Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına içinde kalan Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpmalarından dolayı maddi hasar aldı.

FERİBOT FIRTINANIN ORTASINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi'nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı. 15.45'te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı. Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Seferde dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar da feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Feribotun İstanbul Yenikapı'ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.