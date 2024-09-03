Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü güne girdi. Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında muhtar olan amca Salim Güran dün tutuklandı. Amca Güran'ın tutuklanma gerekçesi ise "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" oldu.

ÇARPICI İDDİA: ARAÇTAN ALINAN ÖRNEKLER KAN, İDRAR VE KUSMUK

Amcanın gözaltı sürecinde arabasının şoför koltuğundan örnekler alınmış ve bu örneklerin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtilmişti. Gazeteci Özlem Gürses, alınan örneklerle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Gürses, örneklerin kan dokusu, idrar ve kusmuk olduğunu iddia etti.

Gürses şunları kaydetti: Bu amcanın gözaltı sürecine yol açan bir olay oldu. Bu benzin istasyonundaki amcanın aracında yan tarafta bir battaniyeye sarılı ya da bir kahverengi bir beze sarılı bir beden gördüğünü iddia ediyor oranın çalışanı. Sosyal medyada bunu paylaşan çalışan ardından jandarmaya bir ifade veriyor ama amca o sırada çoktan köyden ayrılmış zaten.

Amca benzin istasyonundaki marketten ıslak mendil alarak çıkıyor ve günlerce yok. Bu kişinin ifadesine dayanarak belki kamera görüntüleri de vardır bilmiyorum amca tutuklandı. Amca gözaltına alındıktan sonra aracı inceleniyor. Aracındaki DNA bulgularıyla Narin'e ait DNs bulguları eşleşiyor. Eşleşince soruşturma derinleşiyor, amcanın gözaltı süresi daha da uzatılıyor. DNA bulguları eşleşince amca 'Normal, arada bir arabama biniyor' demişti. Araçta eşleşen bulgular idrar, kusmuk ve kan dokusu."

NARİN İÇİN ÖZEL EKİP ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Narin'i arama çalışmalarının 14'üncü gününde, jandarma tarafından oluşturulan Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı. Mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.