.

- Başka gülüşler değmiş senin yüzüne... Sen bence git artık!

- Bana yaşattıklarının hepsini inşallah sen de bir gün Acı Sözler yaşar ve beni o zaman anlarsın.

ACI AŞK SÖZLERİ

- Tarifsiz bir acı yaşatıyorsun bana. Geldiğin gün son bulacak bütün acılarım. O güne kadar cezamı çekmeye razıyım ben.

- Sevmek güzel olsa da ayrılmak acıdır.

- Herkesin kuyusu kendisine derin.

- Sana akıttığım göz yaşlarım ile acı sözler doğdu bu kalpten.

- Bu gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider!

- Acı veriyorsa geçmiş geçmemiş demektir.

- Ben ona düğümlüydüm, o geçmişteki acılarına…

- Yokluğun bile şuan bana fazla geliyor, varlığını düşünemiyorum.

- Vazgeçtim bu hayattan. Yeter ki seni bana versin.

- Aslında senin nasıl sevgi dolu insan olduğunu bile bilmez.

- Ama herkes seni tanımadan hakkında yorum yapmayı çok iyi bilir.

- Gözlerimde öldün bilir misin? Salâsı bile yok.

- Bakma acı sözler yazdığıma benim kalbim daima güler. Güler ve yalan olduğu anlaşılmaz bile.

ACI MESAJLAR

- Tarifiz bir acı yaşıyor yüreğim. Ne dokunabiliyorum, ne görebiliyorum, tarifsiz bir çaresizlik içinde yüreğim.

- Boş yere canı yanmaz insanın. Ya bir eksiklik vardır geleceğe dair yada bir fazlalık geçmişten gelen.

- Sanmayın ki mutluyum. Attığım her adımda eceli bekliyorum, konuştuğum her kelimede ölümü sayıklıyorum.

- Beyni olmayanların ağzı da olmasa keşke.

- Bende acılardan payıma düşeni aldım şu hayattan.

- İnsanlar ne kadar severlerse sevsinler, sevilen daima onu sevmeyene gider.

- Sevgisizlik, ilgisizlik, ihanet, insanın ruhunu acıtıyor...

- Hayatı yaşamaya değer kılmak istiyorsanız anahtar kelimeniz "umursamamak" olsun.

- Duruyorsam sebebi var. Susuyorsam nedeni var. Herkes rahat olsun her şeyin bir zamanı var.

- Üç gülsek beş ağlıyoruz.

- Kısa bir öyküdür hayat uğruna upuzun acılar çektiğimiz.

- Ben herkes gibi senin uğrunda ölmek yerine, senin içim yaşadım bu hayatta.

- Zaman insanlara her şeyi alıştırır. Zaman ile her yara iyileşir. Zaman her yaranın bir numaralı ilacıdır. Acısı olana da zaman, yarası olana da zaman tek çaredir.

- İçimde yalnızlıklar içimde ayrılıklar ve içimde bunların tüm acısı sen bakma bana gül oyna yaşa kendi hayatında ben acılarımla terk edilmişim bu dünyada mutsuz etmek istemem kimseyi acılarımla..

- Mazi bir kuştur uçar bilinmez hatıralar kalplerden asla silinmez.

- Benim gönlümün kapıları sana sonuna kadar açıktı. Ama sen gelmedin. Hala gelmemekte ısrar ediyorsun. Niye bu inadın bilmem ki.

- Dertleri çekmekten kaderimi unuttum.

- Sevmek güzel olsa da ayrılmak acıdır.

- Ben bir aşk mahkûmuyum şuhum sevmek cezamsa ölmek

-Yokluğun bile şuan bana fazla geliyor, varlığını düşünemiyorum.

ACI İLE İLGİLİ SÖZLER

- Gururumu Bıraktım Artık Acı ile Kaynaştım Hayatımı Acı İle paylaşıyorum Sen ise gururumu Çiğniyorsun Büyük bir mutlulukla Helal Olsun Sana. acılı sözler damar

- Gözlerim sensiz hayata kör bakıyor, kalbim ise sensiz tarumar.

- Yalnızlık Çeksem de içimde acılar bırakmaz beni ağlatır her gece sen bırakıp gittin ya acılar kaldı yüreğimde bir acılar bırakmadı kalbimdeki terk edilmiş sevdayı..

- Kaderime verdiğim bir söz vardı. Seni alnıma yazan nedenlerim vardı.. Sen gittin, beni bu hayatta başı boş ve çaresiz bıraktın. Şimdi kaderimin önünde boynum bükük. Ecelimi bekliyorum.

- Acı Çekiyorum gecenin soğuk havasında acı sözlerinle ısınıyorum senden mahrum sersefil odamda.

- Acı Çeken yüreğimi atıyorsun karanlıklara sevgimden anlamıyorsun hep beniyok görüyorsun bu hayatta şimdi gidiyorum hayatından acılı duygularımla elveda sevgilim Elveda.

- Sana son sözüm şudur ki: Bana yaşattıkların ile yaşlan.

- Gözlerimde öldün bilir misin? Salâsı bile yok.

- Bir yalnızlık şarkısı olmuşum değersiz hayatımda bir seni sevmiştim bir enin için acıya göğüs germiştim sende bırakıp gittin beni hayat gibi acıyorum kalbime acıyorum bu sevgilere...

- Kırdım Artık hayatımı bakamam geriye gururum ayaklarının önünde bi kagıt parçası oldu acıyla bıraktığın kalbim ise artık acıyı temizleyen bir paspas oldu hayatım sadece senin acılarını temizlemekle geçiyor lanet olsun!

- Alışmak kadar kötü bir şey daha yoktur bu hayatta. Her insan alışır elbet bir şeylere. Yaşadıklarına alışır. Yaşamadıklarına da.. sonu gelmez hayallerine de..

Sizlerin de bildiği farklı acı sözleri varsa yorum olarak bize yazabilirsiniz.