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Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi

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Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi
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Futbol hayatının son döneminde olan Cristiano Ronaldo bir ödül daha aldı. Portekizli yıldızın 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or, taraftarların katıldığı oylamada tarihin en iyi Ballon d'Or sezonu seçildi. Portekizli yıldız, B.O.A.T. ödülünün sahibi oldu.

Ballon d'Or'un 70. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) girişiminde, Ballon d'Or ödülünü bugüne kadar kazanan futbolcuların en iyi sezonunu belirlemek için taraftarlar oy kullandı. Oylamaya sadece Ballon d'Or'u en az iki kez kazanan futbolcular dahil edildi. Taraftarların oy kullanmak için 1 euro ödemesi şartı koşuldu.

ÖDÜL RONALDO'YA GİTTİ

Oylamanın sonucunda Cristiano Ronaldo'nun 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or, tarihin en iyi  Ballon d'Or sezonu seçildi. Portekizli yıldız, B.O.A.T. ödülünün sahibi oldu.

B.O.A.T. ödülünün, resmi Ballon d'Or kupasından farklı bir girişim olduğu kaydedildi. Organizasyon, sık sık karşılaştırıldığı Super Ballon d'Or'dan da ayrı tutuluyor.

Kaynak: Haberler.com
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